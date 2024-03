Las áreas parroquiales de Lalín se estructurarán en ocho grupos de entre tres y nueve pedanías

El proyecto de las áreas parroquiales de Lalín toma forma. La propuesta del gobierno, lanzada a mediados de 2022, fue justificada con el objetivo de mantener vivo el rural y combatir en cierto modo un fenómeno imparable desde hace años: si hace poco más de 20 años dos tercios de la población residía en el rural, ahora el casco urbano tiene más vecinos.

“Es una apuesta nuestra por el rural. Si hace cuatro años hicimos un esfuerzo con alcantarillados o traídas de aguas, ahora queremos dinamizar esas áreas y fijar población”. Esta es la quinta esencia del proyecto en palabras del alcalde, José Crespo, quien se apresuró a advertir ayer que con la agrupación de pedanías no habrá unas más importantes que otras, sino que para el diseño de este mapa se tuvieron en cuenta otros criterios. La proximidad geográfica, que compartan servicios, farmacia o centro educativo o intereses económicos y culturales son algunos. La traza del Camino de Santiago o afinidad entre vecinos son otras razones de peso para el gobierno, que ya la semana pasada expuso a los alcaldes de barrio la propuesta de las áreas parroquiales en una reunión celebrada en el edificio polivalente.

¿Cómo quedará organizado el mapa de las áreas parroquiales? Serán ocho, que agruparán entre un mínimo de tres y un máximo de nueve pedanías. Para nombrarlas el gobierno municipal recurrió a la toponimia y a otros recursos. Dentro de A Balouta se incluirán las parroquias de Moimenta, Cadrón, A Veiga, Parada y Alperiz. A Val do Arnego corresponden: Cercio, Palmou, Palio, Cangas, Rodís, Cello, Val, Camposancos y Galegos). La agrupación Do Candán estará formada por Vilatuxe, Barcia, Grensande, Soutolongo, Doade, Lodeiro, Lebozán, Anseán y Zobra. En Val do Deza: Prado, Bendoiro, Cristimil, Noceda, Busto, Méixome, Madriñán, Anzo y Losón, mientras que en la denominada Vía da Prata entrarán Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova. Val do Boi incluye a Goiás, Xaxán, Maceira, Alemparte, Castro y Albarellos, mientras que en Carrio Sur entran Filgueira, Santiso, Sello, Fontecabalos, Bermés y Erbo. Por último, el grupo Alto de Vales afecta a las parroquias de Catasós, Moneixas y Donramiro.

“No queremos que las parroquias más grandes se coman a las más pequeñas o que desaparezcan parroquias. Lejos de eso, queremos que la oferta de actividades, eventos acciones o cursos se va incrementando para todos, los de las parroquias grandes y los de las pequeñas”, declaró el alcalde. Crespo volvió a reivindicar la calidad de vida del rural, máxime en un municipio con una situación geográfica privilegiada, cerca de las ciudades y a una distancia razonable de la costa. “Tenemos una ubicación muy buena y queremos ser un ayuntamiento de vanguardia”, dijo, recordando que este proyecto surgió dentro de la Agenda Urbana.

Avances en el proyecto de la nueva depuradora

“Estamos trabajando porque para hacer una depuradora que está costando muchos millones de euros y que pretendemos que sea una depuradora de vanguardia, porque estamos haciendo una apuesta decidida por el tema medio ambiental”. Así resumió el alcalde el encuentro de trabajo con representantes de la Xunta para avanzar en la puesta en marcha de esta infraestructura hidráulica. Indicó que depuradora actual, situada en pleno Paseo del Pontiñas, debería ser trasladada y llevarla río abajo, para que tenga menos impacto visual y ambiental y para ahorrar algún tipo de bombeos que ahora mismo tienen un coste elevado de consumo eléctrico. “Ya estamos hablando siempre de poner la depuradora del tramo del lago último hacia abajo. A ver si se da llevado frente al Polígono Lalín 2000 y en esas estamos trabajando y ya lo tenemos avanzando. Cuando se pueda licitar la depuradora habrá pasado muchas otras reuniones como esta”, apuntó, al tiempo que destacó que con esta obra y la del tanque de tormentas “Lalín será uno de los ayuntamientos mejor depurados de Galicia” Además, en relación a la EDAR de Botos, dijo que conviene buscarle una solución, bien con una nueva río abajo o con un bombeo para su conexión con la de mayor tamaño”. Por último, calificó de “muy positiva” la reunión de anteayer con la empresa que elabora el proyecto para la Xunta y con técnicos de Aguas de Galicia.