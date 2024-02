Los ‘María Casares’ se fijan en el talento de Lalín

Un total de 19 espectáculos competirán en calidad de finalistas por hacerse con alguno de los 16 galardones que se entregarán durante la gala de los XXVII Premios de Teatro María Casares, que este año se celebrará el 21 de marzo en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña. Después de darse a conocer la lista de nominaciones, destaca que uno de los dos montajes que aspiran a llevarse hasta media docena de galardones tiene un marcado acento lalinense. Se trata de la obra “Hamelin”, de Redrum Teatro, que logró seis nominaciones: espectáculo, dirección, actor protagonista, actor secundario por partida doble e iluminación. La pieza esta dirigida por el lalinense Álex Sampayo, nominado a mejor director, y cuenta en su elenco con su paisano Fran Lareu, que también oposita a su segundo María Casares como mejor actor secundario. Esta es una propuesta escénica diferente que pone el foco en la infancia, así como en las diferentes formas que tiene la sociedad de relacionarse con ella, el papel que juega en el seno de nuestro contexto social y los diferentes tipos de violencias que se pueden llegar a ejercer sobre los menores.

Sampayo manifestaba ayer desde Madrid sobre su condición de finalista que “nunca me lo espero, la verdad. Los premios son inesperados porque, además, somos tantos que tú aunque lo hagas con la mayor de las intenciones –yo nunca lo hago– siempre son bastante aleatorios. En este caso, me alegra mucho porque tenemos muchas nominaciones y hay un equipo muy contento. También estoy acostumbrado a la otra cara de la moneda, la de esperar algo y que no te caiga nada”. Preguntado por cuál sería el premio que más le gustaría ganar, el director lalinense reconoce que “sin duda, el de la categoría de espectáculo. Es la que engloba todo y también hay otra que me hace especial ilusión que es la de iluminación porque este montaje cuenta con un diseño de iluminación que es muy particular. Parte mucho también de mi. Es una iluminación muy artesanal donde los propios actores van moviendo la luces a medida que avanza el espectáculo. Era también mi apuesta, arriesgada, y que creo que funcionó muy bien”. Y sobre la lista de finalistas, Sampayo indica que “todos los años se hacen cosas muy interesantes en Galicia. Hay muchos espectáculos que se han quedado fuera porque creo, además, que el sistema de tres candidaturas últimamente ya no está funcionando. Funcionaba hace diez años cuando había 15 producciones. Este año se han presentado más de 150. Las que están son todas evidentemente muy merecidas”. Sampayo concluye con un deseo tras las nominaciones de “Hamelin” manifestando que “estamos viviendo un auge de producciones. No tanto de compromiso por parte de los concellos a la hora de contratar porque año tras año están contratando menos pero bueno esperemos que esto de algún modo se revierta con los años”.

Nueva oportunidad

Por su parte, Fran Lareu opta a su segundo María Casares, también en la categoría de actor secundario. El lalinense asegura que este tipo de situación “siempre te pilla por sorpresa porque somos muchos y nunca sabes si tu trabajo gusta o no como para que te voten”. Lareu explica que “hay espectáculos que acumulan varias nominaciones y en este caso son seis pero hay otra que tiene nueve donde también son muchos actores. De todas formas, en esto nunca se sabe. En nuestro caso no creo que nos llevemos los seis premios porque yo compito en la misma categoría con un compañero en la obra como es Roberto Leal”.

Lareu no olvida que su primer María Casares “fue muy especial porque cuando fue la gala no pude asistir porque estaba naciendo mi hija y yo estaba en el hospital. Ese premio pienso que está en un nivel muy alto de satisfacción. Si pasa ahora, que no lo sé, no sé como vendrá”. De todas formas, para el intérprete de Lalín “la lista de finalistas es una muestra muy buena de los trabajos de teatro que se hacen en Galicia. Hay un nivel muy grande”. Y sobre el montaje en la que participa destaca que “es una obra contada desde un punto de vista diferente y que dirige Álex Sampayo, que también es de Lalín, un compañero desde hace muchos años y con el que vuelvo a trabajar después de mucho tiempo. Es muy curiosa porque estamos todos en escena todo el tiempo. Interpretas varias escenas y el resto del tiempo estás mirando lo que hacen el resto de compañeros. Toda obra supone un reto y esta es otro más con el que, por cierto, vamos a estar en Lalín en el mes de abril”.

Xoque Carbajal y Cristina Collazo, “finalistas”

La fiesta de los finalistas celebrada en la cafetería Lasso del Auditorio de Galicia tuvo como presentadora a una irreconocible Cristina Collazo que también forma parte de la lista de nominados en los Premios de Teatro María Casares 2024. En concreto, por la elección de Olga Cameselle en el apartado de mejor dirección de movimiento por su trabajo en “Frida”, la obra de la compañía A cova das letras de la polifacética artista trasdezana. Por otro lado, el estradense Xoque Carbajal es otro de los agraciados por las nominaciones de este año. En este caso, su compañía Malasombra aparece hasta en dos ocasiones como finalista por la ópera rock “Vox Populi”, una invitación a reflexionar sobre los regímenes autoritarios a ritmo de rocanrol. Se trata de las categorías de mejor iluminación en la persona de Octavio Mas y en la de mejor espacio sonoro, con Carlos Mosquera Mos a la cabeza. Tanto Carbajal como Collazo han recurrido a sus respectivas redes sociales para congratularse por poder tener a sus compañeros en la relación de nominados deseándoles la mejor de las suertes el próximo 21 de marzo.