‘Guernica’ inspira unha reflexión con premio no Pintor Colmeiro

Outros Guernicas é o nome dunha iniciativa que desenvolve este curso o IES Pintor Colmeiro, premiada no IX Concurso de Traballo por Proxectos convocado pola Consellería de Educación. O que comezou como unha actividade para o Día da Paz, partindo do cincuentenario da morte de Picasso como motivo para reflexionar sobre a súa obra máis universal e as atrocidades das guerras sobre a poboación civil, foi cobrando dimensión ata involucrar a case todos os niveis educativos, seis departamentos e trece docentes. Como recompensa, obtivo 1.500 euros da Xunta para cubrir necesidades da biblioteca escolar.

Colocación de pezas no crebacabezas. / Cedida

Todo comezou na biblioteca Xosé Neira Vilas do IES Pintor Colmeiro, en relación cunha das actividades puntuais de calendario que se realizan cada ano. A pretensión da idea inicial era a de traballar para o Día Escolar da Paz o Guernica, as súas implicacións históricas e simbólicas, coincidindo tamén cos 50 anos do pasamento do seu autor, Pablo Picasso. Estes elementos mantivéronse como eixos no proxecto final, que tivo como centro o traballo de investigación sobre diversos acontecementos históricos de masacres de poboación civil no contexto dunha guerra e outros traballos de menor entidade máis vinculados ao cadro en si.

Un grupo de alumnos en pleno labor. / Cedida

Competencias clave

A actividade principal centrouse en 3º e 4º da ESO, pero acabaron participando todos os grupos de secundaria, algúns alumnos de 1º de Bacharelato e mailos de FP Básica e ESA. O equipo da biblioteca levou a cabo a coordinación xunto co de Dinamización Lingüística e tamén, nunha parte, o Clube da Ciencia. Deste xeito, as competencias clave traballadas foron moitas: desde comunicación lingüística, matemática,ciencia e tecnoloxía ou dixital, ata sociais e cívicas, sentido da iniciativa e espírito emprendedor ou conciencia e expresións culturais.

Traballos no cadro. / Cedida

A temática escolleuse a partir da reflexión sobre o tratamento da violencia e a guerra nas actividades escolares como “algo pouco vinculado á realidade máis palpable, tentando buscar un fío que permitise unha reflexión ben construída sobre a violencia e a cara máis humana dos conflitos bélicos”, tal como recolle o propio proxecto. “A efeméride dos 50 anos da morte de Picasso brindaba a oportunidade de engadir a esta temática unha dimensión artística e histórica moi frutífera –prosegue a explicación–. De maneira que partimos da imaxe do Guernica, pensando en traballar unicamente o cadro, a súa historia e o bombardeo concreto da vila vasca”. Mais nas reunións preparatorias foron ampliando o foco sobre distintos masacres “para facer unha reflexión máis extensa”. Deste xeito xurdiron as ramificacións que facilitaron a integracións de máis grupos e departamentos dos previstos.

Un rapaz contempla paneis da exposición. / Cedida

O proxecto foi concebido ao comezo do curso como un traballo de menor dimensión e vinculado a 4º da ESO para culminar o 30 de xaneiro, Día Escolar da Non Violencia e da Paz. “Nas propias reunións preparatorias empezamos a albiscar as posibilidades do tema como proxecto de maior envergadura e a heteroxeneidade do equipo propiciou que se ampliasen os contidos e se implicasen máis grupos, de xeito que o calendario final excedeu co moito ao propio día da paz”, apuntan desde a biblioteca do IES Pintor Colmeiro.

Debuxo do 'Guernica'. / Cedida

Diversificación

O primeiro paso foi incorporar 3º da ESO á actividade principal. A seguir diversificáronse as outras máis alá da investigación histórica. Incorpáronse debuxo e investigación química e, finalmente, outros ámbitos de traballo vinculados á biblioteca, como o clube de lectura dedicado ao cómic histórico e o Espazo Facedor, de fomento da reciclaxe.

Mesa na Feira da Ciencia. / Cedida

En canto á documentación elaborada, a principal consistiu en dous pósters por grupo de traballo, un relativo á información sobre un conflito correspondente e outro cun dato asociado a unha imaxe, que servira de pista para a base do crebacabezas. O alumnado de 1º de BAC fixo a parte informativa sobre o Guernica para acompañar, contextualizándoa, a reprodución do cadro. Na materia de inglés (4º da ESO) fixéronse “traballos individuais de ensaio sobre cada conflito traballado cunha reflexión xeral sobre a violencia sobre os civís nas guerras”, explican.

Mesa de traballos manuais. / Cedida

Matanzas investigadas

En pequenos grupos, o alumnado de 3º e 4º da ESO, ESA e FPB II investigou matanzas de civís en contextos bélicos. Os episodios seleccionados foron as matanzas de Mozote, My Lai, Marzabotto, Oradur-sur-Glane, Katyn, Sudán do Sur, Daoxian, Dresde, Guta, Hiroshima e Nagasaki, Nanjin, Ruanda, Shabra e Shatila, Srebrenica, La Desbandá e, por suposto, Guernica. O alumnado de Física e Química de 4º investigou sobre substancias empregadas nas guerras, algunhas directamente relacionadas cos conflitos estudados.

Un grupo de traballo. / Cedida

Elaboraron materiais para formar unha exposición conxunta sobre os masacres traballados. Confeccionaron paneis sobre o uso de armas químicas; redactaron pequenos ensaios en inglés; crearon unha imaxe fragmentada do Guernica para a montaxe dun quebracabezas xigante; e realizaron as súas propias versións pictóricas. A reciclaxe estivo presente na elaboración de cadernos conmemorativos da obra de Picasso con papel vello no Espazo Facedor para a Feira de Ciencia.

Panel sobre masacres. / Cedida

A difusión dos traballos entre a comunidade educativa tivo lugar, fundamentalmente, nos corredores da planta baixa do edificio, mediante a exposición dos pósters e a reprodución do Guernica en formato de crebacabezas. As actividades adquiriron unha maior proxección a través da páxina web Vida no Colmeiro e das súas redes sociais.