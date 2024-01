El piloto Javier Campos se ha situado cerca, muy cerca de alcanzar un logro que hace unos días parecía ponerse muy complicado. El estradense finalizó ayer la penúltima etapa del Dakar, colocándose a un paso de alcanzar la meta, su objetivo cuando inició esta aventura en Alula el 5 de enero con la disputa del prólogo. Desde ese día hasta hoy han pasado muchas cosas, como un dolor de espalda que le puso las cosas muy complicadas. Ayer, Campos afrontaba su último gran reto, una y exigente etapa con 420 kilómetros de especial que consiguió completar con buenas sensaciones. Ahora, ya solo le queda la etapa final, con solo 173 kilómetros de especial, un paseo tras tantos días de lucha y sufrimiento para terminar alcanzando la meta a la orillas del mar Rojo.

Tras los problemas físicos que lo obligaron a bajarse en dos ocasiones de la moto en lo que va de Dakar, el estradense encontró en esta etapa el apoyo de su compañero y amigo Eduardo Iglesias. Ambos rodaron muchos kilómetros juntos, una ayuda para el estradense en estos momentos más duros hacia la meta y sin poder bajarse de nuevo de la moto.

En la larga jornada de ayer, ambos firmaron una buena actuación, moviéndose siempre en torno al puesto 80. Sin embargo terminaron cayendo puestos en la clasificación en el tramo final. El motivo, según explicó tras la etapa el propio Campos, fue que se pasaron dos puntos de control. Regresaron atrás para intentar encontrarlos pero los dieron por perdidos y cruzaron la meta. Estos dos errores les acarrearon sendas sanciones de quince minutos que lo colocaron en la posición 96. Esto sitúa al estradense en el puesto 103 de la clasificación general de motos antes de la jornada final.

“Otra etapa más. En esta ocasión pude además compartir casi todo el camino con Edu. Me encantó, aunque también fue una etapa complicada. Pasamos por sitios duros, especialmente los últimos cien kilómetros. Había zonas que parecían más de enduro que de rallye, con mucha gente atascada. También hubo muchos ríos de piedra. La verdad es que había pocas zonas para disfrutar. Al final nos perdimos dos puntos de control pero no pasa nada. Lo importante es dejar atrás otra etapa. Mañana, si Dios quiere, terminaremos”, afirmó el estradense una vez acabada la jornada de ayer, visiblemente contento. “Lo más duro ya pasó”, sentenció un hombre que admite sentirse bien a nivel físico, pero castigado por su dolor de espalda.

Como viene siendo habitual, la etapa dejó varios abandonos. Entre ellos estuvo el del gallego Francisco José Gómez Pallas, quien sufría un aparatoso accidente tras romper su moto por la mitad durante la jornada.

La meta final

Javier Campos tiene ya a un paso la meta final del Dakar. Para ello debe completar la última etapa, con salida y llegada el Yambu. Para muchos participantes será la oportunidad de escalar posiciones en la general. Para el estradense, el último día de un largo camino para alcanzar la tan deseada meta. Esta etapa final no está pensada para poner a prueba a los pilotos ni sus monturas, ya que solo tiene 173 kilómetros cronometrados, a los que hay que sumar 153 de enlace por las orillas del Mar Rojo.