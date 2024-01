Javier Campos logra finalizar la séptima etapa con fuertes dolores de espalda

Misión cumplida. El piloto estradense Javier Campos y su KTM consiguieron ayer terminar una dura séptima etapa del Dakar 2024 no sin antes sufrir lo indecible para poder cruzar la línea de meta. El recorrido entre Riyahd y Al Duwadimi fue una auténtica escabechina de la que el de A Estrada pudo salir indemne empezando el tramo de día y terminándolo de noche. Tras una más que merecida jornada de descanso para los pilotos que siguen en carrera, esta variada etapa fue todo menos una vuelta tranquila. Al inicio del recorrido, abundaron los cambios de dirección y, por tanto, las trampas para dar con el camino correcto entre los cañones. Más adelante, irrumpieron en escena las dunas, donde los expertos trataron de marcar la diferencia.

Al margen de los pésimos navegadores que alargan en exceso la distancia, rara vez se superan los 850 kilómetros en una etapa del Dakar. De hecho, esto es algo que solo ha ocurrido una vez en Arabia Saudí y ha sido precisamente ayer, en la jornada posterior al día de descanso con salida en Riyadh y llegada a Al Duwadimi, 874 complicados kilómetros si se sigue al dedillo el recorrido indicado. En este largo periplo y, en concreto, en los 483 kilómetros del sector cronometrado, hubo terrenos para todos los gustos. En la sucesión de cañones, fuera pista o dunas, los pilotos tuvieron que mostrarse solventes en todos los terrenos, como hizo Javier Campos subido su KTM.

Poco antes de tomar la salida, el deportista de A Estrada manifestaba que “hicimos de enlace 254 kilómetros y faltan unos 460, más o menos. Parece ser que por algún sitio de aquí ya pasamos antes. Hay que andar atentos a la navegación. Al principio, en carretera, había una vía un poco complicada y hubo gente que se perdió. Yo, gracias a Dios, no me perdí. A ver cómo se da esto porque parece ser que será bastante duro y terminaremos muy tarde”. Desgraciadamente, los vaticinios de Campos se hicieron pronto realidad tanto para él como para el resto de participantes en la prueba levada a cabo en el siempre implacable desierto de Arabia Saudí.

Poco después de las 17.00 horas Javier Campos ofrecía sus primeras impresiones después de acabar la etapa. El piloto estradense indicó que “la verdad es que me costó bastante porque la etapa fue muy larga. Los primeros 150 kilómetros los hice con mucho dolor en la espalda y, después, me pasó pero en los últimos 80 kilómetros me volvió otra vez a doler y parece que tengo cuchillos en la espalda. Pude terminar. Eso sí de noche porque si no recuerdo mal durante poco más de media hora estuve pilotando con noche cerrada”.

La etapa de hoy

La gran familia del Dakar afrontará hoy la octava etapa del recorrido que unirá Al Duwadimi y Hail. A todos ellos, incluido Javier Campos, les esperan un enlace de 220 kilómetros y, también, una especial de 458 kilómetros. Desde la organización se adelanta que hoy podría ser “un día de contrastes y de una ligera bajada de intensidad. Saliendo del centro del país en dirección norte, la especial llevará a los contendientes por un terreno arenoso, pero sin grandes obstáculos. Luego hay un cambio de escenario sorprendente que exigirá máxima atención y precisión en la conducción. La arena dará paso a los guijarros, con una ruta dura y quebrada en algunos puntos. Para proteger sus neumáticos, los participantes en el Dakar deberán rodar hacia Hail como si caminaran sobre cáscaras de huevo. Así que, prudencia y delicadeza para todos los pilotos”.

Por último, tras la séptima etapa de la mítica carrera saudí, Javier Campos se sitúa ahora en el puesto número 107 de la clasificación general en la categoría de motos.