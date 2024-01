El ocio nocturno estradense considera la Navidad de 2023 “la mejor en años”

A Estrada todavía está con resaca de las fiestas de Navidad, y si alguien sabe de eso es el sector local del ocio nocturno. Este 2023 ha sido, según coinciden los empresarios de este ámbito, el mejor desde la pandemia e incluso años anteriores. Parece, pues, que la vida nocturna de la villa va recuperando el aliento poco a poco después de años a capa caída y con un pasado glorioso a su espalda. Prueba de ello es que este año los locales no solo los llenaban los estradenses, sino también visitantes de concellos de la contorna como son Silleda, Lalín, Forcarei, Cuntis o Caldas de Rey.

Desde el Pub Sky aseguran estar muy contentos con el trabajo no solo de las últimas semanas del año, sino de todo el mes de diciembre. “La verdad es que hubo mucho ambiente todos los fines de semana del mes, con eso de las cenas no hubo días flojos” señala Carlos López, uno de los socios, que además agradece que en esta ocasión no hubiese que lamentar ningún altercado violento: “La clientela se portó muy bien, normalmente cuando hay tanta gente no es raro que surjan peleas o conductas agresivas, pero esta vez no tuvimos problemas de ese tipo”. En su caso, los mejores días fueron el 24 y el 31, los clásicos para salir en estas fechas. Sin embargo, también sacaron partido al día 30 y la noche de Reyes. Concretamente, el sábado antes de Nochevieja realizaron un evento en con actuaciones de los grupos locales Pants-Off y Totti x Elopp, así como el artista Saso Legalmente y el propio Carlos López a la tabla de mezclas. “Era un sábado que nos quedaba un poco suelto y decidimos montar algo para animar a la gente, además cuadraba con nuestro aniversario de apertura”, explica el hostelero.

El parecer de su vecino, Ramón (Moncho) Bao, al frente del Pub Ozone, es muy similar. En este establecimiento las fiestas también dejaron un buen sabor de boca, aunque afirma que hubo ambiente todos los sábados del pasado mes de diciembre. En este sentido, Bao alega que la sensación en el ocio nocturno estradense es de crecimiento y estabilización: “Ahora mismo es raro que haya algún sábado en el que no se trabaje bien, como pasaba hace años”. Sus mejores fechas fueron, como no podía ser de otro modo, el 24 y el 31, con un alto volumen de clientes, muchos llegados de otros concellos. “Yo llevo mucho tiempo en esto y ves que viene gente que no es habitual, gente de Cuntis, de Caldas, de Silleda o Lalín” relata el empresario estrandese, que añade: “También vuelven clientes que venían hace décadas, es como un ciclo”.

Finalmente, Juan Manuel Afonso, uno de los propietarios de M80 y la discoteca Nicol’s, se suma a las declaraciones de sus compañeros de gremio. “Diría que fueron las mejores Navidades de los últimos años, incluso anteriores a la pandemia” enuncia el empresario, que desarrolla: “Con la Nicol’s cumplimos nueve años en marzo y diría que este ha sido el mejor”. Afonso también secunda el optimismo de Bao y considera que la noche estradense está recuperando su esplendor a paso firme.

Aforo completo en Nochevieja

Nochevieja es una fecha especial. La tradición dicta que después de tomar las uvas para dar la bienvenida al nuevo año, toca engalanarse y salir a celebrar con amigos y familiares. Por ello, es de esperar que esta noche sea especialmente ajetreada, con garitos atestados de gente y muchos haciendo campaña a las puertas. Sin embargo, en A Estrada no solía haber problemas con el aforo hasta este 2023. Juan Manuel Afonso, responsable del M80 y Nicol’s, señala que tuvieron que abrir la discoteca antes de lo habitual para dar cabida a tanta demanda. “Normalmente el hecho de que los bares cierren más tarde en Nochevieja suele ser un problema para nosotros (ocio nocturno) porque nos quita trabajo. Sin embargo, este año lo agradecimos enormemente, porque si no fuese por ellos no tendríamos dónde meter a la gente”. Lo cierto es que los establecimientos estradenses non cuentan con grandes dimensiones, por lo general, pero esto nunca fue impedimento pues no llegaba a completarse el aforo. De modo que el hecho de que en esta Nochevieja de 2023 sí surgiesen estas problemáticas secunda el parecer el sector respecto al buen ambiente de este ejercicio.