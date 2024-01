Hoy es la mañana más mágica del año, para pequeños y mayores. Los primeros se afanarán buena parte del día en abrir los regalos que les han dejado Sus Majestades de Oriente, y los segundos comprobarán, satisfechos, que han acertado con sus decisiones. Pero esta magia ya se respiró ayer en cada rincón de las comarcas, a la espera de que Melchor, Gaspar y Baltasar llegasen en sus carrozas para saludar a los presentes, antes de ponerse con el reparto de regalos.

La relevancia de tales monarcas fue tal que la lluvia dio alguna tregua y permitió que se celebrasen prácticamente los desfiles en sus recorridos previstos, salvo en Silleda, donde se suspendió el recorrido por Progreso, Avenida do Parque, María Colmeiro, Venezuela y Outeiro para pasar directamente a la recepción real en el pabellón César G. Fares. Fue aqui donde Melchor, Gaspar y Baltasar atendieron las peticiones de los niños y niñas, a los que además les entregaron caramelos sin gluten. El pabellón fue además el escenario del sorteo de Navidad de ECOS e incluyó una chocolatada con churros.

No hubo cambio de planes en Lalín. Pasadas las 18.00 horas, arrancaba una comitiva de más de un centenar de personas, entre cabaleiros, lanceros, guerreros y pastores. Eran no tres, sino cinco carrozas, pues además de las de Melchor, Gaspar y Baltasar, también pasaron por el casco urbano la del Nacimiento, con San José y la Virgen María, y la de Herodes, en la que no podía faltar una recreación de su castillo. Acompañó la comitiva el tren de las Aldeas de Nadal, con 50 personas que pudieron compartir el recorrido de la carrozas. Otro grupo de personas también pudo hacerlo en un autobús de época de Meijide. Completaron la participación seis mariposas de luz y baile, el grupo de baile de Alba Iglesias y el equipo de Eduvía.

El recorrido salió de la Rúa da Banda para pasar por Praza da Mariña, Antonia Ferrín Moreiras, Avenida González Taboada, Bos Aires, Loriga, Principal y Fonte dos Cabalos. A su término hubo una recepción real en la Aldea dos Reis, instalada en la Praza da Biblioteca.Los niños y niñas pudieron sacarse fotos con su majestad favorita y pedirle en persona ese regalo que llevaba tiempo anhelando. Regalo y buen sabor de boca, porque durante el recorrido se repartieron 700 kilos de caramelos sin gluten. Alguna joven avispada usó, y muy bien, el truco de usar un paraguas colocado hacia arriba para poder atrapar más golosinas.

Pero como la ilusión no entiende de edades, los tres Reyes Magos, antes de la cabalgata, también se desplazaron a las tres residencias para personas mayores de Lalín para atender sus peticiones y llevarles la magia que siempre les rodea.

Las personas mayores también tuvieron protagonismo en la cabalgata de Vila de Cruces. La comitiva de Melchor, Gaspar y Baltasar salió precisamente de la residencia municipal para continuar por la remodelada rúa Vázquez, subir hasta el br Galicia y rematar en el auditorio municipal.

El mal tiempo tampoco cambió los planes de Agolada y Rodeiro. En Agolada, la comitiva salió a media tarde del CEIP para recorrer las calles principales del casco hasta la Praza do Concello. El enclave de Os Pendellos, adornado para la ocasión, fue el escogido para repartir regalos y disfrutar de un sabroso chocolate con churros. El Concello contó con la colaboración de Cabaleiros de Artoño y la empresa de transportes Trans Agolada. Hubo, además, el concierto A maxia dunha noite en vela, con la Banda de Música Municipal de Agolada y la Coral Polifónica. Mientras tanto, en Rodeiro la carroza, en la que colaboró la ANPA Xulio Lois, partió también a media tarde de las instalaciones de la cooperativa O Rodo para recoger a Sus Majestades en el consistorio. Desde allí, el recorrido tuvo lugar hasta la gasolinera ubicada a la entrada del casco, para dar vuelta y dirigirse a la carpa de la Rúa da Raña. La velada sirvió para entregar los diplomas del concurso de decoración navideña Rodeiro é ilusión, e incluyó chocolate con churros actividades y juegos infantiles y la actuación de Jinetes del Trópico.

Hacia el oeste, en A Estrada, sus Majestades de Oriente también tuvieron tiempo para sorprender a los más peques, que se agolpaban contra las vallas protectoras para ser los primeros en atrapar los dulces que desde las carrozas repartían Melchor, Gaspar y Baltasar. Si bien el pronóstico era bueno y la lluvia permitió hacer parte del recorrido, finalmente las inclemencias meteorológicas obligaron a acortar el itinerario, llegando con la comitiva hasta la Farola para después girar en la calle Pérez Viondi y tomar rumbo hacia el Teatro Principal por la avenida Benito Vigo. Así pues, las calles Peregrina, Capitán Bernal y avenida de América se quedaron sin poder disfrutar de la fiesta que siempre acompaña a los tres Reyes Magos. Estos partían del centro de salud a las 18.00 horas, cada uno en su carroza, como dicta la tradición y acompañados de la Banda Municipal de A Estrada y la Banda de Gaitas de Barbude (a pie, y quienes tras caer las primeras gotas tuvieron que abandonar el desfile), y dos carrozas más que ocupaban el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso y el Carboeiro. En este último coche podía verse a la actriz estradense, Chelo do Rejo, repartiendo carbón a los que no se portaron todo lo bien que debían este año.

Más allá del pequeño incidente con la logística, el resto del programa para esta última noche de magia de las vacaciones de Navidad pudo salvarse sin mayor complicación. Así, antes de lo previsto sus Majestades llegaron al Teatro Principal para la recepción a los niños y niñas, que emocionados subían al escenario para saludarlos y hacerles entrega de manera presencial de sus cartas. Hoy sabrán si los Reyes pudieron conseguir todos los regalos a tiempo, o alguno tuvo que quedarse fuera.

Asimismo, Forcarei, la comitiva de los Reyes estaba formada por tres carrozas y un tren. El primer destino fue Soutelo de Montes, a las 18.00 horas. Allí tampoco faltaron caramelos e incluso algún que otro regalo anticipado. Al llegar a Forcarei tampoco se libraron de la lluvia, pero esto no detuvo el ambiente festivo, por lo que continuaron con el itinerario marcado hasta atracar en la Praza da Igrexa, donde tuvo lugar la recepción real y los asistentes pudieron disfrutar de rosca y chocolate caliente gratuito para combatir el frío y la lluvia.

Por último, y como era de esperar, Cerdedo-Cotobade no iba a ser menos y a lo largo de todo el día sus Majestades de Oriente realizaron varias visitas por el rural, para finalizar con una cabalgata en Cerdedo y una recepción en pabellón del colegio, donde tampoco faltó el chocolate, los dulces y la ilusión.