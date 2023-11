As entradas para o encontro de música folk Lume na Lareira, que se celebra mañá domingo no Teatro Principal da Estrada, están esgotadas. A organización do evento, comandada polo músico Juan Ruibal, confirmou onte que as 400 localidades que saíron á venda xa se ocuparon. O espectáculo musical comenzará ás 18.00 horas.

O encargado de presentar o certame será Julio González e entre o repertorio de artistas atópanse agrupacións como Os Alegres de Pontevedra, con 85 anos de existencia ininterrompida, a luguesa Begoña López, campioa de España de acordeón amateur, o Padre Xiao, Os do Fuelle de Maceda, A Carballeira de Cercio, o búlgaro Christo Christini que repetirá no escenario do Principal un ano máis, Antonio Barros e finalmente pechará o festival a actuación de Lume da Lareira que promete levar á xornada un tema sorpresa. Este ano homenaxearase ao lutier Joaquín Espiño, máis coñecido como García de Riobó, interpretando pezas con instrumentos da súa autoría.De feito, Juan Ruibal amosou xa a última gaita saída do centenario taller artesán, que pecha este ano por xubilación e sen relevo familiar. A súa música escoitarase no certame.