Hachazo fiscal, sablazo, atraco y engaño masivo a la población. Son algunos de los calificativos que emplearon ayer los portavoces del PSOE y del BNG al valorar la subida de distintos tributos que llevará al pleno del día 27 el ejecutivo de José Crespo. Para ambos partidos, este incremento en los impuestos se veía venir, tras la polémica con los puestos de los feriantes de las fiestas de As Dores, e incluso mucho antes, ya durante la campaña para los comicios del 28-M. “Esto es un fraude electoral del PP, porque no dijo nada en campaña. Nosotros preguntamos sobre esto, y los populares callaron”, recuerda Alba Forno, mientras que desde el BNG Francisco Vilariño apunta que “es el modus operandi de José Crespo: cada vez que gana, sube los tributos de forma brutal, y dentro de cuatro años la gente ya lo tiene asumido, así que no le supone un desgaste político”. Y el líder del Bloque apostilla que esto también se veía venir cuando a algún edil del PP, tras ganar las elecciones, se le incrementó el sueldo hasta un 117%.

