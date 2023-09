Agolada gana población por primera vez en 27 años gracias al crecimiento de diez parroquias

Casi tres décadas después, Agolada consiguió ganar población: a 1 de enero de 2022 tenía 2.252 empadronados, 24 más que un año antes, según el último censo oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 1995, el municipio escalaba hasta los 5.094 residentes, después de seis años al alza desde los 5.003 de 1989. A partir de ahí comenzó un declive de 27 años, hasta 2022.

Este cambio de tendencia, que en pocos meses se sabrá si era flor de un día, se debe al crecimiento experimentado por diez de sus 24 parroquias y al aguante de tres más (Eidián, Gurgueiro y Ramil). Las otras once perdieron vecinos, pero el saldo es positivo gracias al núcleo urbano de Agolada, que ganó 18 residentes y volvió a rebasar los 400 (414), después de tres años de caída. La parroquia a la que pertenece, Ferreiroa, suma 24 vecinos, mientras que Trabancas se apunta ocho; Berredo, seis; Baíña, cinco; Sesto, tres; Artoño y Bais, dos; y Basadre, Brántega y Sexo, uno. Los mayores descensos corresponden a Ventosa, con siete; y Santa Comba, cinco.

Rodeiro inició 2022 con 2.317 empadronados, tras ceder 44 durante el año anterior. Indicativo de este retroceso es el hecho de que solo tres de sus veinte parroquias logran elevar su censo, en 22 vecinos: Rodeiro añade quince –su núcleo urbano homónimo gana doce y alcanza los 347–; Fafián, cinco; y A Portela, dos. Otras cinco entidades se mantienen (San Xoán de Camba, Río, Riobó, Senra y Vilela). Las doce restantes se dejan 66 residentes, con Pescoso a la cabeza, al perder nueve, seguida de Asperelo, Santa Baia de Camba, Negrelos y O Salto, con siete cada uno, y de Carboentes y Pedroso, con seis. Cuatro ceden Álceme, Arnego, Az y San Salvador de Camba y uno, Guillar.

Dozón tampoco salva los muebles: pierde 29 empadronados y queda en 1.028. En su caso, ninguna parroquia consigue aumentar población. En el mejor de los casos la mantienen, como sucede con As Maceiras y O Sisto. Las otras seis retroceden: Dozón cede una decena; San Salvador da O, siete; Bidueiros, cinco; Sanguiñedo, tres; y Saa y Vilarello, dos. El núcleo urbano de Castro es el único por encima del centenar de vecinos, pero cede ocho –veinte desde 2019– y queda en 113.

Las aldeas con menos de diez vecinos –sin contar las que ya están deshabitadas– son ahora 128, siete más que en la anterior publicación del Nomenclátor. Entran en este listado San Xoán de Camba (ídem) y Bouzas (Sanguiñedo), que pasan a tener un habitante cada uno tras años despoblados, Fornas (San Salvador), Vilaxuste (Santa Baia), Pescoso y Santa Mariña (Pescoso), Santo Esteban (Basadre), Vilariño (Órrea), Sa (Val) y Eirelo y Santo Domingo (Sanguiñedo). Y salen del mismo Casas Novas (Baíña), que sube de seis a diez; Souto (Sexo), que gana uno; y A Baiúca (Vilela), que se queda sin el que tenía.

Así las cosas, con esta última, ahora son quince las aldeas abandonadas, pues se mantienen Parrocha (San Salvador), Devesa (Río), Devesa y Vence (Rodeiro), Casardixo (O Salto), Vila do Fondo (Riobó), Remesar (Carboentes), Cendoi, Quintas y Traspenas (Artoño), Casas Novas (Bais), A Torre (Borraxeiros), Casquive (Carmoega), y Sisto (Órrea).

Población de los lugares de Rodeiro, Agolada y Dozón en 2022

RODEIRO

Álceme (140, cuatro menos que en 2021). Álceme (28), Campo de Rañestras (14), O Carballo (6), A Latiza (18), Paredes (24), Rañestras (50).

Arnego (108, -4). Casar de Seta (16), Cuñarro do Cabo (11), Cuñarro do Medio (18), Farán (26), Mourigás (19), Padín (7), Toiriz (11).

Asperelo (152, -7). Asperelo (23), Barrio (32), Caxide (5), Couso (45), Ourín (32), Pereira (15).

Az (101, -4). Areán (8), Az (16), Cristimil (22), Mamuelas (14), Río de Camba (6), Vilarmaior (9), Vilameá (6), Villaravide (1), Vistuíde (19).

Camba, San Xoán (106, igual). Aboldrón (16), Ermida (41), Fervenza (11), Fontelas (3), Lamas (15), Lamazares (4), San Xoán de Camba (1), Vilameá (5), Vilanova (10).

Camba, San Salvador (89, -4). Agrochouso (7), Fondevila (6), Fornas (9), Melide (15), Parrocha (0), A Ponte (8), San Salvador (5), Toiriz (12), Xabalde (20), Xabaldiño (7).

Camba, Santa Baia (82, -7). Barrio (5), Loureiro (12), Santa Baia (30), Subigrexa (21), Verlás (6), Vilaxuste (8).

Carboentes (180, -6). Agrosagro (25), Alén (7), As Antas (8), Bardelás (17), Baroncelle (30), Barregallos (18), Carboentes (30), Castugares (10), Mariñaos (6), Mesón de Augalevada (2), Remesar (0), Torre de Carboentes (27).

Fafián (63, +5). Aciveiro (7), Cubelos (7), Fafián (19), Outeiro (8), Trasulfe (15), Vilachá (7).

Guillar (130, -1). Adelán (25), Arcas (37), Guillar (16), Outeiro (21), A Torre (18), Os Vilares (13).

Negrelos (124, -7). Barbeitos (28), Negrelos (27), Penerbosa (19), Rubiás (9), Vilameá (31), Lama de Mena (5), Puza (5).

Pedroso (84, -6). Eirexe (7), Laxas (23), Pazos (20), Penela (22), Ponte (12).

Pescoso (132, -9). Achacán (3), Cabanas (10), Corroliño (23), Coto (7), Paredes (7), Pescoso (8), Quintá (19), Saa (34), Santa Mariña (7), Suime (14).

A Portela (57, +2). Borrigueiro (3), Coreixas (14), Perros (7), Portasilva (1), A Portela (24), Vilafrío (8).

Río (108, =). Barbeitos (20), Casasoa (1), Devesa (0), Feira (28), Leboro (25), Mouriz (19), Romaces (6), Veiga (2), Vilar (7).

Riobó (31, =). Aldea de Baixo (15), Aldea de Riba (8), O Campo (8), Vila do Fondo (0).

Rodeiro (425, +15). Cavada (3), Devesa (0), Eirexa (6), Gaiola (30), Ramos (4), Rodeiro (347), Veigas (13), Vence (0), Vila (22).

Salto (103, -7). Alemparte (21), Calque (26), Casares (6), Casardixo (0), Couto (2), Espasante (7), Faílde (26), Granxa (9), As Quintas (3), Santas (3).

Senra (23, =). As Povanzas (5), San Paio (13), Senra de Baixo (2), Senra de Riba (3).

Vilela (79, =). Bagarelas (21), A Baiuca (0), Cantelle (7), Saborín (19), Vilela (32).

AGOLADA

Agra (39, -1). Abaixo (21), Pereiro (18).

Artoño (93, +2). Artoño (22), Ascontra (2), Buxel (28), A Capela (21), Cartas (3), Cendoi (0), Outeiro (11), Quintás (0), Traspenas (0), Vilar (6).

A Baíña (56, +5). Albergue (18), Brandariz (7), Braña (13), Casas Novas (10), Castro (4), Eirexe (3), Martiña (1).

Bais (35, +2). Cacharenzo (2), Casas Novas (0), Costela (13), Sampaio (20).

Basadre (38, +1). Outeiro de Reis (5), A Lama (2), San Estevo (9), Santa María (3), Souto (19).

Berredo (86, +6). Barrio (3), Casiñas (21), A Cornella (16), Eirexe (20), Quintá (26).

Borraxeiros (226, -2). Barrio do Carme (19), Bugalleira (13), Cabanelas (8), Castro (4), Couso (20), Cristín (16), Ermida (17), Meixide (11), As Penelas (1), O Quinteiro (36), Reboredo (5), Regotraveso (22), Sa (2), San Miguel (7), A Torre (0), Vila (16), Vilanova (25), A Ponte do Muíño (4).

Brántega (106, +1). Casal (8), Castro (7), Feira Nova (38), Fondo de Brántega (4), Eirexe (16), Moas (14), Sobrado (7), As Torres (4), Vilanova (8).

Brocos (47, -2). Barrio (4), Brocos (23), Bugallal (2), Marquesado (12), Quintela (6).

Carmoega (58, -3). Casquive (0), Devesa (2), Filgueira (2), Eirexe (15), Paradela (11), Pazos (15), Quián (3), Santandré (10).

Eidián (106, =). Amance (41), Basadroa (40), Eidián (17), Galegos (8).

Esperante (62, -1). Esperante (29), A Penela (20), San Cibrao (13).

Ferreiroa (516, +24). Costa (16), Ferreiroa (10), Fonte de Cántaras (55), Agolada (414), Bidueiros (21).

Gurgueiro (29, =). Gurgueiro (20), Laxosa (6), San Miguel (3).

Merlín (29, -3). Marcelín (18), Merlín (3), Vila Grande (8).

Órrea (43, -2). Carromao (13), Cima de Vila (7), Costela (4), Órrea (7), Pallares (3), Sisto (0), Vilariño (9).

Ramil (32, =). Outeiro (15), Ramil (17).

Santa Comba (71, -5). Astrar (13), Carral (17), Castro (3), Garlín (14), Quintela (14), Santán (3), Valadoiro (7).

Sexo (40, +1). Costa (9), O Sexo (21), Souto (10).

Sesto (34, +3). Campo (15), Sesto (19).

Trabancas (105, +8). Aián (12), Couso (4), Lamas (17), Romariz (13), Trabancas (15), Trascastro (31), Val (13).

Val (70, -1). Castro (8), Sa (9), Sangorza (18), Val (16), Vilameá (19).

Ventosa (234, -7). Axiaz (20), Buxán (16), Cartimil (32), Eirexanova (12), Laxe (73), Monte (26), Quintela (17), Río (8), Trailamas (17), Vilar (13).

Vilariño (97, -2). Belpellós (31), Eirexe (8), A Lagoa (36), Vilariño (13), A Ponte Vilariño (9).

DOZÓN

As Maceiras (36, =). Carballeira (16), Maceiras (12), Parada (8).

A O (190, -7). Abeledo (15), Aldea de Arriba (2), Cadabal (11), Candedo (10), Castro (113), Edreira (6), Mizoite de Abaixo (22), Mizoite de Arriba (6), Reboredo (5).

Bidueiros (104, -5). Amear (17), A Gouxa (19), Pallota (1), Ruiriz (27), San Martiño (16), Bidueiros (24).

Dozón (159, -10). Carballo (2), Cardelle (14), Cubelos (16), Diz (18), Dozón (10), Embeande (1), Mosteiro (14), Nogueiras (30), Piñeiro (24), Quintá (12), Rebordecovo (3), Riazó (15).

Saa (147, -2). Amedo (27), Lama (32), Moi (45), Parte (22), Saa (18), As Penas (3).

Sanguiñedo (84, -3). Bouzas (1), Cardoufe (4), Eirelo (9), Sanguiñedo (36), Santo Domingo (9), Seixas (12), Zudreiro (13).

O Sisto (246, =). Barrio (43), Corredoira (15), Igrexa (52), Paredes (16), Pereiró (22), Pidre (27), Reboredo (32), Requeixo (4), Sestos (23), Quella (12).

Vilarello (62, -2). A Lagoa (23), Vilarello (39).