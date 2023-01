Solo 61 de las 246 parroquias ganan vecinos

La sangría demográfica que padecen las comarcas desde hace años semeja un vehículo sin frenos y cuesta abajo que no es capaz de detenerse. En el último año los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes perdieron 317 vecinos y, lo que es más relevante, es que solo Lalín, Silleda y Agolada fueron capaces de ganar empadronados. Los municipios más pequeños muestran una foto fija: la mayor parte de sus habitantes vive en el rural y solo Lalín tienen más residentes en su núcleo urbano que en las parroquias.

En el área administrativa existen un total de 246 parroquias y durante el año pasado solamente 61 incrementaron su número de vecinos. Otras 156 restaron habitantes y en 29 el censo no sufrió variaciones. La tendencia de que seis de cada diez parroquias ceden vecinos se repite desde hace un tiempo, aunque en la comparativa anual siempre aparecen sorpresas. Los datos del Nomenclátor desglosados hasta el máximo nivel de desagregación difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al 1 de enero de 2022 indican que hay 61 parroquias que incrementaron su censo, 16 menos que doce meses antes. Además, hay 41 aldeas abandonadas y Dozón es el único que tiene todas sus entidades habitadas, una vez que en el lugar de As Bouzas (Sanguiñedo) se empadronó un vecino. Las demás están distribuidas en: Lalín (5), Silleda (9), Vila de Cruces (1), Rodeiro (6), Agolada (6), A Estrada (9), Forcarei (1) y Cerdedo-Cotobade (4).

Ahora vamos a ver cómo se ha comportado la demografía en cada municipio. En el último año se puede decir que Lalín mantuvo su población al ganar solo dos empadronados, pero por primera vez en la historia reciente adelantó a A Estrada. La capital dezana resiste los efectos del fenómeno de los territorios vaciados por el peso de su casco urbano. No en vano, en el principal núcleo se concentra el 57% del censo o, lo que es lo mismo, en su parroquia de As Dores viven 11.506 personas, que son 144 más en un año. Y solo 10 de sus 48 parroquias suman moradores.

El término municipal de Silleda sumó una quincena de habitantes, alcanzando los 8.860. El núcleo urbano de la capital creció hasta los 3.489 vecinos (74 más), pero A Bandeira se quedó con 852 tras perder una docena. Siete de sus 33 feligresías ganaron residentes, 19 recortaron su censo y en las siete restantes no hubo cambios.

Vila de Cruces, con 5.063 habitantes, pierde 34 en un año, pero su núcleo principal calca los 1.212 de entonces. Merza, con 355, baja dos. Si atendemos a lo que acontece en su rural, 16 de sus 28 feligresías recortan su censo, siete suman vecinos y en cinco no hay cambios.

Rodeiro es, en términos porcentuales, uno de los municipios más afectados por la regresión demográfica. El conjunto del ayuntamiento perdió 44 residentes, a pesar de que su casco ganó una docena. Por parroquias, hay 12 que ceden vecinos, 5 calcan las cifras de 2021 y ganan población tres. Tiene 2.317 habitantes.

El casco de Agolada sumó 24 empadronados, exactamente los mismos que ganó el municipio en un año. Pero además, la regresión de mográfica se limita a 11 de sus 24 parroquias.

El municipio de Dozón pierde 29 empadronados, y se queda en 1.028. En su caso urbano de O Castro hay 113 residentes, ocho menos que en 2021. Por parroquias, la población baja en seis de las ocho totales. Las otras dos mantienen su censo.

La capital de Tabeirós. A Estrada, pierde en total 155 empadronados y contabiliza 20.106. La sangría se produce en 37 de sus 51 feligresías, y ganan residentes las 14 restantes. En el casco urbano viven 8.301 personas, 20 menos que en 2021.

En cuanto a Forcarei (3.194 habitantes) perdió 74 y solo en dos de sus 13 feligresías se estiró el padrón. Sus dos núcleos urbanos, Forcarei y Soutelo, cedieron 5 y 14 vecinos en cada caso. El 35% de los habitantes de Cerdedo-Cotobade vive en un núcleo urbano. En Carballedo residen 1.115 (14 más), otros 584 corresponden a Cerdedo (uno más) y en Carballedo hay 322 (seis menos). Solo ocho de sus 21 parroquias sumaron habitantes y en dos no hubo cambios.

Población de los lugares de Lalín Lalín a 1 de enero de 2022

H Albarellos (46 vecinos, LOS MISMOS QUE EN 2021). Albarellos (41) y Corredoira (5). H Alemparte (24, =). Alemparte (24). H Anseán (31, -2). Alén (7), Anseán (0), Soutullo (24) y Vilela (0). H Anzo (137, -2). Agrazán (0), Barrio (24), Castro (5), Costa (29), Cruceiro (19), A Igrexa (14), Nogueiras (3), Outeiro (10), Reibó (2), Sisto (20) y Vilacrespo (11). H Barcia (207, +4). Alfonsín (2), Amboade (12), Barcia (56), Xar (27), Midón (26), Outeiro (47), Ribela (37). H Bendoiro (273, +2). Bendoiro (4), Campo (13), Castro (31), Empedrada (6), A Igrexa (52), Xubín (31), Laxe (41), Pedrouzos (17), Vilar do Río (34) y Vilasoa (44). H Bermés (187, -7). Bermés (32), Bermés do Fondo (10), Campo (34), Lamela (9), Ois Grande (30), Ois Pequeno (11), Orxás (8), Regado (7), Riádigos (12) y Vento (34). H Botos (473, -19). Ateán (19), Baxán (47), Barreiro (16), Botos (16), Bouza (8), Estación (6), Fontao (23), Padrón (71), Porto (30), Reguengo (113), Ribeira (18), Sestelo (53), Somoza (27), Vilamaior (19) y Vilar (7). H Busto (55, -1). Alemparte (28), Caxide (3), Sestos (7) y Souto (17). H Cadrón (109, -2). Cadrón (33), Castelo (40) y Lamas (36). H Camposancos (66, -3). Camposancos (23), Chares de Outeiro (9) y A Goleta (34). H Cangas (75, =). Cancelas (31), Cangas (24), Montrigo (20). H CASTRO (90, -1). Castro de Cabras (35), Froxán (23), A Igrexa (10) y Tecedeiras (22). H CATASÓS (358, -7). Antuín (17), Barrio (6), Belelle (68), Cabreira (45), Casas Vellas (1), Catasós (37), Celemín (13), Cerredo (25), Cobás (33), Donfreán (43), Puxallos (18), Quintela (35) y Torguedo (17). H CELLO (37,-1). Cello (17), Cornado (14) y Pazos (6). H CERCIO (191, -1). Cercio (85), Chares (26), Xirón (9), Loucenzo (36), Mato (22) y Santabaia (13). H CRISTIMIL (145, -7). A Barreira (3), Cristimil (13), Gondufe (13), Mato (54), A Outraldea (21), Quintá (6) y Sanxurdo (35). H DOADE (106, -5). Codeseda (18), Doade (13), A Lama (21), Nogueira (17), O Penedo (15), Penelas (3), San Martiño (1), San Pedro (10) y Taín (8). H DONRAMIRO (939, +1). Agruchave (34), Donramiro (627), Filgueiroa (162), Penela (77), Trascastro (39). H DONSIÓN (215, +2). Bergazos (40), O Campo (27), Carballude (45), Donsión (10), Estivelle (15), Fondevila (4), A Eirixe (33) y A Pena (41). H FILGUEIRA (367, +2). Cardexía (33), A Cima do Alle (15), O Espiño (61), Filgueira (13), O Fondo do Alle (31), A Ermida (35), Outeiro (63), O Porto do Alle (78), Ribas Altas (10) y Vilar (28). H GALEGOS (84, -1). Galegos (45), Penas (8) y Toimil (31). H GOIÁS (583, -6). Bailás (82), Cáceme (49), Casares (9), As Casas Novas (75), Cotarelo (51), Delaparte (37), A Igrexa (73), Palmaz (75), Pareizo (97), Os Porcallos (19) y Santón (16). H GRESANDE (17, -8). Gresande (84), Ínsua (23), Porreiros (5), Ramil (43), Souto (1) y Vales (14). H LALÍN (11.506, +144). Alfonselle (34), Feás (69), García Sánchez (41), Lagazós (43), Lalín (11.116), Lalín de Arriba (133), O Outeiro (20) y Vila Flores (50). H LEBOZÁN (89, -6). Bustelo (20), Carrofeito (15), A Castiñeira (1), O Espiño (6), Lebozán (34), Samprizón (10) y A Ermida (3). H LODEIRO (46, =). Castro de Abaixo (33), Sampaio (13). H LOSÓN (224, -8). O Alle (3), Brenzos de Abaixo (4), Brenzos de Arriba (11), O Corpiño (38), A Devesa de Abaixo (6), A Devesa de Arriba (29), O Lameiro (5), Losón (12), Milleirós (8), Montouto (11), O Outeiro (16), Porto do Carrio (10), Rivas (32), Samartiño (17), Senín (15) y Souto (7). H MACEIRA (117, +6). Maceira (59), Pardesoa (36) y Rodelas (22). H MADRIÑÁN (120, -6). Anzuxao (8), A Goleta (1), A Grela (4), A Igrexa (8), Madriñán (23), Martín (4), O Pazo (17), O Piñeiro (11), Portos (33) y A Torre (11). H MÉIXOME (115, +2). O Castiñeiro (33), O Castro (19), Mato (15), Méixome (35) y Requeixo (13). H MOIMENTA (142, -3). Meixomín (35), Moimenta (88) y As Lamas de Meixomín (19). H MONEIXAS (192, +1). O Campiño (7), O Coto (13), Enxame (25), Moneixas (23), Moneixiñas (30), O Outeiro (59), O Pedrouzo (1), Quintá (9) y Regoufe (25). H NOCEDA (238, -7). Golmar (56), Eirixe (40), Lamas (22), Noceda de Abaixo (29), Xonxil (39), A Toxiña (18) y Vilar do Xestal (34). H PALMOU (134, -4). O Barreirón (4), Erbo de Arriba (23), Palmou (49), Pazos (12), A Pedreira (9), Quintá (7) y Rielo (30). H PARADA (62, -2). Alperiz (33), A Eirixe (6), Parada (23). H PRADO (196, -15). A Borralla (28), A Igrexa (13), Liñares (5), Outeiro (2), Prado (143) y Praduxao (5). H RODÍS (80, -5). A Igrexa (9), Palio de Abaixo (27), Palio de Arriba (26) y Rodís (18). H SANTISO (221, -2). A Cruz (32), A Igrexa (29), Porral (4), A Riba (8), Santiso do Fondo (8), O Seixo (7), Vila (71) y Vilariño (62). H SELLO (261, -10). O Barreiro (4), Barrio (16), O Burgo (18), Cima de Sello (19), Corbillón (0), Erbo de Abaixo (7), Fontecabalos (20), Horta (8), Xesteira (14), Regufe (28), Sello (7), Balado (10), Vilameá (29) y Vilasancho (81). H SOUTOLONGO (255, -3). Carracedo (15), Des (26), A Igrexa (4), Ludeiro (36), O Pazo (10), Soutolongo de Abaixo (15), Vilar (48), Viñoa (19) y Vista Alegre (82). H VAL (52, +1). Abonxo (19), O Carrio (15) y Val (18). H A VEIGA (72, -8). Carballeda (44), A Ponte (9) y A Veiga (19). H VILANOVA (172, -5. A Abeleda (11), O Barreiro (39), A Canda (18), Corrigatos (15), Costoia (26), A Igrexa (7), Mouriscade (0), Muiños (25), Santomé (16), Vilar (7) y Vilanova (8). H VILATUXE (449 -2). Alfonsín (5), A Balagosa (13), Barciela (31), Bustelos (21), Os Carballiños (53), Castro de Arriba (33), Gondoriz Grande (31), Gondoriz Pequeno (13), Lodeirón (47), Moa (23), O Outeiro (4), Piñoi (0), A Saborida (16), San Lourenzo (14), A Torre (7), A Varela (13) y Vilatuxe (125). H XAXÁN (176, =). Carragoso de Arriba (87), Xaxán (29) y Souto (60). H A XESTA (218, -3). Carrás (8), A Fervenza (13), A Xesta (130), Medelo (8), O Navallo (1), Pontenoufe (15), San Fiz (21), Sante (14) y A Vila (8). H ZOBRA (96, -1). Acevedo (18), Ameixedo (10), Cabana (2), Chedas (1), Liñeiras (8), Portela (5), Porto Martín (4), A Trigueira (7) y Zobra (41).