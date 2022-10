Rodeiro, Agolada y Dozón agudizan su sangría demográfica: 41 parroquias en números rojos

Si un año antes eran 35 las parroquias de Rodeiro, Agolada y Dozón que perdían población, la cifra creció hasta 41 en 2021. De las 52 entidades que conforman los tres municipios menores de Deza, solo ocho lograron ganar habitantes, mientras que otras tres los mantuvieron. A 1 de enero de 2021 –fecha a la que se refieren las últimas cifras del Nomenclátor del INE–, Rodeiro cede 32 empadronados (1,3%) y queda en 2.361; Agolada recorta 76 (3,3%), hasta 2.228; y Dozón pierde 16 (1,5%) y presenta 1.057, cada vez más cerca del millar, frontera una nueva categoría municipal.

Quince de las 20 parroquias de Camba ven mermada su población; es una menos que un año antes, pero siguen siendo tres de cada cuatro (75%). Solo Rodeiro, Álceme, Negrelos y Pedroso logran aumentar su censo, mientras que Santa Baia de Camba se mantiene. Agolada arroja el porcentaje más alto de Deza y Tabeirós-Montes (87,5%), ya que tiene en retroceso 21 de sus 24 parroquias; solo se libran Eidián y Val, que ganan un vecino cada una, y Gurgueiro, que repite. En Dozón están en negativo cinco de ocho en (62,5%), dos en positivo (la que da nombre al concello y As Maceiras) y otra invariable (Sanguiñedo).

En cuanto a los núcleos urbanos, únicamente el de Rodeiro se libra de la sangría demográfica, y lo hace por segundo año consecutivo: 335 residentes, tras sumar siete; el balance de los últimos cuatro años es positivo en una veintena. Agolada se mantiene como la capital más poblada de estos tres municipios, pero sufre su tercera caída seguida y baja de los 400 empadronados: 396, es decir, 19 menos que al inicio de 2020; además, Ferreiroa, la parroquia a la que pertenece, se deja 17 y baja del medio millar (492), y la segunda entidad más poblada, Ventosa, cede una decena. Castro de Dozón baja a 121, cinco menos –doce en dos años–; este núcleo urbano forma parte de la parroquia de A O, que pierde una decena.

Las aldeas con menos de diez vecinos –sin contar las que ya están deshabitadas– son ahora 121, dos menos que en la anterior revisión. Salen de este listado Veigas (Rodeiro), que gana tres residentes y presenta once; Eirelo (Sanguiñedo), con diez, tras subir uno; y Quella (O Sisto), que pasa de siete a once. En cambio, Vila Grande (Merlín), que cede un empadronado y queda en nueve, pasa a formar parte de los lugares en riesgo de desaparición.

También adquieren esta condición dos aldeas que llevaban años deshabitadas: Couto, en la parroquia rodeirense de Salto, que figura con un residente, y Cardoufe (Sanguiñedo), ahora con cuatro. Por el contrario, pasan a figurar como vacías Parrocha (San Salvador) y Sisto (Órrea), que se quedan sin el único censado que tenían. En total, continúan siendo dieciséis los núcleos abandonados, pues continúan en el listado, junto a los dos citados: Vence (Rodeiro), que repite por segundo año, y los ya clásicos Devesa (en la misma parroquia), San Xoán de Camba (ídem), Remesar (Carboentes), Devesa (Río), Vila do Fondo (Riobó), Casardixo (Salto), Cendoi, Quintas y Traspenas (Artoño), Casas Novas (Bais), A Torre (Borraxeiros), Casquive (Carmoega) y Bouzas (Sanguiñedo).

RODEIRO

Álceme (144, tres habitantes más que en 2020). Álceme (28), Campo de Rañestras (13), O Carballo (7), A Latiza (18), Paredes (24), Rañestras (54).

Arnego (112, -4). Casar de Seta (17), Cuñarro do Cabo (11), Cuñarro do Medio (19), Farán (26), Mourigás (21), Padín (7), Toiriz (11).

Asperelo (159, -6). Asperelo (25), Barrio (32), Caxide (5), Couso (50), Ourín (32), Pereira (15).

Az (105, -2). Areán (8), Az (20), Cristimil (24), Mamuelas (14), Río de Camba (6), Vilarmaior (8), Vilameá (7), Villaravide (1), Vistuíde (17).

Camba, San Xoán (116, -2). Aboldrón (15), Ermida (41), Fervenza (11), Fontelas (3), Lamas (15), Lamazares (4), San Xoán de Camba (0), Vilameá (6), Vilanova (11).

Camba, San Salvador (93, -2). Agrochouso (6), Fondevila (6), Fornas (10), Melide (15), Parrocha (0), A Ponte (9), San Salvador (5), Toiriz (12), Xabalde (23), Xabaldiño (7).

Camba, Santa Baia (89, igual que en 2020). Barrio (4), Loureiro (12), Santa Baia (34), Subigrexa (22), Verlás (6), Vilaxuste (11).

Carboentes (186, -8). Agrosagro (23), Alén (8), As Antas (9), Bardelás (18), Baroncelle (31), Barregallos (18), Carboentes (30), Castugares (10), Mariñaos (5), Mesón de Augalevada (2), Remesar (0), Torre de Carboentes (32).

Fafián (58, -2). Aciveiro (6), Cubelos (7), Fafián (14), Outeiro (8), Trasulfe (15), Vilachá (8).

Guillar (131, -6). Adelán (27), Arcas (35), Guillar (16), Outeiro (21), A Torre (19), Os Vilares (13).

Negrelos (131, +3). Barbeitos (30), Negrelos (29), Penerbosa (20), Rubiás (9), Vilameá (31), Lama de Mena (5), Puza (7).

Pedroso (90, +1). Eirexe (7), Laxas (25), Pazos (21), Penela (22), Ponte (15).

Pescoso (141, -2). Achacán (3), Cabanas (10), Corroliño (22), Coto (7), Paredes (9), Pescoso (13), Quintá (19), Saa (34), Santa Mariña (10), Suime (14).

A Portela (55, -1). Borrigueiro (3), Coreixas (14), Perros (8), Portasilva (1), A Portela (23), Vilafrío (6).

Río (108, -3). Barbeitos (19), Casasoa (1), Devesa (0), Feira (28), Leboro (26), Mouriz (19), Romaces (6), Veiga (2), Vilar (7).

Riobó (31, -3). Aldea de Baixo (16), Aldea de Riba (8), O Campo (7), Vila do Fondo (0).

Rodeiro (410, +9). Cavada (3), Devesa (0), Eirexa (7), Gaiola (28), Ramos (4), Rodeiro (335), Veigas (11), Vence (0), Vila (22).

Salto (110, -4). Alemparte (26), Calque (28), Casares (7), Casardixo (0), Couto (1), Espasante (7), Faílde (26), Granxa (8), As Quintas (4), Santas (3).

Senra (23, -2). As Povanzas (5), San Paio (13), Senra de Baixo (2), Senra de Riba (3).

Vilela (79, -1). Bagarelas (19), A Baiuca (1), Cantelle (7), Saborín (19), Vilela (33).

AGOLADA

Agra (40, -1). Abaixo (22), Pereiro (18).

Artoño (93, -2). Artoño (22), Ascontra (2), Buxel (28), A Capela (18), Cartas (4), Cendoi (0), Outeiro (11), Quintás (0), Traspenas (0), Vilar (6).

A Baíña (51, -2). Albergue (13), Brandariz (7), Braña (13), Casas Novas (6), Castro (7), Eirexe (4), Martiña (1).

Bais (33, -2). Cacharenzo (2), Casas Novas (0), Costela (13), Sampaio (18).

Basadre (37, -1). Outeiro de Reis (5), A Lama (2), San Estevo (10), Santa María (2), Souto (18).

Berredo (80, -3). Barrio (3), Casiñas (22), A Cornella (16), Eirexe (17), Quintá (22).

Borraxeiros (228, -5). Barrio do Carme (19), Bugalleira (13), Cabanelas (7), Castro (4), Couso (18), Cristín (16), Ermida (18), Meixide (11), As Penelas (2), O Quinteiro (37), Reboredo (5), Regotraveso (23), Sa (2), San Miguel (8), A Torre (0), Vila (17), Vilanova (24), A Ponte do Muíño (4).

Brántega (105, -2). Casal (8), Castro (8), Feira Nova (40), Fondo de Brántega (3), Eirexe (13), Moas (14), Sobrado (7), As Torres (3), Vilanova (9).

Brocos (49, -1). Barrio (4), Brocos (24), Bugallal (2), Marquesado (13), Quintela (6).

Carmoega (61, -5). Casquive (0), Devesa (2), Filgueira (2), Eirexe (15), Paradela (11), Pazos (17), Quián (3), Santandré (11).

Eidián (106, +1). Amance (40), Basadroa (41), Eidián (18), Galegos (7).

Esperante (63, -6). Esperante (29), A Penela (20), San Cibrao (14).

Ferreiroa (492, -17). Costa (14), Ferreiroa (10), Fonte de Cántaras (51), Agolada (396), Bidueiros (21).

Gurgueiro (29, =). Gurgueiro (18), Laxosa (7), San Miguel (4).

Merlín (32, -2). Marcelín (20), Merlín (3), Vila Grande (9).

Órrea (45, -3). Carromao (14), Cima de Vila (8), Costela (4), Órrea (7), Pallares (2), Sisto (0), Vilariño (10).

Ramil (32, -2). Outeiro (14), Ramil (18).

Santa Comba (76, -2). Astrar (14), Carral (17), Castro (3), Garlín (15), Quintela (16), Santán (3), Valadoiro (8).

Sexo (39, -2). Costa (9), O Sexo (21), Souto (9).

Sesto (31, -2). Campo (14), Sesto (17).

Trabancas (97, -2). Aián (13), Couso (2), Lamas (17), Romariz (11), Trabancas (13), Trascastro (27), Val (14).

Val (71, +1). Castro (8), Sa (10), Sangorza (19), Val (16), Vilameá (18).

Ventosa (241, -10). Axiaz (21), Buxán (16), Cartimil (32), Eirexanova (12), Laxe (75), Monte (29), Quintela (17), Río (8), Trailamas (17), Vilar (14).

Vilariño (99, -6). Belpellós (32), Eirexe (8), A Lagoa (37), Vilariño (13), A Ponte Vilariño (9).

DOZÓN

Bidueiros (109, -3). Amear (20), A Gouxa (19), Pallota (1), Ruiriz (29), San Martiño (17), Bidueiros (23).

Dozón (169, +5). Carballo (2), Cardelle (16), Cubelos (16), Diz (22), Dozón (10), Embeande (1), Mosteiro (15), Nogueiras (31), Piñeiro (25), Quintá (12), Rebordecovo (3), Riazó (16).

As Maceiras (36, +1). Carballeira (16), Maceiras (12), Parada (8).

A O (197, -10). Abeledo (16), Aldea de Arriba (2), Cadabal (11), Candedo (12), Castro (121), Edreira (5), Mizoite de Abaixo (22), Mizoite de Arriba (3), Reboredo (5).

Saa (149, -3). Amedo (30), Lama (34), Moi (47), Parte (18), Saa (17), As Penas (3).

Sanguiñedo (87, =). Bouzas (0), Cardoufe (4), Eirelo (10), Sanguiñedo (36), Santo Domingo (11), Seixas (13), Zudreiro (13).

O Sisto (246, -4). Barrio (44), Corredoira (15), Igrexa (53), Paredes (16), Pereiró (20), Pidre (27), Reboredo (32), Requeixo (4), Sestos (24), Quella (11).

Vilarello (64, -2). A Lagoa (24), Vilarello (40).