La calle que se convirtió en barrio

Por segundo año consecutivo los vecinos de la Avenida Fernando Conde y sus alrededores organizaron la Festa do Porquiño, una iniciativa que completaron de nuevo con diferentes actividades y mucha animación. A pesar de la amenaza de lluvia, la convocatoria volvió a contar con una gran respuesta, congregando a un gran número de personas bajo la carpa habilitada en la explanada de la rúa do Muíño. Al acto no faltó ni el alcalde de A Estrada, José López Campos, ni el Padre Xiao, quien se encargó de bendecir la comida con su tradicional discurso humorístico y sarcástico.

La jornada sin embargo comenzó con una de las novedades de esta segunda edición, una carrera de carretillas por parejas que debía celebrarse por la Avenida Fernando Conde, desde el cruce hacia el Alcampo hasta la Hamburguesería Florida. Esta iniciativa tuvo una gran acogida y también fueron muchos los curiosos que acudieron a presenciar la competición en la que se ponían en juego 350 euros en premios entre los tres primeros clasificados. Poco después arrancó la sesión vermú, paso previo al inicio de la comida a base de cerdo a la brasa que fue preparado por el equipo de Manolo Tato, unos expertos en este tipo de preparación. Para complementar esta comida se organizaron juegos para los más pequeños, con hinchables y fiesta de la espuma. Además, a media tarde se celebró el concurso de tiro de la cuerda con equipos de seis personas. La fiesta se extendió hasta la noche, con la música de la discoteca Chocolate Móvil.