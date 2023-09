La escalada de casos de coronavirus vivida este mes deja alrededor de un centenar de positivos en las dos últimas semanas en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. No llegan a la mitad los correspondientes a los siete días pasados, lo que podría ser indicativo de que el repunte ha empezado a remitir.

Esta es la situación de Lalín, con 26 positivos en catorce jornadas y once en la mitad de tiempo. En cambio, A Estrada concentra en siete días quince de los 24 contagios detectados en el doble de tiempo. En Silleda son quince casos confirmados en dos semanas, uno más que en Vila de Cruces, mientras que en siete días no llegan a la decena. Si hace una semana Rodeiro y Dozón se libraban del virus, ahora también presentan contagios: tres en el municipio de Camba –igual que en Agolada– y uno en el de Dozón. Según el mapa del Sergas, en Forcarei y Cerdedo-Cotobade no se ha diagnosticado ningún positivo por COVID-19 en la última semana, aunque sí los había habido en la anterior.