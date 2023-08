La campaña de verano en 1930

Continuado con lo publicado en FARO DE VIGO el pasado 23 de junio, queremos resaltar la importancia de la investigación realizada en la segunda campaña por el Seminario de Estudios Gallegos en esta Comarca de Deza, hace ahora 92 años. Dado que el inventario y catalogación de todo lo realizado nunca llegó a publicarse, puede resultar interesante divulgar los apuntes y dibujos inéditos de los cuadernos que algunos miembros guardaron entre sus bienes y hoy forman parte de su legado. Queremos sumarnos a celebración del centenario de esta institución cultural gallega, creada por un grupo de intelectuales galleguistas en el año 1923.

La finalidad es dar el merecido reconocimiento a cada uno de los miembros en el lugar de nacimiento y difundir su trabajo que permanece guardado celosamente en las fundaciones y archivos de toda Galicia. Lalín se suma a esta celebración porque tenemos a uno de sus miembros y fiel colaborador, el científico Aller Ulloa y también porque han escogido a lo largo de siete años recabar información en las tierras del Deza sobre patrimonio material e inmaterial (de 1928 a 1935, exceptuando el año 1929 que la investigación la realizaron en el vecino Ayuntamiento de Melide, A Coruña).

La campaña del año 1930, del Seminario de Estudios Gallegos en la tierra de Deza, tuvo una duración de siete jornadas de intensa investigación que van desde el domingo día 22 hasta el domingo 29 de junio. Para realizar los distintos trabajos de estudio, se desplazaron a Lalín, Cabeza de León, Taboada Roca, Joaquín Arias Sanjurjo, Otero Pedrayo, Castelao, Joaquín Lorenzo, Jesús Carro, Filgueira Valverde, Cuevillas, González García-Paz, Moralejo Laso y Fernández-Oxea. En esta campaña participó por primera vez Abelardo Moralejo Laso en la sección de filología. Vicente Risco fue uno de los miembros ausentes en esta campaña por estar disfrutando de una beca en Berlín. Este mismo año el profesor Fraguas no asistió a esta campaña por encontrarse su madre enferma.

A su llegada a Lalín, los investigadores se dividieron en varios grupos. Para hacer los desplazamientos, utilizaron los automóviles Chevrolet y Buick, conducidos por los conductores Moca y Miranda, empleados de la empresa de automóviles de alquiler de Ramón Pérez Abeledo de Lalín. En la elección de esta comarca como objeto de estudio fue decisiva la relevancia de Ramón María Aller, miembro y socio del Seminario, así como la larga parentela de Taboada Roca y Cabeza de León en Lalín.

En la primera jornada, un grupo se desplaza a Vila de Cruces en el automóvil Chevrolet, donde realizan una visita a varios lugares de la villa, entre ellos al entorno del puente de San Xusto sobre el Ulla y a la parroquia de Toiriz, al castro de Mosteiro, Besexos, Carbia, Ollares, Merza, Piloño y Brántega desde donde regresan por la tarde a Lalín. De este viaje Joaquín Lorenzo en uno de sus cuadernos dejó la siguiente anotación escrita en gallego: “En Besexos, un castro por riba de Caxide. En San Xoán de Carbia, outro por riba de Pastoriza, outro por riba de Ollares. En Piloño dous castros. En casa de Blanco, en Arnego, outro. Din que fora feito polos mouros. Toparon un muro e una moa. En Brántega (parroquia de), outro. Escavaron e toparon cousas nel”.

Un segundo grupo se traslada en el automóvil Buick a Rodeiro. El gasto en comida de los dos grupos fue de doce pesetas.

El segundo día, martes 24, un grupo de investigadores se desplaza a la torre de Cira, en Silleda, tarea que les ocupa la mayor parte de la jornada. La comida tuvo lugar en Silleda, regresando por la tarde a Lalín. El segundo grupo, continúa su periplo investigador por las tierras de Rodeiro, visitando el lugar de Trasulfe y el pazo del mismo nombre situado en la parroquia de Fafián, varios castros y sacando planimetrías de casas y pazos. Gastaron en la comida siete pesetas y se realiza un pago de dos pesetas a un guía local (IEPSA. Archivo del SEG, cuentas).

El miércoles 25 por la mañana tiene lugar un viaje al lugar de Ventosa, en Agolada, en el que participaron todos los miembros del Seminario, realizando una visita a la iglesia románica y observaron la impresionante colección de esculturas medievales, policromadas, que se guarda en el interior de la iglesia. El lugar fue visitado en varias ocasiones por los miembros del Seminario en los próximos años. En un cuaderno de Joaquín Lorenzo explica la adoración de los Magos con estas palabras: “Reis magos Ventosa, a dediante ten barbas, era o máis novo, pero botouse dediante dos outros e quedou máis vello, castigo de N.S. Non lle correspondía ir diante”. También opina de los músicos, “Os músicos… sempre houbo banda de música en Ventosa”. Les llama la atención en la iglesia de Ventosa el sepulcro del Canónigo de la Catedral de Santiago, Lope de Ventosa y hace el siguiente comentario: “Sepulto bispo di que o inferno está cheo de cobras que están enchuchando as almas, e arriba Padre Eterno (todo está figurado no sepulcro”.

Por la tarde, la expedición se dividió en tres grupos. Un primer grupo hace una excursión a la parroquia de Santa María de Berredo, donde estudiaron la iglesia románica que ya estaba coronada por un peculiar campanario de hierro, el viejo campanario de piedra había sido derribado por un rayo y no faltó la visita al castro de Ortoño. Un segundo grupo visita el lugar y pazo de Borraxeiros, antiguo solar del conde del mismo nombre, título que en 1958 rehabilitó Manuel Taboada Roca, hermano del genealogista Antonio Taboada Roca, miembro del Seminario e impulsor de las campañas de Deza. El tercer grupo se traslada al lugar de A Goleta, parroquia de Camposancos. Los dos últimos grupos se trasladaron en el automóvil Buick. El gasto en comida fue de 14 pesetas. Se pagaron, así mismo, dos pesetas a un guía local por sus servicios.

Dos pesetas a un guía

El jueves día 26, un grupo de investigadores se acercaron hasta el lugar de Prado, donde visitaron el Ponte Taboada y los pazos de Liñares y de Bendoiro. Ese mismo día, el grupo se desplazó a tierras del Arnego y Loño, en el Ayuntamiento de Vila de Cruces. El segundo grupo se acercó a San Miguel de Goyás, donde observaron la hermosa iglesia románica y el castro. Se pagaron dos pesetas por la labor de un guía local.

El viernes 27 de junio la mayor parte del grupo expedicionario se desplazó en los dos vehículos A Estrada. Por la tarde, algunos de los estudiosos hicieron un pequeño desplazamiento en el automóvil Buick al lugar de Bergazos, para visitar el pazo del mismo nombre. Sebastián González hizo un viaje para realizar trabajos relacionados con la catalogación de algún castro cerca de Lalín. Ese mismo día Joaquín Lorenzo deja la villa de Lalín, finalizando de esta manera su intervención en la campaña de este año. Según estaba acordado, se sufragan por parte del Seminario los gastos de aquellos miembros de la expedición que no disponían de medios suficiente, como era el caso, del estudiante X. Lorenzo “Xocas”. Por la estancia, fonda y viajes de ida y vuelta de “Xocas”, se abonaron 70 pesetas. El coste de la estancia y fonda de Castelao en Lalín, miembro de la sección de Etnografía fue de 110 pesetas.

El sábado 28, por la mañana un grupo se desplazan de nuevo en el mismo automóvil Buick al lugar de Ventosa, mientras que el resto de la expedición se quedó en Lalín, visitando la iglesia románica de Lalín de Arriba. Por la tarde, todos los miembros del Seminario participantes en la campaña se reúnen en la capital del Deza para una puesta en común del material recogido en las investigaciones. El gasto realizado en concepto de desplazamientos en automóvil por los miembros del Seminario fue de 430 pesetas, de las que 210 pesetas corresponden a los traslados realizados en el automóvil de marca Buick, mientras que las 220 pesetas restantes pertenecen a los gastos efectuados en los viajes realizados en el Chevrolet, incluida la paga del chofer. (Libro de cuentas del SEG, depositado en IEGPS).

Por los gastos realizados en comida, propinas, alojamiento de Joaquín Lorenzo y Castelao y material fotográfico, se abonaron 214 pesetas, a las que hay que añadir 25 pesetas que recibió Filgueira Valverde en concepto de ayuda para fonda y comida. Según las facturas que se conservan, el total de gastos abonado por el Seminario en esta campaña por la tierra de Deza ascendió a 669 pesetas. No se incluyen en estas cuentas aquellos gastos hechos a título particular por los distintos miembros.

El sábado 28, por la noche, coincidiendo con el remate de la misión de investigación, tuvieron lugar dos conferencias en el Casino de Lalín pronunciadas una por Otero Pedrayo: “Monumentos de Cultura: celta, románico y barroco” y otra por Salvador Cabeza de León: “El Seminario de Estudos Galegos e a súa relación có galleguismo”. Hizo la presentación de los oradores el abogado de Lalín, Alfredo García Rodríguez. El salón de actos del Casino estaba repleto de asistentes.

El domingo 29, se da por terminada y finalizada la campaña por Deza. En esta campaña se exploraron más de treinta castros, descubriéndose, así mismo, varias mámoas. También se reconocieron, se fotografiaron y se levantaron planos de unas treinta iglesias y se dedicó una gran atención al folklore. Según las cuentas de gastos de esta campaña, se abonaron 55 pesetas para la compra de cuatro Film Packs de quince unidades cada uno para uso fotográfico.

Fueron colaboradores en esta campaña, Ramón María Aller, el médico Francisco Rivas y el perito Gonzalo Goyanes, que ayudaron y orientaron a los miembros del Seminario con pleno entusiasmo y desinterés.