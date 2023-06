Conciliación: necesidad, servicio y negocio

En una semana comienza el baile. El esprint por intentar llegar a tiempo y en perfecto –o casi– estado de revista al colegio se convierte en una carrera de relevos: correr para llevar a los niños a casa de los abuelos y vuelta para llegar a trabajar; correr para dejarlos en el campamento y retorno a la oficina para seguir esprintando hasta que llegue el momento de poner el pie en casa y continuar a trote lo que reste de jornada. No se cruza la línea de meta hasta que comienzan las vacaciones para todos, de manera que muchos padres y madres todavía tienen por delante muchos días para echar el resto. Por suerte, en este circuito sin fin que ha montado la dificultad para compaginar una vida laboral cada vez más absorbente con la crianza de los hijos han ido proliferando en los últimos años un montón de propuestas de conciliación que también contribuyen a dar vacaciones a los abuelos, desde siempre los bastiones para superar el desafío.

La conciliación es una leyenda. Tiene una parte de verdad, en la medida en que existen servicios –públicos o privados– que intentan favorecer su existencia, y tiene mucho de mito porque, en realidad, para muchísimos trabajos estas iniciativas no permiten cubrir ni la mitad de lo que exige sobrellevar jornadas laborales partidas y la debida atención a los hijos. Sin embargo, al abrigo de una mayor sensibilización por estas dificultades ha germinado un nicho de negocio cada vez más grande. Ya no solo son las instituciones públicas las que contratan a empresas del sector para que diseñen y gestionen programas como los campamentos de verano urbanos y con vistas al mar, sino que multitud de asociaciones y entidades privadas también ponen en el mercado sus propias propuestas para que las familias sobrevivan al largo paréntesis de la actividad académica. Solo en el Concello de A Estrada el verano se avecina con al menos once programas de conciliación en marcha para este verano y solo tres son públicos.

El Recreo Cultural de A Estrada cuenta con uno de los campamentos de mayor asistencia, si bien la actividad está programada para las familias que son socias de esta numerosa entidad. Se pondrá en marcha ya en los últimos días de junio, dado que ya no hay colegio. Sería los días 22,23,26,27,28,29 y 30, en horario de 09.00 a 14.00 y dirigido a niños a partir de 4 años. El precio son 45 euros, con descuentos para el segundo hermano (40) y tercero (35). Ya en julio y agosto, el campamento funcionará por quincenas, con horario de 10.00 a 14.00 y posibilidad de Plan Madruga desde las 09.00. Se brinda también opción de transporte, pasando por Praza da Constitución y Avenida de Santiago hasta llegar a las instalaciones del Recreo Cultural. Son tres campamentos en uno: el infantil (niños de 4 y 5 años), el multiactividad (de 6 a 9) y el de especialización deportiva (a partir de 10). Las tarifas: 85 euros por quincena (al margen opciones de madrugadores y transporte), 75 para segundo participante y 60, para el tercero. Existe también un programa adaptado a los días de septiembre y un stage de competición del club de tenis, que se puede compaginar con el campamento.

cuenta con uno de los campamentos de mayor asistencia, si bien la actividad está programada para las familias que son socias de esta numerosa entidad. Se pondrá en marcha ya en los últimos días de junio, dado que ya no hay colegio. Sería los días 22,23,26,27,28,29 y 30, en horario de 09.00 a 14.00 y dirigido a niños a partir de 4 años. El precio son 45 euros, con descuentos para el segundo hermano (40) y tercero (35). Ya en julio y agosto, el campamento funcionará por quincenas, con horario de 10.00 a 14.00 y posibilidad de Plan Madruga desde las 09.00. Se brinda también opción de transporte, pasando por Praza da Constitución y Avenida de Santiago hasta llegar a las instalaciones del Recreo Cultural. Son tres campamentos en uno: el infantil (niños de 4 y 5 años), el multiactividad (de 6 a 9) y el de especialización deportiva (a partir de 10). Las tarifas: 85 euros por quincena (al margen opciones de madrugadores y transporte), 75 para segundo participante y 60, para el tercero. Existe también un programa adaptado a los días de septiembre y un stage de competición del club de tenis, que se puede compaginar con el campamento. Soei Educación oferta, por su parte, el único campamento de A Estrada que se adapta también a aquellos cuyos malabarismos no terminan en horario de mañana, sino que también tienen que buscar ayuda con sus hijos durante la tarde. Su propuesta para este verano cubre junio, julio, agosto y septiembre, con horarios personalizados durante toda la jornada, incluyendo servicios de comedor y plan madruga. Juegos predeportivos, hinchable, pintacaras, taller de juguetes, cocina creativa o ciencia divertida son algunos de sus reclamos.

oferta, por su parte, el único campamento de A Estrada que se adapta también a aquellos cuyos malabarismos no terminan en horario de mañana, sino que también tienen que buscar ayuda con sus hijos durante la tarde. Su propuesta para este verano cubre junio, julio, agosto y septiembre, con horarios personalizados durante toda la jornada, incluyendo servicios de comedor y plan madruga. Juegos predeportivos, hinchable, pintacaras, taller de juguetes, cocina creativa o ciencia divertida son algunos de sus reclamos. Catro Elefantes dedicará los meses de verano a recorrer las selvas tropicales, las sabanas y los desiertos del planeta, ofreciendo ese toque temático y diferente que siempre caracteriza a sus actividades. Habrá juegos, arte, cocina y muchos descubrimientos centrados en algunos de los lugares más sorprendentes del mundo. La firma tendrá servicio del 22 al 30 de junio; del 3 al 31 de julio; del 1 al 14 de agosto y del 4 al 8 de septiembre.

dedicará los meses de verano a recorrer las selvas tropicales, las sabanas y los desiertos del planeta, ofreciendo ese toque temático y diferente que siempre caracteriza a sus actividades. Habrá juegos, arte, cocina y muchos descubrimientos centrados en algunos de los lugares más sorprendentes del mundo. La firma tendrá servicio del 22 al 30 de junio; del 3 al 31 de julio; del 1 al 14 de agosto y del 4 al 8 de septiembre. La academia de baile Stradanza se suma este año a la conciliación estival son su Summer Camp. Funcionará de 08.30 a 14.30 horas, organizándose por semanas durante el mes de julio. Habrá actividades diferentes cada día, con baile, tik tok, arte, manualidades, cine, juego o excursiones.

se suma este año a la conciliación estival son su Summer Camp. Funcionará de 08.30 a 14.30 horas, organizándose por semanas durante el mes de julio. Habrá actividades diferentes cada día, con baile, tik tok, arte, manualidades, cine, juego o excursiones. Ya en el área fluvial de A Praíña, Absolute Aventura tiene preparadas un montón de sorpresas para este verano. Su campus funciona del 3 de julio al 9 de septiembre, con configuración libre por semanas, transporte incluido y descuentos para sin son varios los aventureros. Ofrece, entre otras propuestas, actividades en la naturaleza, kayak, surf de remo y trampolín.

Ya en el área fluvial de A Praíña, tiene preparadas un montón de sorpresas para este verano. Su campus funciona del 3 de julio al 9 de septiembre, con configuración libre por semanas, transporte incluido y descuentos para sin son varios los aventureros. Ofrece, entre otras propuestas, actividades en la naturaleza, kayak, surf de remo y trampolín. También desde el rural estradense surgen ofertas de programas para conciliar. La ludoteca O Corvelle Máxico , situada en O Foxo (Rubín), abre sus puertas para campistas estivales, con todo tipo de juegos, dos piscinas, jardines, hinchables, tirolina, yoga, cuentacuentos o huerta, entre otras muchas sugerencias.

También desde el rural estradense surgen ofertas de programas para conciliar. , situada en O Foxo (Rubín), abre sus puertas para campistas estivales, con todo tipo de juegos, dos piscinas, jardines, hinchables, tirolina, yoga, cuentacuentos o huerta, entre otras muchas sugerencias. Musikenos realiza también una oferta de campamento especializado en el mundo de la música, con horario de 09.00 a 15.30, al aire libre y durante el mes de julio.

realiza también una oferta de campamento especializado en el mundo de la música, con horario de 09.00 a 15.30, al aire libre y durante el mes de julio. Enrédate Educación Tempo Libre de Lalín tiene muchos planes para ayudar en la conciliación laboral y familiar en la capital dezana, además de saciar las ansias de aventura en la comarca. La firma lalinense tendrá actividades en los meses de julio y agosto en el CEIP Xesús Golmar, de 08.00 a 15.30 horas y también en el colegio de Vilatuxe, en esta ocasión vinculadas al mes de julio y con horario de tarde (16.00 a 20.00), con una tarifa de 75 euros por participante y muchas sorpresas preparadas para quienes deseen un campamento en un entorno rural. Enrédate ofrece descuentos por hermanos y posibilidades de organizar los campamentos por quincenas. Además, la firma ofrece Multiaventuras Deza, una propuesta pensada para los fines de semana de julio, cubriendo los grupos de edades de 9 a 12 años y de 13 a 17. En este programa específico se oferta escalada, espeleología, orientación, observación de estrellas, vadeo de ríos y muchas otras aventuras.

tiene muchos planes para ayudar en la conciliación laboral y familiar en la capital dezana, además de saciar las ansias de aventura en la comarca. La firma lalinense tendrá actividades en los meses de julio y agosto en el CEIP Xesús Golmar, de 08.00 a 15.30 horas y también en el colegio de Vilatuxe, en esta ocasión vinculadas al mes de julio y con horario de tarde (16.00 a 20.00), con una tarifa de 75 euros por participante y muchas sorpresas preparadas para quienes deseen un campamento en un entorno rural. Enrédate ofrece descuentos por hermanos y posibilidades de organizar los campamentos por quincenas. Además, la firma ofrece Multiaventuras Deza, una propuesta pensada para los fines de semana de julio, cubriendo los grupos de edades de 9 a 12 años y de 13 a 17. En este programa específico se oferta escalada, espeleología, orientación, observación de estrellas, vadeo de ríos y muchas otras aventuras. Retos Centro Pedagóxico, de Silleda, tiene también todo preparado para recibir a los campistas durante los meses de junio, julio y septiembre. El 22 al 30 de este mes las actividades están pensadas para descubrir Un mundo máxico, a través de ciencia, naturaleza y curiosidades. En julio, entre el 3 y el 28, su propuesta de campamento está más centrada en el arte y las emociones, abordando cuestiones como la autoestima, cultura, talento, arte y creatividad. Septiembre se reserva para A emoción de aprender, con cocina, juegos de aprendizaje y mucha diversión. Aunque las plaza son limitadas, los usuarios tienen la oportunidad de organizar su asistencia por quincena, semana o días sueltos. El horario del campamento será de 09.00 a 14.00.

tiene también todo preparado para recibir a los campistas durante los meses de junio, julio y septiembre. El 22 al 30 de este mes las actividades están pensadas para descubrir Un mundo máxico, a través de ciencia, naturaleza y curiosidades. En julio, entre el 3 y el 28, su propuesta de campamento está más centrada en el arte y las emociones, abordando cuestiones como la autoestima, cultura, talento, arte y creatividad. Septiembre se reserva para A emoción de aprender, con cocina, juegos de aprendizaje y mucha diversión. Aunque las plaza son limitadas, los usuarios tienen la oportunidad de organizar su asistencia por quincena, semana o días sueltos. El horario del campamento será de 09.00 a 14.00. Libélula Educación e Lecer, también en Trasdeza, oferta a los usuarios clases de verano para los meses de julio y agosto, dirigidas a todas las etapas educativas y con horario de mañana. Su programa oferta creatividad, lectoescritura, compresión escrita y oral, ciencias, matemáticas y física y química.

La conciliación se ha convertido, por tanto, en actividad empresarial de las comarcas. Todas las propuestas tienen su público, si bien está claro que los precios de las iniciativas privadas están por encima de las tarifas que aplican los ayuntamientos en sus diferentes campamentos urbanos. Aun en estos casos, detrás de la gestión municipal de estos servicios de conciliación están iniciativas empresarial que han sabido ver la conciliación como una necesidad, un servicio y un negocio.

Silleda, único concello que oferta un campamento público de tarde El Concello de Silleda oferta el único campamento público que ha pensado en quienes tiene dificultades para conciliar también en horario de tarde. Otros ayuntamientos de la zona tienen una amplia variedad de programas para facilitar que los padres y madres compatibilicen su trabajo con el descanso vacacional de sus hijos. Sin embargo, todos ellos apuestan por programar las actividades en horario de mañana. En A Estrada, incluso el Espazo Concilia, que habitualmente funciona por las tardes a lo largo del curso, varía su funcionamiento para ofertar servicio solo de mañana.El ayuntamiento trasdezano contará con dos servicios, uno en Silleda (CEIP Silleda) y otro en Bandeira (CEIP Ramón de Valenzuela), con horario de 08.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.00. Para inscripción y más información, www.silleda.gal o a través del teléfono 986 592 037.

Récord de inscritos en el Campus Deportivo de Verán: 299 campistas Tres son los programas de conciliación que oferta el Concello de A Estrada: el campamento urbano, el Espazo Concilia y el Campus Deportivo de Verán. Este último batió ayer su propio récord de participación, con un total de 299 campistas anotados. Todos los solicitantes fueron admitidos, de manera que quienes realizaron la inscripción han de realizar ahora el pago antes de que comience la actividad. El Campus Deportivo de Verán está dirigido a niños de entre 5 y 15 años. Se desarrollará de lunes a viernes en los meses de julio y agosto, en horario de 08.30 a 14.30 horas en las instalaciones deportivas municipales. Los participantes podrán estrenarse o profundizar en prácticas deportivas como fútbol, baloncesto, atletismo, bádminton, actividades acuáticas, tenis, atletismo y juegos predeportivos, entre otros. Habrá un total de cuatro turnos. El primero irá del lunes 3 de julio hasta el viernes 14; el segunda desde el lunes 17 hasta el lunes 3; el tercero comenzará el lunes 1 de agosto y finalizará el lunes 14, mientras que el último irá desde el miércoles 16 hasta el jueves 31 de agosto. Cada matrícula tendrá un precio de 40 euros por participante y quincena. El segundo miembro de la unidad familiar tendrá un descuento del 20% sobre el precio (32 euros) y a partir del tercer miembro de la misma familia será gratis.

Agolada, Vila de Cruces y Forcarei A los campamentos que ofertan los concellos de Lalín, A Estrada y Silleda se suman también los impulsados por otros ayuntamientos de la zona, caso de Vila de Cruces –ultimando sus preparativos– Forcarei –será la cuarta edición– y Agolada. En este último concello se ofertan por quincenas: del 3 al 14 de julio, del 17 al 28, del 31 de julio al 16 de agosto y del 17 al 31 de agosto. Los precios son de 40 euros por quincena para empadronados y de 80 para vecinos de fuera de Agolada.