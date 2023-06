Las fuerzas de izquierda de Rodeiro tienen, 16 años después, la oportunidad de volver a gobernar el Concello. El viernes PSOE y Unidade mantuvieron una reunión para acercar cuestiones de sus respectivos programas, dado que Unidade sí se mostró abierta a apoyar a José Luis Camiñas en la investidura como alcalde pero no veía en el plan de gobierno socialista una auténtica transformación de la situación actual.

Las dos partes afirman que sí hubo concordia para amoldar mutuamente sus programas electorales. “Lo veo muy avanzado, casi al 100%”, apunta Camiñas. Es obvio y lógico que para que esa transformación Unidade forme parte del ejecutivo local y no se limite a apoyar la investidura de Camiñas el día 17. Por eso el pasado viernes la formación que lidera Alberte Lamazares solicitó llevar determinadas áreas, entre las que figura Servizos Sociais. En el pasado mandato el refuerzo del personal del SAF o el uso del futuro centro polivalente fueron dos de los caballos de batalla de Unidade.

"Sería como estar cuatro años en una freidora", ilustra Camiñas sobre un gobierno en minoría

El PSOE se negó a esta concesión “y de momento tampoco nos aclaró qué áreas quiere que llevemos nosotros”, indica desde Unidade Alejandro Sobrado. También es verdad que el PSOE dejó claro, tanto en el encuentro del viernes como ayer en conversación telefónica con esta Redacción, que no quiere gobernar en minoría. “Sería como estar cuatro años en una freidora”, ilustra Camiñas.

Y no le falta razón, si pensamos en la situación por la que pasó Vila de Cruces: gobernó con tres concejales en una corporación de 13, y varios de sus proyectos e incluso el presupuesto fue tumbado por la oposición, que castigaba así la falta de diálogo y el presunto incumplimiento del pacto de gobierno por parte de Xuntos.

¿Llamada del PP?

Por eso, si no hay acuerdo, Camiñas tiene claro que no va a gobernar en minoría. Si llega el día 17 sin bipartito, fuerza una abstención técnica de su partido, con lo que el gobierno seguirá en manos del PP, ahora con Cati Somoza al frente. Es de esperar que haya nuevas reuniones con Unidade hacia el fin de semana, eso sí, si es el PSOE quien la convoca. O por qué no, el PP, aunque ya sería una coalición más extraña. “Tienen que llamarnos los partidos grandes a los pequeños”, asevera Alejandro Sánchez, que también tiene claro que “no vamos a unirnos para ir de comparsas del PSOE”.

Y volvemos a viajar a 2007: con dos ediles, el independiente Manuel Salgado se abrió a negociaciones para un gobierno con el PSOE o con el PP. Al final, fue con los socialistas y ejerció de alcalde hasta 2009.

La reforma de Gumersindo Areán, incómoda para las orquestas

Este fin de semana Rodeiro celebra sus fiestas en honor a San Antonio. El escenario solía ser la Avenida Gumersindo Areán, la calle mas amplia del casco urbano. Tras la humanización, esta rúa ha ganado espacio para aceras y zonas verdes, a costa de convertirla en una calle de dirección única. Por ella ya no podrá circular el tráfico pesado, y queda por ver si caben los escenarios móviles de las orquestas.

Tampoco podrían trasladarse las fiestas al campo anexo al río: habría que vallar este y tampoco se dispone de espacio. Desde el PSOE su líder, José Luis Camiñas, tiene claro que las obras aprobadas por el PP en el anterior mandato han generado un problema al futuro gobierno.