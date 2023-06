El Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection del Estado de Wisconsin (Estados Unidos) participa por primera vez en la Semana Verde de Galicia, que se celebra entre los días 8 y del presente mes. Acude dentro de una misión comercial de carácter prospectivo, con el interés de conocer de primera mano la estructura del sector agroganadero gallego, contactar con las principales instituciones y colectivos vinculados y explorar posibilidades de colaboración y oportunidades de negocio conjuntas entre Galicia y Wisconsin.

Wisconsin, conocida como la Tierra de los Lácteos en Estados Unidos y con un importante peso de la cadena de valor de los sectores agrícola y ganadero en su economía, ha visto que Galicia, por muchos aspectos, podría ser un socio ideal en su apuesta por el mercado europeo. En el stand liderado por el Wisconsin DATCP en la feria también estarán representados seis entidades y organismos, como son Alta Genetics, Brown Swiss Association, Genex, US Small Business Administration, Ves-Artex y World Dairy Expo.

Pero la 45ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia contará en su área ganadera con otras muchas propuestas, como las destinadas a dara conocer las razas autóctonas gallegas. Las que están en peligro de extinción acudirán de la mano de la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga) y sus asociaciones integradas, y también de la Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta (Asoporcel), la Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga) y la Asociación Pura Raza Cabalo Galego.

Destacarán sus exposiciones permanentes y concursos morfológicos. Así, en cuanto a estos últimos, tendrán lugar el tercer Concurso de la Ovella y Cabra Galegas, con más de veinte ejemplares participantes, el quinto de Porco Celta en la Semana Verde, con 34 ganaderías de las cuatro provincias gallegas, el octavo Campeonato de la Galiña de Mos, que incluye el 14º Concurso Monográfico y la 10ª Exposición y Concurso por lotes y que reunirá más de 150 ejemplares adultos, y también una nueva edición del Concurso Morfológico Oficial Cabalo Pura Raza Galega de Puraga. De las bovinas se celebrarán cinco competiciones en las que participarán 96 ejemplares de 16 criadores, las cuales serán el 10º Concurso Morfológico de la Raza Cachena, el 9º de la Vianesa, 8º de la Caldelá, 7º de la Limiá y el 5º de la Frieiresa. Además, de Galiña de Mos habrá un mercado de aves vivas.

Estas razas en peligro de extinción también protagonizarán otras actividades, como el IV Concurso Nacional de Manejo de la Raza Porco Celta, consistente en dirigir un ejemplar por un determinado recorrido en el menor tiempo posible, pudiendo tocarlo pero sin golpearlo, y pasando por distintos espacios, como una zona que simula una manga o entre dos vallas haciendo zig zag. Los participantes serán los ejemplares Breogán, de Mondoñedo; Chenoa, de Vila de Cruces; Froilana y Asia, de Castro de Rei; Sotas, de Oza-Cesuras, y Pantalones, de Friol.

Además, centradas en el Caballo de Pura Raza Galega se realizará la presentación “El caballo de Pura Raza Galega, doma y morfología. Nuestra raza”, de la Asociación Pura Raza Cabalo Galego en colaboración con el programa Feader Europa Inviste no Rural, Xunta de Galicia y Ministerio de Agricultura. Se sumará el Concurso Morfológico Oficial Cabalo Pura Raza Galega, organizado por la Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga).

Galiña Piñeira, Can de Palleiro y Rubia Gallega

Por otra parte, la feria contará con otras razas autóctonas, como la Galiña Piñeira, que por primera vez realizará en la feria uno de sus concursos monográficos, con treinta ejemplares, y también el Can de Palleiro, que, entre otras propuestas, celebrará su XXII Monográfico. Se sumará la Rubia Galega, con una amplia exposición organizada por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Galega (Acruga), compuesta por unas 50 vacas, novillas y sementales. Aunque las razas autóctonas serán las protagonistas, también habrá otras. Así, la Federación Española de Criadores de Limusín estará presente por primera vez en el certamen, motivada por el crecimiento que está experimentando esta raza en Galicia, con una exposición de 15 animales tanto jóvenes como adultos. Asimismo, podrán verse de nuevo impresionantes parejas de bueyes de las razas Maronesa, Cachena y Barroça, además de un buey de la raza Alistano-Sanabresa.

Degustaciones en el restaurante Tapirazas

Las razas autóctonas gallegas en peligro de extinción también estarán presentes en el 26º Salón de Alimentación del Atlántico, presentando carne, huevos y productos derivados. Participarán 18 productores bajo las marcas comerciales Ganadería Balín, Cachenas de San Breixo, Gandaría e Carnicería Lage, Gandería Tras do Río, Granxa Castro de Madrosende, Aves do Concello, Churras da Caneira Lourdes Mulet, Montes de Boado-Manuel Teijeiro Castillo, Granxa Aeiroá, Gandería e Carnicería Mario Nogueira, A Casa da Rúa, CMF Celtaporc, Ramón Vázquez Fernández, Cooperativa Tres Fuciños, Embutidos Hermelino, Celtagal, O Agro-Roberto Louzán y CienporCel-Martín Touceda. Estos dos últimos productores presentan en el espacio de innovación de la feria, Alinova, un salchichón elaborado con Frieiresa, de O Agro, y con Porco Celta, de CienporCel, bajo el nombre Outra vaca no millo. Asimismo, volverá el restaurante Tapirazas, donde cada día se podrá degustar un menú diferente a base de la mayoría de estas razas. Pan Bao de aguja estofada de raza Frieiresa con salsa de castañas, Croquetas de chicharrón de raza Porco Celta, Carbonara de las razas Cachena, Caldelá y Vianesa a la cerveza o Gallo de raza Galiña de Mos confitado al ajillo serán sólo algunas de sus propuestas, elaboradas por el cocinero Antonio Díaz Calvo, del Restaurante AUTGA-Autóctonas.