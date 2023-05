El Partido Popular de Vila de Cruces achaca al gobierno local “desinterés” por la Festa do Galo de Curral y “electoralismo” por su adelantamiento al próximo domingo. Su candidato y exalcalde, Jesús Otero, sostiene que la celebración no puede reducirse a un par de actuaciones musicales, dejando de lado “lo realmente importante: las figuras del Galo, los productores y la hostelería”. Por eso, su programa contempla varias propuestas en relación con este producto: la celebración de cuatro jornadas anuales; el Mes do Galo entre abril y mayo; el Outono do Galo, desde octubre hasta el 22 de diciembre, coincidiendo con la feria de Navidad; un taller gastronómico infantil en la Praza do Obradoiro de Santiago; trabajo serio para alcanzar la distinción de fiesta de interés nacional; o la creación de un gran festival multicultural bajo la denominación Galo-Fest.