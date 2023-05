El monarca fluvial parece haber abdicado en el Ulla. Ni está ni se le espera. Después de haberse ganado con sus remontadas el título de “rey del río”, el salmón dejó ayer desierto el concurso internacional de pesca que organiza la Sociedade Deportiva Río Ulla, una situación que se produce por tercera vez en los últimos cinco años. En el último lustro solo un ejemplar salió de estas aguas salmoneras en el transcurso de un certamen que atesora más de medio siglo de historia y que encuentra la razón de su existencia en la fuerte tradición que la pesca de esta aclamada especie fluvial tiene en el Ulla y en la abundancia de plateados de la que otrora presumían sus aguas.

Las 48 cañas habilitadas para la pesca con extracción –hubo una inscripción en la modalidad de pesca sin muerte– en la presente edición del concurso volvieron a primera hora de la mañana de ayer a los cotos salmoneros de Ximonde, Sinde, Pontevea y Santeles. Lo hicieron de nuevo con emoción, aunque el buen ánimo tuvo que aliarse en el transcurso de la jornada con la camaradería y confraternidad entre pescadores que siempre se da junto al Ulla. El salmón, ni siquiera se dejó ver.

Tradicionalmente, el Concurso Internacional de Salmón en Augas Galegas de Río Ulla se concibe como un buen termómetro de la campaña salmonera en este río. Cierto es que son dos únicas jornadas, pero también que son muchos los pescadores que durante esos dos días pueden probar suerte para hacerse con uno de los apreciados ejemplares de salmón salvaje. El hecho de que el concurso se cierre sin capturas viene a sumarse con un arranque de la temporada, el pasado 1 de mayo, en el que tampoco fue posible obtener ni un solo ejemplar, de manera que los pescadores que acuden a los cotos estradenses no depositaban ayer grandes esperanzas para el resto de la temporada.

Regresando al análisis de los cinco últimos años del concurso, las estadísticas reflejan que las ediciones de 2021 y 2019 quedaron también desiertas. En 2022 se obtuvo un único salmón, el que sacó del río el vigués José Gallego, un pez de 4,3 kilos y 74 centímetros de talla. Cabe apuntar que en 2020 la Sociedade Deportiva Río Ulla de A Estrada resolvió no convocar el concurso ante la crisis sanitaria del COVID-19.

Una década, 15 peces

Observando los datos que corresponden a este certamen en la última década se aprecia que en 10 años solo se pescaron en el concurso 15 salmones, una cifra muy baja, más si se toma como referencia que la Xunta de Galicia autoriza para estos dos días de concurso un cupo de nueve ejemplares. En 2018 la competición se saldó también con un único pez, obtenido por el pescador Eladio Crego, a la postre ganador del concurso. En 2017 se pescaron tres, si bien el de mayor peso y talla correspondió al extraído por el coruñés Arturo Parada (5,623 kilos y 80 centímetros), quedando segundo y tercero Manuel Aldariz y Ramiro Martínez, respectivamente.

El 2016 fue, en cambio, un buen año para este concurso internacional de pesca. Se lograron seis piezas, la más grande –con 5,7 kilos– la pescó al estradense Manuel Órrea, quedando campeón. Lino Nogueira y Jesús Carbia ocuparon el segundo y tercer puesto.

Un 2015 el concurso se cerró también con una única captura, la de Ramiro Martínez, y en 2014 los dos salmones pescados cedieron el protagonismo al hecho de que Jesús Carbia Pereiras “Louzao”, vecino de Santeles y el pescador más veterano en activo en las riberas del Ulla, revalidase su título como campeón de este concurso 37 años después de haberse proclamado como el primer ganador del certamen. En segundo lugar quedó Salvador Ortega, otro entregado pescador de salmones de Couso.

Ya en 2013, Julio Gallego Núñez ganó el concurso al ser también el único pescador en obtener una pieza durante las dos jornadas. Eso sí, el salmón que sacó del Ulla superó los 10 kilos, con 97 centímetros.

Nadie parece tener la respuesta a la pregunta de qué está sucediendo con el salmón en el Ulla. Lo que más preocupa a los pescadores es que el “rey del río” ni siquiera se está dejando ver. “Cada vez pasan más rápido por Ximonde, paran menos y se quedan menos en el coto. Esto sumado a que hay poco salmón...”, señaló el responsable de la web especializada Ás Orillas do Ulla, el estradense Salva Ortega. Es un gran conocedor del coto de Ximonde, sin duda el más apreciado por los pescadores y el que mayor volumen de capturas aporta temporada tras temporada. Sin embargo, indica que no vio ningún pez. “Otros años no picaban, pero sí los veíamos. Este año no se ven y eso me preocupa más”, reconoció.

El cambio de caudal propiciado ayer por la actividad en el embalse no resultó fructífero. Se esperaba que, al bajar el nivel, el salmón se metiese más al coto, pero no hubo suerte. “Me temo que el balance del año va a ser este, sobre todo viendo lo que hay por otros ríos. Todo confluye en lo mismo: hay pocos peces. Va a ser una temporada mala; a ver si se cogen uno o dos”, opinión Ortega.

No se sabe el motivo por el que el salmón no quiere lucir la corona, pero está claro que no solo ha abandonado su trono en el Ulla. El sentido común invita a pensar que este descenso de población se vincularía a factores concretos en un cauce también determinado –contaminación, malos años de desove, sobrepesca, etcétera–, pero la situación en estos cotos parece común a los demás ríos salmoneros de la cornisa cantábrica.