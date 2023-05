La proliferación de eventos apenas deja plazas hoteleras disponibles para los próximos meses

Es cierto que las casas de turismo rural de Deza ya no tienen el mismo reclamo de antaño como plan de escapada en Semana Santa, y que la batalla contra los destinos de costa está más que perdida si hablamos de dónde pasar las vacaciones de verano. Pero la vorágine de eventos deportivos y culturales de las últimas semanas, sobre todo en Lalín, así como el calendario de oposiciones en el recinto ferial de Silleda, están dando una época dorada a los hoteles y pensiones de la comarca, y la previsión es que las buenas cifras continúen de cara a los próximos meses.

De hecho, este fin de semana la organización y los equipos participantes del Mundial de Enduro copan las reservas en los alojamientos dezanos, mientras que en Silleda el hotel Exe Vía Argentum, reabierto este viernes, da alojamiento durante el fin de semana a personas que hoy se examinan para una plaza de Correos en la Semana Verde.

En el Hotel Palacio, de Lalín, parte de la organización del Enduro está alojada en sus 33 habitaciones desde el pasado sábado y algunos clientes no se marcharán hasta mañana lunes. María José Pájaro señala que el impacto de este campeonato en los alojamientos y la hostelería es mejor incluso que el del Rali do Cocido. Desde el Hotel Restaurante Pontiñas, Juan Cortizo se manifiesta en la misma línea, ya que de sus 24 habitaciones, todas están ocupadas por la organización del Enduro que, en muchos casos, ya escogió este hotel el año pasado. Cortizo recalca que el Hotel Pontiñas colabora como patrocinador en este y otros eventos de Lalín.

"El impacto del Mundial de Enduro es ya superior al del Rali do Cocido"

En idéntico oasis se mueve el Hotel Torre do Deza, en el polígono Lalín 2000. Cuenta con medio centenar de habitaciones y desde hace un mes tiene colgado el cartel de lleno. Durante este fin de semana sus clientes son competidores de la prueba de motos, pero también sus familias “y algún aficionado”. Preguntados por los próximos eventos que acogerá la capital dezana, como el Orgullo* de Lalín (el próximo viernes y sábado), o el Trail de Vilatuxe (el 3 de junio), desde estos alojamientos confían en que entrarán reservas en las próximas jornadas.

Los peregrinos, otro puntal

Al margen de las competiciones deportivas o eventos culturales, los peregrinos se están convirtiendo en otro pilar para los alojamientos y la hostelería dezana. El Hotel Palacio trabaja en los últimos meses con grupos de caminantes que pasan dos noches en este alojamiento. Al cubrir una etapa, el propio hotel los recoge de regreso a sus habitaciones.

Este sistema no solo favorece al local sino también a los propios caminantes, que se olvidan de tener que cubrir la ruta con la mochila a cuestas y de la incertidumbre de si encontrarán o no plaza en el siguiente albergue. Desde el Hotel Torre do Deza también se señala el impacto de los peregrinos en las reservas, sobre todo a partir del pasado mes de marzo.

Incremento de precios

Como decíamos, prácticamente desde finales de enero hubo un evento cada fin de semana en Lalín: la Feira do Mel Alvariza, la cita de artesanía alimentaria DelicaDeza o el citado Rali do Cocido. La asistencia de empresas y deportistas foráneos supone un despliegue además de sus familias, equipos o entrenadores, e incluso de aficionados o turistas, sin más.

Todos ellos tienen que afrontar unas tarifas más altas en comparación con el año pasado, debido a que también se han encarecido los productos que deben adquirir los alojamientos, desde el papel higiénico o el gel hasta las sábanas. En algunos casos, los restaurantes han optado por retirar las bebidas alcohólicas del menú del día para poder ajustar los precios, de modo que deben pagarse aparte.

"Se han encarecido desde el papel higiénico o el gel hasta las sábanas"

Lo que está ocurriendo en los alojamientos y hostelería de Deza con los eventos y con la Semana Verde no es ajeno a lo que pasa en otros puntos de España, donde el turismo de congresos se ha convertido en un autentico boom para la economía local. De hecho, Madrid y Barcelona figuran a escala mundial como la tercera y la cuarta ciudad favoritas para acoger este tipo de eventos, gracias a citas como Fitur. También destacan, pero en puestos más modestos, Valencia, Sevilla y Bilbao.

Fuera de las grandes ciudades León, en el primer semestre de 2022, recibió a casi 9.000 personas foráneas en casi 30 congresos. Su gasto en la ciudad fue de nada menos que 8,5 millones de euros. Y es que el turista de congresos suele gastar entre un 25 y un 50% más que el turista de veraneo.

Bluû Hostal, completo desde hace dos años

En la primavera de 2021 comenzaron las obras de la nueva fábrica de Nudesa, en Silleda. Desde entonces, 40 trabajadores de la empresa constructora se alojan en el Bluû Hostal Gastro Bar, en la rúa Antón Alonso Ríos. Son, de este modo, dos años con el cartel de completo en las habitaciones, y continuará así hasta que rematen los trabajos. Los responsables de este alojamiento ya han tenido que declinar varias reservas para este fin de semana y sobre todo para la noche del sábado al domingo, precisamente por la celebración de los exámenes de Correos. Están recibiendo también llamadas de empresas y ponentes que acudirán a los eventos que acoge la Feira Internacional Semana Verde Abanca en junio.

Exe Vía Argentum, sin habitaciones

El hotel Exe Vía Argentum reabrió este viernes sus puertas, tras permanecer cerrado desde noviembre. Y vuelve a funcionar a lo grande, pues sus 88 habitaciones están completas durante el fin de semana. A diferencia de los establecimientos de Lalín, no le influye el Enduro, sino grupos de personas del Imserso que disfrutan de excursiones y, sobre todo, de opositores a las pruebas que celebra Correos hoy en el pabellón 1 de la Semana Verde, muy próxima a este alojamiento.

Desde el hotel indican que las reservas para presentarse a oposiciones suelen realizarse con bastantes meses de antelación y con fechas diferentes, a la espera de que el organismo concrete el día en que se celebran los exámenes. Una vez que se conoce la jornada de la prueba, el cliente ya cancela las otras fechas de reserva, pues puede hacerlo de forma gratuita hasta 24 horas antes.

"El spa abrirá en breve tras unas intervenciones de mejora"

Semanas atrás, la Xunta dio a conocer el calendario de exámenes que se realizarán en Silleda, con pruebas en la primera y segunda semanas de julio así como en la primera de octubre. En este hotel se alojan los candidatos a una plaza de la administración, acompañados o bien de su pareja o bien de algún familiar. Mientras el opositor en cuestión se examina, sus acompañantes suelen aprovechar para visitar Silleda y municipios cercanos, o deciden quedarse directamente en el spa del hotel. Este fin de semana no podrá ser, ya que está cerrado para realizar alguna mejora, pero volverá a estar disponible en breve.

El Exe Via Argentum también tiene su boom de reservas en la Feria Internacional Semana Verde. Aunque queda un mes para su apertura (tendrá lugar del 8 al 11 de junio) las reservas para estas fechas están a punto de completar las casi 90 habitaciones con que cuenta este hotel de cuatro estrellas. Los centenares de expositores que acuden a esta feria y a sus certámenes paralelos (Salimat y Festur, por ejemplo) son los principales clientes, en este caso, de este y otros alojamientos cercanos. La cita mueve, además, una cifra de visitantes superior a las 100.000 personas.