Lalín celebrará los días 12 y 13 del presente mes su celebración del Orgullo con un programa que aúna espectáculos musicales y seminarios. Así, se llevarán a cabo actividades culturales y educativas con diferentes expresiones e identidades de género, en un evento que trata de buscar en el ámbito rural espacios de convivencia e igualdad de trato y libres de discriminaciones.

Este evento reivindica el Día Internacional del Orgullo en una edición pensada para poner en valor, visibilizar y fomentar el respeto a la diversidad sexual y la convivencia en igualdad a través de una propuesta festiva que compartir y disfrutar en comunidad con propuestas para todas las edades.

El viernes 12 de 10.15 a 13.00 horas tendrá lugar en el Salón Teatro el VI Seminario de Educación Sexual e Disidencia do Orgullo de Lalín, dirigido a todos los públicos y orientado principalmente a alumnado de diversos institutos de Galicia, así como la personas educadoras y ciudadanía en general. En él participarán: O Rabelo (músico y activista LGBTIQ* en redes sociales) que presentará lo Son do que eu son. Además, Nee Barros (activista por los derechos trans que se dedica a la divulgación cultura y a la literatura) expondrá Liverándome das opresións ligadas ao xénero y Nuria Vil (poeta y activista LGBTIQ*) presentará A poesía faranos libres. Por su parte, Mario Brión (promotor y gestor audiovisual en redes sociales conocido como @OLAXONMARIO y finalista en los últimos premios Mestre Mateo como mejor comunicador de televisión) con Homonormatividade e outros palabros; Marcos Barreira (de la Red Educación LGBTIQ* de Galicia) con Aulas Diversas y Ana Amigo (doctora por la UDC, investigador y activista) presentará su propuesta As cousas das que non se falan na escola.

Por la noche, a las 22.00 horas en la Plaza da Igrexa, se programará el espectáculo musical Itinerante, de la mano de Mekanika Rolling Band, mientras que a partir de las 23.30 horas será el turno de Paula Docampo DJ.

Los actos del sábado darán comienzo a partir de las 12.30 horas en la Praza da Igrexa, donde tendrá lugar el pregón del Orgullo a cargo de la investigadora, escritora y activista LGBTIQ* Daniela Fernández y el público podrá disfruar después con una sesión vermú amenizada por la banda con As Fillas de Casandra.

La programación musical de la segunda jornada del Orgullo arrancará a las 22.30 horas y serán tres grupos los que se suban al escenario de la Praza da Igrexa. Estará Enfat Bello, además de Mondra. Verto regresará a Lalín con su propuesta de pop y trap y la formación Cool Nenas completa el cartel del cierre de las celebraciones.