Una estradense representará a EE UU en un festival en Cannes

Una estradense en el Cannes Lions International Festival of Creativity ya es un acontecimiento llamativo, pero si además va en representación de Estados Unidos, uno no puede evitar preguntarse cómo ha pasado esto. No se trata de un caso supuesto, sino de la historia real de Catarina Barcala Gosende, una joven original de A Estrada que ha sido seleccionada para representar al “país de la libertad” en el concurso para jóvenes creativos menores de 30 años llamado Young Lions junto a Palak Kapadia, su compañera en esta experiencia.

Esta es la cuarta vez que Barcala se presenta , “la primera fue en México, cuando estaba estudiando allí” sostiene. El funcionamiento de este certamen es el siguiente: los jóvenes se presentan en el país en el que residen y este escoge a dos talentos de entre todas las candidaturas para ir a Cannes y competir allí con el resto de naciones que concurren. Por lo que puede decirse que Catarina ha conseguido destacar entre una larga lista de rivales de gran calidad. Ella cuenta que “existen varias categorías, yo me presenté por Film con un anuncio de 30 segundos y el pasado viernes nos comunicaron que éramos los ganadores de Young Lions Film de Estados Unidos 2023” añadiendo que “fue muy fuerte”. El trabajo con el que concurrió es un proyecto para Creative Ladder, una ONG (Organización No Gubernamental” fundada por el actor Ryan Reynolds para ayudar a descubrir, educar y defender a una nueva generación inclusiva de líderes en las industrias creativas. Esta entidad cuenta con una encuesta en su página web para ayudar a los usuarios a encontrar el tipo de carreras profesionales que más se ajustan a ellos. La estradense comparte que “teníamos una semana para crear y ejecutar nuestra idea, así que Palak, la copywriter más buena que conozco, y yo nos pusimos a trabajar”. “Queríamos mostrar todas esas profesiones que están detrás de un anuncio y que el consumidor no ve– para ello pensamos en utilizar un momento icónico que interesara a los jóvenes y nos decantamos por el de Fenty que hizo Riahanna en la Super Bowl, cuando se puso maquillaje” expande. Una vez la idea estaba en la mesa, había que empezar a darle forma, un proceso que la protagonista de este reportaje describe como “súper simple” y expone que “básicamente decíamos algo como ‘cuando viste la actuación de Rihanna también viste a...’ y nombramos a la gente que está detrás en todos esos momentos, así como sus trabajos, finalizando con una frase del estilo ‘hay muchas más carreras de las que conoces y es el momento de descubrir la tuya’”. Para esto, Catarina matiza que “tuvimos la suerte de encontrar un post de Linkedin con todas las personas que participaron en ese spot, porque sino hubiese sido más complicado”. me siento muy contenta y orgullosa, siempre que llegan estos logros para mí es un impulso que me motiva para seguir mejorando En general, la estradense asegura que que todavía está “en shock y no me lo acabo de creer, pero me siento muy contenta y orgullosa, siempre que llegan estos logros para mí es un impulso que me motiva para seguir mejorando en mi carrera y marcarme objetivos más altos”. Con todo, mientras termina de asimilarlo, la joven estradense debe ir preparando la maleta para emprender rumbo a Cannes, una ciudad que visita por primera vez, al igual que el Festival, aunque “el año pasado ganamos un León de Plata en el festival con una campaña que hicimos en Mercamadrid, pero esta será la primera vez que asisto presencialmente y espero que no sea la última”. En cuanto a cuáles son sus expectativas para lo que le queda por delante en esta aventura, sostiene que “ahora viene la parte emocionante, en la que podremos competir con los representantes de otros países para ver quién es el ganador de Young Lions global, yo voy a darlo e intentar ganar, si bien lo primordial es disfrutar al máximo”. Asimismo, en esta clase de encuentros en los que se dan cita auténticos referentes de diversos campos del arte, la publicidad y la cultura, Catarina no se olvida de lo que supone la posibilidad de conocer, compartir y reencontrarse con gente de tantos campos “al fin y al cabo allí se celebra lo mejor de la creatividad y encontrarme con gente con la que trabajé o conozco es un muy emocionante”. Por último, cabe mencionar que Barcala lleva varios años trabajando en Nueva York como directora artística de Mullen Lowe una agencia publicitaria con sede en Los Ángeles. Es por este motivo que representa a este país, en el que actualmente reside y está labrando su carrera profesional. Pese a que la bandera que lleva en esta competición es otra, A Estrada vuelve presumir del gran talento de sus jóvenes.