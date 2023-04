Tiene 23 años y mucha ilusión por poder algún día dedicarse para lo que se formó: el diseño y la confección de moda. Tania Conde Facorro es de la parroquia lalinense de Bermés y acaba de participar en el prestigioso concurso de nuevos diseñadores de la XXXII Mostra de Encaixe de Camariñas.

–¿Resta mucho para que se pueda dedicar sólo al diseño?

–La verdad es que estuve estudiando hasta ahora, que acabé el mes pasado y me gradué en una academia. De todas formas, hago mis pinitos un poco en casa a gente conocida porque mi intención es, por supuesto, tarde o temprano dedicarme a ellos. En estos momentos trabajo de costurera en una tapicería de Santiago.

–¿En qué consistió el trabajo que presentó en Camariñas?

–Es un trabajo que diseñé yo misma y que lleva por título “Un mar de puntillas” porque está inspirado en el cuento tradicional de “La sirenita”. Está enfocado sobre todo en todo lo relativo a la mar, los distintos seres fantásticos y demás.

–¿Cómo resultó la experiencia en un certamen como ese?

–A mi me pareció genial y estoy muy contenta de haber ido, aunque no ganara ningún premio en sí, sí es cierto que gané muchas cosas. Por ejemplo, la experiencia de conocer lo que es un backstage por dentro, escuchar las opiniones y los consejos de grandes diseñadores porque fueron los que valoraron nuestros trabajos y, de paso, aprender de ellos. Yo fui con lo que pensaba de lo que había que hacer y ellos al fin te enseñan y te aconsejan.

–¿Cómo ve el futuro del sector de la moda desde su posición?

–Desde luego, ahora mismo no tengo muchas expectativas porque al acabar los estudios te absorbe un poco también el miedo de qué hacer o si te admitirán en algún sitio. Yo por ahora estoy tranquila porque estoy trabajando más o menos de lo mío. Me refiero a que por lo menos estoy cosiendo. Aún así, ni tan mal porque sí que hay muchas ofertas de empleo de patronistas y de diseñadores. Por esta zona, sobre todo Inditex es algo en lo que está pidiendo mucho. Tampoco me asusta la idea de irme a trabajar al extranjero si fuera necesario.

–Siendo usted lalinense, ¿no le apena ver la realidad de un sector otrora tan pujante en su tierra?

–Por supuesto, es una pena también. Para lo que es Lalín había muchas empresas de moda y de confección. En estos momentos, apenas quedan. Es triste porque si lo piensas, siendo yo de Lalín, hace unos años hubiera tenido muchas más oportunidades de trabajar al lado de casa. Hoy en día eso se reduce prácticamente a ninguna.

–¿Cuál es la meta que se propone desde el punto de vista de su futuro como diseñadora textil?

–Lo que más me gusta de todo es la ropa infantil, hacer y diseñar para los niños. Y a largo plazo, en los mejores sueños posibles, montar mi propia marca y ahí incluir un poco de todo. Lo bueno que tengo es que soy una persona a la que le gusta un poco de todo. Me gusta hacer para mujer y, también, trajes para hombre. Después, me encantan los niños, como digo. La idea sería la de poder tener en un futuro no muy lejano una marca propia para fabricar un poco de todo, pero insisto en que más me llenaría sería poder hacer ropa para niños.