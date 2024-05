La Guardia Civil no se retira

Pasadas las elecciones en Cataluña conviene retornar a los problemas cotidianos de España y uno, no de índole menor, es lo que sucede en la zona del Estrecho de Gibraltar, donde puede dar la impresión de que el Estado se ha retirado. Como ciudadano español me siento avergonzado y abochornado al contemplar cómo una banda de canallas narcotraficantes campea impune por la zona. El asesinato vil de los sufridos guardias civiles no permite que nos olvidemos de lo sucedido ni que pasemos página. Ofenden las imágenes de esas narcolanchas fondeando por donde quieren con un descaro tal que permite que los ciudadanos las graben en vídeos y que esta imagen sea retransmitida para vergüenza de todos los ciudadanos españoles en televisiones y medios de comunicación. Esto no puede ser y requiere un refuerzo inmediato de los medios materiales y humanos de nuestra Guardia Civil y una enérgica acción diplomática ante Marruecos que permite que desde su territorio salga droga producida allí y que sirva de base a estas embarcaciones.

Pero me temo que haga falta una revisión general de lo que en materia de orden público ha sucedido en España. La Guardia Civil es una fuerza de orden público de carácter nacional y por lo tanto no se puede retirar de ninguna parte del territorio nacional. La retirada de territorios como Cataluña, País Vasco y Navarra es absurda y no tiene otro fin que ser substituida por cuerpos policiales que ni de lejos pueden tener la misma eficiencia que la Benemérita o la Policía Nacional. Reconozco que el primer error lo cometió en su día el presidente Aznar al acordar con el Sr. Pujol dicha retirada, pero es cierto que este Gobierno, que ya lleva bastantes años en el poder, ha seguido y ampliado esta política. Esto no puede ser y esta situación ha de revertirse cuanto antes y con firmeza y eso es materia de acuerdo entre los partidos constitucionalistas. El artículo 149 de la Constitución establece con claridad meridiana que la Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado y el sentido común aconseja que una fuerza como la Guardia Civil no sea substituida por una serie de policías autonómicas que parecen unas policías propias de reinos de taifas. Lo mismo vale para la Policía Nacional. Las policías autonómicas solo son complementarias como se deduce de lo dispuesto en la misma Constitución. Debilitar una fuerza de seguridad nacional es absurdo y contrario a la eficacia de su misión, por ejemplo, a ningún estado en Estados Unidos se le ocurriría pedir la transferencia del FBI o de la Guardia Nacional.

Hay que apoyar y dar cariño a la Guardia Civil que protege el orden democrático, hay que dotarles de medios y hay que dotarles de una legislación que los proteja cuando tengan que utilizar la fuerza para reducir a unos desalmados que no solo vulneran la ley, sino que corrompen la juventud. Hay que dotarse de una legislación que persiga sin piedad a los que dotan de medios a los narcotraficantes y hay que exigir a Marruecos que controle la producción de droga y no ampare a esos sinvergüenzas. La Guardia Civil no se puede ni se debe de retirar y entre todos hemos de procurar que viva siempre honrada en todos los rincones de España.

