El Partido Popular de Agolada acusa al alcalde Luis Calvo de “aplicar criterios partidistas” en lo relativo a la concesión de subvenciones nominativas a los colectivos culturales y deportivos y se pregunta si esos recortes “no tendrán además que ver con la situación de quiebra en las cuentas del Concello”. Los populares reconocen que existen nuevas asociaciones en el municipio y que eso provocaría el aumento de la línea de subvenciones, pero entienden que “eso es lo que hay que hacer y si no se hace es por la situación de quiebra económica del Concello”. Critican que el Deportivo Unión Basadre, que está participando en competición federada queda sin un solo euro, sólo porque no le interesa al alcalde”. El PP no duda en apoyar las reivindicaciones del SD Agolada “en cuanto al tratamiento injusto del Concello con un club que más allá de la competición futbolística ofrece servicios como la escuela de fútbol a los jóvenes del municipio”.

Por otro lado, destacan desde la formación política conservadora que Calvo “bajó 2.000 euros la banda, igual que el náutico de Brocos y retiró dinero a las asociaciones de jubilados”. Con tal motivo, el Partido Popular agoladés anuncia la presentación de una moción al pleno municipal que “consista en la reversión de esta situación, recuperando al menos las cantidades del año pasado para las asociaciones a las que le fueron rebajadas, y dotar de 5.000 euros a la Unión Basadre”.