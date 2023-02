“El cocido fue un plato de pobres que ahora te ofrecen en sitios de postín”

Es junto a su compañera Ángeles Blanco la cara de los informativos de fin de semana de Telecinco

. El periodista madrileño José Ribagorda ha sido elegido para leer el pregón de la LV Feira do Cocido, donde podrá hacer gala de su afición por la gastronomía, además de realizar desde la capital dezana las dos ediciones del 12 de febrero.

–¿Ya tiene rematado el pregón de la Feira do Cocido de 2023?

–Le voy a dar un vistazo final pero ya lo tengo prácticamente ultimado. Espero que guste y que no canse. He leído algunos que me parecen excesivamente largos y yo creo al final terminan cansando. Creo que hay que hacer una cosa muy emocional, muy de sentimiento y de lo que tú piensas del cocido. La historia del plato se ha recreado cientos de veces.

–¿Se definiría como alguien al que le gusta la gastronomía?

–Me gusta muchísimo la gastronomía y pienso que uno de los componentes para saber valorarla pues es ponerte manos en la masa. Cocinillas es un término que a mi no me termina de gustar, digamos que mi afición por lo gastronómico la traslado a nuestro espacio más íntimo, que es nuestra casa. Nos gusta mucho tanto a mi como a mi mujer cocinar para amigos y hacer de la gastronomía un acto de socialización y armónico. Todo cocinado a fuego lento y durante una sobremesa, que es lo ideal.

–¿Está todo dicho sobre el cocido o queda algo por conocer?

–Yo creo que eso precisamente, lo que son la sensaciones más personales de cada uno, que es lo que yo voy a contar. Nosotros el cocido y la laconada los hacemos en casa. Explicar un poco para nosotros cuando lo hacemos en casa son las cosas que quedan por contarse.

–¿Cuál es su plato favorito cuando se trata de cocinarlo?

–Pues, yo soy muy de cocidos. Me encantan. Adoro la cocina tradicional y pienso que el cocido en sus diferentes versiones, que poco a poco voy conociendo, porque cada zona de España tiene su propio cocido, es un plato que combina humildad y una grandiosidad excelsa Fue un plato de pobres y ahora mismo restaurantes más selectos y sitios de postín de Madrid como pudiera ser el Lhardy te lo ofrecen como el plato principal.

–¿De dónde le viene ese gusto por todo lo gastronómico?

–Desde luego, por mi madre, que es una grandísima cocinera. Siempre veló por comprar el mejor producto, con una base tradicional muy sólida de forma totalmente autodidacta ha ido perfeccionando sus técnicas, que heredó seguramente de su madre. Es un privilegio comer alguno de sus platos.

–Su esposa Loles Silva tampoco se queda atrás, ¿no?

–Es muy buena también. Está muy introducida en la gastronomía porque le apasiona también. Está todo el día entre recetas, programas de televisión y su propia imaginación, inventando y practicando.

–¿Es cierto que contrajeron matrimonio en tres ocasiones?

–Tarde en decidirme pero bueno al final salió todo redondo. Nos pusimos de acuerdo para hacer una celebración familiar con amigos en nuestra propia casa porque tenemos un jardín amplio y demás. Luego nos casamos por el ritual masái en un poblado de Kenia, que fue gracias a un grandísimo amigo que tenemos allí. Y, por último, nos casamos en una ceremonia civil en el Ayuntamiento del municipio en el que vivimos. Casi nada. Todo lo hicimos en el 2019 y principios del 2020 antes de la pandemia.

–Hizo sus pinitos en la radio pero ahora lleva casi tres décadas en la televisión, ¿no extraña las ondas?

–A estas alturas de mi vida creo que la televisión es medio. No me importaría volver a la radio porque es un medio que me encanta. Me formó y la tengo un enorme cariño. Además, soy un oyente de radio. Me encanta escuchar la radio. Si te soy sincero, escucho más la radio que veo la tele. Pero lo cierto es que toda mi carrera la he desarrollado en la televisión. Contemplo ese paso no imposible, pero bueno... Estoy un poco en una fase no final pero date cuenta de que el año que viene voy a cumplir 30 años presentado y editando informativos de televisión.

–Creo que le pillo ultimando la escaleta de la segunda edición, ¿cómo se presenta el día desde el punto de vista informativo?

–Relativamente tranquilo para lo que suelen ser los días cuando te dedicas a la información. Estamos terminando el fin de semana y la cosa como te digo parece que va a ser tranquila a pesar de todo lo que está pasando en el mundo.

–Le he leído una defensa por la carne como materia prima gastronómica, algo que en el cocido es fundamental. ¿Se reitera?

–Por supuesto, lo que seguramente habrás leído son unas declaraciones que realicé durante una jornada sobre carne y salud. Y sí, efectivamente, me reafirmo en que no entiendo prescindir de la carne, un alimento fundamental en la dieta humana y fuente natural de energía. La carne y, también, sus productos en la cocina nacional e internacional son una pieza fundamental y pienso que en eso debemos de estar todos de acuerdo.

“Lo normal sería informar sobre la tauromaquia”

–¿Se considera una rara avis por informar sobre toros en una cadena como Telecinco?

–Desgraciadamente un poco sí porque pienso que lo normal sería informar de una actividad tan nuestra cultural, con tanto arraigo, tanta tradición y con tanto seguimiento. Lo demuestra la cantidad de millones de personas que van cada año a los toros. Entonces, bueno, desgraciadamente me siento una rara avis. Es algo realmente inexplicable que la información taurina en cadenas generalistas no tenga el espacio que se merece.

–Sostiene que la Fiesta nunca desaparecerá. ¿Está seguro?

–Yo estoy completamente seguro de que no va a desaparecer nunca. Tiene un arraigo importante. Además, ahora está habiendo una acción contra el acoso que está sufriendo la Fiesta por parte de muchísimos sectores. Incluso asistimos a una reacción muy favorable de la afición, del propio mundo del toro y de los jóvenes, que están llenando las escuelas taurinas y movilizados a través de las redes. Se trata de un efecto acción-reacción que demuestra que cuando atacas hay razones para la defensa y motivaciones para defender algo que forma parte de nuestra cultura y que ha perdurado por espacio de siglos y seguirá existiendo.

–¿Qué faena recuerda con especial cariño como aficionado?

–No sé, te diría los seis toros de José Tomás en Nimes, que me parece que es la corrida más importante de la historia de la tauromaquia. Seguro. Tuve la inmensa fortuna de estar allí aquella jornada histórica. Eso fue increíble. Recuerdo aquella mañana en un lugar como el coliseo romano de Nimes, con 11 orejas, un indulto, seis faenas redondas de verdad, diferentes, distintas y seis estocadas perfectas. Eso es muy difícil que se repita.

–¿Deberíamos de explicar y enseñar mejor la tauromaquia?

–Estoy de acuerdo y es algo que he comentado en más de una ocasión. Soy de los que pienso que estamos en el momento de explicar la Tauromaquia con gallardía y, por supuesto, sin ningún tipo de complejos. De la misma forma que informamos de un estreno de teatro o de un musical de éxito, ¿por qué no vamos a poder informar de lo que forma parte de nuestra cultura ancestral? No entiendo qué razón hay que esgrimir para hurtar la información taurina a millones de espectadores a los que les gustan los toros y que desgraciadamente no la tienen.