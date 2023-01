Hasta 37 de las 51 parroquias pierden población y el núcleo de A Estrada también vuelve a bajar

A Estrada ya no es el municipio más poblado de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Tiene 20.106 habitantes, por los 20.201 de Lalín. Mientras el concello dezano se aleja de la temida barrera de los 20.000 empadronados, el de Tabeirós se acerca a ella cada año que pasa. De hecho, si en la próxima revisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) cae en la misma medida en que lo hizo a 1 de enero de 2022 –cuando perdió 155 habitantes–, se situaría ya por debajo del límite que marca la primera categoría municipal. En los ejercicios inmediatamente anteriores había perdido 90 y 128 vecinos, de modo que en tres años ha recortado su censo en casi 400 personas.

La sangría demográfica se extiende a más parroquias: hasta 37 de las 51 vieron mermar su padrón a 1 de enero de 2022 –fecha a la que se refiere la última cifra oficial de población–, mientras que un año antes eran 24 las que estaban en negativo. Cinco feligresías pierden diez o más habitantes: Berres cede catorce; Tabeirós y Santo André de Vea, trece; y Arnois y Santeles, diez. Sabucedo, la única formada por una sola aldea, continúa siendo la menos poblada, con 34 vecinos, tres menos.

En positivo

Entre las catorce parroquias que aumentan su censo destaca Lagartóns, con trece más, seguida de Arca, con nueve, y Remesar, con siete. La parroquia de A Estrada solo gana dos empadronados, y lo hace gracias a que Figueiroa de Arriba mantiene su tirón, se apunta 23 residentes más y roza el millar (990); este lugar, casi enteramente integrado en el casco urbano de la capital, suma 70 vecinos en tres años. En cambio, el núcleo de A Estrada propiamente dicho pierde población por tercer ejercicio consecutivo –veinte, que se añaden a los 94 restados los dos años precedentes– y queda en 8.301.

Principales núcleos

Otros núcleos de la periferia urbana experimentan significativos incrementos: Os Bolos (Lagartóns), sobre todo, que añade ocho y llega a 151; y Matalobos y O Castro de Ouzande, que rozan el centenar, tras apuntarse siete y tres más, respectivamente. Los otros núcleos más poblados siguen siendo Berres, con 154 vecinos, tras perder cinco, y dos de Santeles: Godoi-Carricova e Fondevila, con 101, tras ceder siete, y Renda e Traspedra, que se deja cinco y ya no llega al centenar (98).

Aldeas en riesgo

A las aldeas en riesgo de despoblamiento, por no llegar a la decena de residentes, se incorporan A Devesa (Codeseda), A Silva (Nigoi), Vilademeus (Parada), Albeiriñas y Bargo (Somoza) y Piñoi (Tabeirós). En la situación opuesta están Gueifas (Agar), Piñeiro (Pardemarín) y A Torrevedra (Santa Cristina). Se mantienen las mismas diez aldeas abandonadas: O Souto (Agar), O Preguecido (Aguións), A Calzada (Arnois), O Coto (Codeseda), O Ouzamerxe (Guimarei), Xestás (Liripio), O Pinal (Oca), Os Muros (Parada), Vilanova (Remesar) y Cruxeira (Santeles).

HABITANTES DE LOS LUGARES DE A ESTRADA EN 2022

Agar (123 vecinos, 3 más que en 2021). Gonxar (26), Gueifas (13), Lagoa (2), Outeiro (7), Paraxó (1), A Pedreira (4), A Pena do Foxo (17), Penalobeira (11), Pepe (15), O Río (1), Sorribas (15), O Souto (0) y Valiñas (11).

Aguións (213, -9). Aldea Grande (48), Campenlos (41), Os Cebados (27), O Codeso (31), A Frieira (7), O Outeiro (33), O Preguecido (0), Raxeira (26).

Ancorados, San Pedro (230, +2). O Barro (7), O Foxo (35), Mamoela (10), A Pena de Riba (2), Pousadela (12), San Pedro (63), Ventosela (52), Brei (49).

Ancorados, Santo Tomé (114, +1). Campo Redondo (20), O Castro (26), Gontén (31), O Nabal (8), San Tomé (29).

Arca (145, +9). A Abeleira (7), A Amarelle (12), Arcapedriña (12), O Carballal (19), O Cruceiro (15), A Goleta (12), Nodar (30), Outeiriño (1), A Penela (18), Xustín (19).

Arnois (365, -10). Valboa (60), Os Bieites (8), O Bruñido e A Cacharela (31), A Calzada (0), A Carballeira (58), O Cercido (6), A Costa (3), A Igrexa (11), Os Golmados (45), A Granxa (22), Moimenta (41), A Quenlla (22), O Regueiro (1), A Reigada (6), Riamonde (16), Ribadulla (7), Os Tiguillois (21), A Veiga (7).

Baloira (86, -1). O Cerdeiral (7), Cruces (18), A Igrexa (15), Montoiro (46).

Barbude (104, -7). As Carballas de Abaixo (2), As Carballas de Arriba (6), San Martiño (21), Trasmonte (75).

Barcala, San Miguel (141, -2). Bumio (9), Casa do Frade (5), A Igrexa (92), Souto (35).

Barcala, Santa Mariña (80, -4). Santa Mariña (57), Trasande (23).

Berres (381, -14). Berres (154), Celeiróns (16), A Igrexa (2), Mato (17), Pazos (9), Porto (67), Rabuñado (6), A Ribeira (41), Servide (18), Ulla (19), Vilancosta (9), A Vilasusán (23).

Callobre (399, -2). Aldea Grande (62), Cimadevila (24), Figueira (24), Friamonde (32), Os Loureiros (25), Nogueira (48), O Outeiro (8), Ponteliñares (72), Pousada (26), A Riba (26), Vilafruxil (15), O Vilar (37).

Castro, San Miguel (254, +1). Adoufe (6), A Alberguería (18), A Burata (16), A Carballeira (59), Castro (20), Constenla (3), A Cova (21), Lagos (31), Ponte (7), San Miguel (21), O Seixo (45), A Silva (7).

Cereixo (160, -8). Constenla (14), A Igrexa (2), Pernaviva (42), Quintas (33), Señoráns (21), Vilapouca (11), Viso de Abaixo e Viso de Arriba (37).

Codeseda (352, +1). Abragán (11), O Arnado (2), Barro (13), As Bouzas (3), Bugalleira (1), Campos (14), O Codesal (23), Codeseda (10), O Coto (0), O Currelo (13), A Devesa (9), Filgueiras (4), Fontenlo (9), Fragoso (8), A Grela (5), Insuela (12), Marcenlos (18), Monteagudo (4), O Outeiro (11), A Portela (27), As Quintas (35), A Sagrada (48), Vilaboa (20), Xubrei (40), As Gándaras (12).

Cora (185, -6). Barro (21), Carbia (11), Cora (72), Piñeiro (18), Sieiro (47), Vilacriste (16).

Couso (205, -9). Barco (36), O Castro (11), Couso (16), Fontenlo (88), Maíndo (25), Sequeiró (29).

Curantes (165, -1). Cortes (17), Curantes Novo (16), Curantes Vello (6), Esmorís (3), O Fieitoso (4), A Nogueira (8), A Pena-Barreira (8), As Pereiras (37), O Porto (13), Pousada (37), San Martiño (7), Sinteiro (12).

A Estrada (9.474, +2). A Estrada (8.301), Figueiroa de Abaixo (95), Figueiroa de Arriba (990), O Pedregal (33), O Vilar (55).

Frades (145, -7). Casalpaio (21), Chaín (24), Frades (16), Requián (18), Subión (37), O Vilar (15), Vilariño (14).

Guimarei (391, -6). Campos (52), A Cardavella (15), O Cogoludo (17), A Costa (29), A Cruz (32), A Devesa (29), O Francés (5), Gudín (17), O Ouzamerxe (0), A Painceira (17), A Portela (13), Rial (51), San Xiao (26), A Torre (43), A Torrevella (31), Xerlís (15).

Lagartóns (277, +3). Os Bolos (151), O Fondo de Viso (36), O Monte (18), O Outeiro (40), O Ouzamerxe (4), Os Tatos (28).

Lamas (112, -4). A Abelleira (1), O Carballal (13), Fontecova (3), Lamas (13), Riamonde (4), Sanlouzáns (41), Sequeiros (17), Sobrado (20).

Liripio (45, -5). Cabanelas (13), A Canda (11), Carballo (5), A Igrexa (12), Quinteiro de Arca (4), Xestás (0).

Loimil (165, -4). As Carballas (43), Loimil do Carballo (15), Os Casares (13), Chenlos (4), A Igrexa (22), O Outeiro (10), Pardellas (10), Penaporrín (4), Riomao (31), A Sobreira (13).

Matalobos (280, +6). A Brea (48), A Graña (25), Guendos (15), Matalobos (99), Río de Sapos (16), Santa Baia (77).

Moreira (317, +2). A Devesa (22), Moreira Nova (69), Moreira Vella (62), O Outeiro (29), A Pía (19), A Pica (17), Sestelo (20), Vilafruxil (28), Vilagude (51).

Nigoi (195, +2). Bustelo (11), A Carballeira (61), Constenla (21), Escarís (41), Parafita (39), O Pazo (13), A Silva (9).

Oca (202, -1). Abelao (3), Castrotión (54), Oca de Arriba (37), Outeiro (16), O Pedrado (26), O Pinal (0), A Praza (22), Rendo (34), O Sisto (10).

Olives (130, -3). O Fieitoso (7), Fraíz (50), Pazos (19), A Somoza (22), A Viladafonso (32).

Orazo (264, -4). Barro (31), Besteiros (4), Castrovite (56), Currelo (19), A Igrexa (23), Orosa (41), Pazos (9), O San Lois (8), Baldarís (12), Vendexa (42), Vilanova (19).

Ouzande (341, -6). Alemparte (73), As Cachopas (21), O Castro (98), O Formigueiro (53), Penarada (19), O Redondo (77).

Parada (156, -8). Eiriz (36), Fermil (21), Os Muros (0), Parada (13), Paredes (28), Picáns (14), Sobre da Cova (15), Vilademeus (9), As Vilas (20).

Paradela (161, -8). A Aldea Grande (66), As Covas (25), A Igrexa (46), Ribeiradona (24).

Pardemarín (139, -4). A Brea (5), Castrelo de Abaixo (20), Castrelo de Arriba (20), Golfariz (12), O Mesadoiro (24), Parada (47), Piñeiro (11).

Remesar (127, +7). A Aldea Grande (102), A Fonte Soutelo (16), O Rego (2), Vilanova (0), A Vilasusán (7).

Ribeira (268, -9). Baltar (25), Barbude (22), Constenla (33), Marque (9), O Pazo (48), O Piñeiro (23), A Ponte (16), A Ribeira (41), San Vicente (9), Vilaboa (4), Vilar (38).

Ribela (138, -1). A Aldea Grande (10), Carracedo (9), Entrecastrelo (12), Guitón (8), Pumares (30), Sesto e Fondo da Vila (20), Trabadela (18), Vilar (31).

Riobó (182, +1). O Alderido (1), Barcia (19), Os Besteiros (32), As Cancelas (17), A Mota (38), A Pena (27), Portecelo (18), O Río (4), San Martiño (26).

Rubín (298, -1). Agrelo (7), Amarelle (13), Os Balseiros (43), O Barro (11), O Bede (44), A Bemposta (48), Birbigueira (5), A Igrexa (12), O Foxo (30), Pazos (6), A Pena de Abaixo (6), A Pena de Arriba (25), A Veiga da Braña (15), Os Vilas (33).

Sabucedo (34, -3). Sabucedo (34).

Santeles (362, -10). Arxóns (18), Godoi-Carricova e Fondevila (101), Cruxeira (0), Patanín (2), O Pazo (18), Pearo (39), Renda e Traspedra (98), A Ribeira (9), Santeles de Abaixo (21), Sar de Abaixo (22), Sar de Arriba (8), Vilanova (26).

Somoza (194, -5). Albeiriñas (9), Bargo (8), A Carballeira (15), Castro-Ramiro (50), Cernadela (17), A Somoza (21), Sureiros (42), Vila de Abaixo (32).

Souto (160, -3). Cortegada (6), Enviande (19), O Montillón de Abaixo (13), O Montillón de Arriba (38), San Torcado (17), A Somoza (23), Souto (14), Torreboredo (17), A Toxeira (13).

Tabeirós (276, -13). As Carballas (4), Cepetelo (6), Cimáns (9), A Consolación (74), O Outeiriño (9), O Outeiro (15), Piñoi (9), As Quintas (47), Sandán (25), Sar (17), Tabeirós (31), Tosar (25), Vilarreal (5).

Toedo (202, +4). A Carballa (36), A Igrexa (20), O Soutiño (58), O Talló (26), Toedo (62).

Vea, Santo André (323, -13). Calvelo (24), Cardelle (29), Celeirón (44), Constenla (4), Gondarei (12), Murxide (22), Paramá (16), O Pazo (20), Ramiráns (78), A Ribeira (31), Trazarís (27), Vera (16).

Vea, San Xurxo (291, -4). Azoreiros (30), Bouzamar (23), O Casal (19), Fonteboa (29), Guntín (5), Loureiro de Abaixo (23), Loureiro de Arriba (11), O Outeiro (19), O Piñeiro (12), A Riba (6), O Rosallo (18), O Souto de Vea (54), Trascastro (8), Valcárceles (11), A Valiña (23).

Vea, San Xiao (176, -1). Dorelle (24), A Igrexa (20), Gondomar de Abaixo (25), Gondomar de Arriba (20), O Pouso (3), Rabiáns dos Cabaleiros (19), Reguengo (18), O San Bartolomeu (3), Sandelle (12), Vilanova (20), Vixín (12).

Vea, Santa Cristina (305, -8). Barazás (15), Carbia (18), A Casa do Monte (1), O Castro (3), A Cerqueira (11), Nogueira (33), O Outeiro (21), A Panadería (12), Riba de Vea (38), O Rollo (17), Sorribas-Costa e Vista Alegre (32), Tarrío (38), Torre do Vilar (24), A Torrevedra (10), Tracesto (32).

Vinseiro (271, -5). Correáns (23), Fragoso (24), Freán (18), Frende (6), Godoi (24), O Moucho (62), A Pena (28), San Martiño (2), Vinseiro (39), Vis de Baixetes (15), Vis de Correa (30).