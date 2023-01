Manuel Souto López, que durante años fue en la práctica el número dos del PP cruceño, se desvincula del líder del partido, Jesús Otero Varela, para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. En un comunicado, indica que “no voy a formar parte de ninguna candidatura que encabece el exalcalde, independientemente de que quiera manifestarle mi aprecio desde el punto de vista personal y mi agradecimiento por contar conmigo y darme la oportunidad de participar en la vida política de este concello”.

Souto ingresó en política en 2001. Durante los sucesivos mandatos del PP, hasta 2019, estuvo al frente de concejalías como Obras y Urbanismo. En este último mandato y ya en la oposición, fue uno de los portavoces del partido, junto al propio Otero. Al confirmar este divorcio político, Souto añade que sabe que cuenta con el agradecimiento de Otero “por haber colaborado con él en el desarrollo de su acción política durante tantos años a cambio de un salario y una consideración moderados”. Explica que el motivo de no seguir en las mismas filas “radica, por una parte, en que ahora ya no compartimos las formas de ejercer la oposición y, por otra, considero que a día de hoy no existe un rumbo de actuación consensuado que pueda ilusionar y atraer de cara a compartir una misma propuesta de gestión municipal para el futuro”. De hecho, en uno de los últimos plenos Souto y otros dos ediles del PP, Diego Pallares y José González, rompieron la disciplina de voto.

Pide una política "de verdad"

La escisión de Souto no es la primera que sufre el exalcalde. En 2019 saltaba a la palestra política Luis Taboada, constructor jubilado y amigo íntimo de Otero. Los tres concejales que sacó con Xuntos polo Noso Concello fueron suficientes para arrebatarle un gobierno que Otero ostentaba desde hacía 29 años. Pero la clara minoría del ejecutivo ralentiza la gestión municipal, hasta el punto de tener que llevar a plenos pagos de facturas en cuatro ocasiones. Souto explica, en este sentido, que en la presente legislatura “la política municipal parece una lucha entre dos”, en referencia a la mala relación entre Otero y Taboada, “que intenta nublar las aportaciones que pueda hacer cualquiera de los otros once”. Para Souto, las continuas pullas entre Taboada y su antecesor son tiempo perdido, porque “el tiempo empleado en pelear y curar heridas nada aporta ni nada soluciona. Espero que en la próxima legislatura se corrija esta situación y se haga política de verdad, que sirva para solucionar, resolver y avanzar”.

Una lista de equipo

Tras estas reprimendas a algunos de sus compañeros de corporación, Souto aborda su continuidad en la política local. De cara a las próximas elecciones, “no confirmo ni desmiento que vaya a formar parte de otra candidatura, ni que vaya o no a intentar promoverla, porque eso dependerá y debe depender de varios factores”.

Entre las condiciones menciona que su situación personal, en el momento de decidir, le permita comprometerse; que la candidatura “no sea propiedad de quien la encabeza, sino del conjunto de personas que la forman”; que la población perciba que hay un interés real en representarla, que se pueda conformar un grupo de personas que desean implicarse y que compartan objetivos y la forma de intentar llevarlos a cabo a pesar de que haya diferencias o matices. Por último, marca como condición “que el grupo que se forme sea capaz de diseñar y concretar de un modo posible y creíble la manera de llevar a cabo la gestión de los recursos propios con los que cuenta el concello cada año, diferenciándolos de los que e forma ocasional puedan obtenerse de otras administraciones, que son circunstanciales y pueden por tanto permitir un gasto extraordinario”.

Souto apostilla que estas cinco condiciones para promover o integrarse en otra lista electoral “son fáciles de escribir, pero difíciles de conjuntar”, pero los ve como necesarios en cualquier candidatura “que de forma seria y responsable quiera ofrecerse para organizar y dirigir la administración de los recursos públicos del municipio en favor de su población”. El concejal considera que debe dar el paso y continuar en política, pero ya no bajo la sombra de Otero, “si creo cumplir esas condiciones, o quedar al margen si no se da el caso”. Para este veterano concejal se trata de una “cuestión que parece obvia y que supongo que será la que va a condicionar la formación de todas las candidaturas que participen en los comicios”.

Con el comunicado emitido ayer, Souto corrobora unos rumores que ya en diciembre de 2021 apuntaban a tensiones internas en el Partido Popular de Vila de Cruces. Los próximos meses confirmarán si, como se decía entonces, hay una lista independiente con Souto y otros concejales populares.