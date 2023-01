El Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra ha absuelto al que fuera concejal de Actividade Agraria del cuatripartito de Lalín, José Manuel Hermida Arias de los delitos de acoso sexual, abuso sexual y de lesiones, de los que fue acusado en 2017 por una trabajadora de su explotación ganadera. El tribunal también comunica a las partes de que esta sentencia es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra en el plazo de diez días desde su notificación.

El fallo conocido hoy mismo aclara que “no se está afirmando que la denunciante mintiera, sino que su testimonio no se puede fundar en una sentencia condenatoria dada la falta de corroboración de este por otros elementos probatorios”. En este sentido, la resolución judicial añade que “no existe coincidencia entre lo narrado por la denunciante y lo que le contó a la primera persona con la que habló de los hechos, y una prueba que claramente puede tener un gran valor corroboratorio en este caso se convierte en todo lo contrario: en un elemento de duda”. Además, el escrito señala que “lo declarado por la médica forense y por las psicólogas no corrobora lo afirmado, simplemente evidencia que, tras los hechos, la señora tuvo un trastorno derivado de sometimiento a una situación de estrés, pero no necesariamente que esta situación fuese la denunciada”.

Alivio

José Manuel Hermida se muestra muy aliviado después de conocer la sentencia absolutoria. El que fuera concejal socialista de Lalín destaca que “llevo casi cinco años y medio esperando por esto y ahora me he podido quitar un peso de encima”. Hermida también afirma que “una vez que el propio fiscal te pide la absolución estaba seguro de que todo iba a salir bien”. Y en cuanto a la posibilidad de que la sentencia sea finalmente recurrida, considera que “no tiene ningún sentido recurrir y tampoco espero que lo hagan”.

Cabe recordar que José Manuel Hermida se vio obligado a dimitir de su cargo en el gobierno local de Lalín en agosto de 2017 después de haber sido denunciado por una trabajadora en la granja familiar situada en el lugar de Vilariño de la parroquia lalinense de Santiso. Entonces, Hermida se limitó a indicar: “Es falso y de momento no tengo nada más que decir”. Sin embargo, en el comunicado del cuatripartito en el que se daba a conocer la renuncia del edil, éste incidió en que abandonaba el cargo “por responsabilidad y coherencia con el ideario político que defiendo y que seguiré defendiendo fuera del apartado institucional”. Consideró incluso que se trataba de “una acusación sin fundamento de ningún tipo y que trunca el intenso trabajo realizado en una gestión publica en la que siempre me sentí muy a gusto”.