César Oro García y Julio Calviño Iglesias, lingüistas y críticos literarios

Entre los escritores dezanos, que ejercieron la docencia en la Península y en el extranjero, y que desarrollaron, en las últimas décadas, una importante actividad investigadora en los campos de la lingüística y la crítica literaria, tenemos a dos autores nacidos en las tierras de Lalín: Cesar Oro García y Julio Iglesias Calviño.

El profesor experto en lenguas romances César Oro García nació en A Veiga, Lalín, en 1928 y enfermo de alzhéimer, falleció el 16 de marzo de 2013 a los 85 años de edad en Washington D. C., y sus cenizas fueron depositadas, el 18 de mayo, en el cementerio de A Veiga, su parroquia natal. Era primo del historiador e investigador lalinense José García Oro (Padre Oro). Abandona su aldea para comenzar un largo peregrinaje de formación en Monterroso, pasando por los conventos de los Padres Pasionistas de Mondoñedo, País Vasco y Mellid. Cuando está terminando los estudios religiosos renuncia al sacerdocio. Marcha para A Coruña donde cursa estudios de Náutica, pero sus inquietudes le llevan a embarcar rumbo a Cuba. Trabaja y se forma en la Universidad de La Habana, en Cuba; a los pocos meses marcha y continúa su formación en Estados Unidos. En Miami desempeña varios oficios y sigue estudiando en la Florida Atlantic University. En la década de 1970 comienza a publicar trabajos sobre lengua española. Después de pasar por la Universidad de Maryland remata su tesis y se convierte en profesor de la Universidad de Howard.

En la Howard University fue profesor e investigador del departamento de Lenguas Romances, llegando a ser uno de los más importantes especialistas en literatura medieval española y gallega-portuguesa. Perteneció a prestigiosas instituciones científicas, fue miembro de la Sociedad Nacional Hispánica y The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP). En 1985 participó en el Congreso Internacional sobre Rosalía y en el II Congreso de Estudios Galegos de la Brown University, en 1988.

Su densa labor investigadora, realizada en América y continuada, durante las vacaciones estivales, en la Universidad santiaguesa, se reproduce en las publicaciones: Verba, Compostellanum, Cuadernos de Estudios Galegos, Revista Española de lingüística, pero lo importante de sus trabajos es que plantea y documenta problemas morfológicos y sintácticos de la lengua gallega. Sobre los cuales publicó varios trabajos: La perífrasis verbal gallega, El romero encantado: una aproximación sintáctica, Fluctuaciones de los verbos gallegos en -ar al comienzo de los lexemas, Las formas del verbo galaico-portugués seer según los textos, siglos XII y XIII, En torno a una polémica: la normalización del gallego, Algunas consideraciones sobre las desinencias -an, -ano, -ao en gallego actual.

Legado de Oro García

En su testamento el profesor César Oro, legó a la universidad de Santiago de Compostela algo más de 42.000 euros para un fondo de becas destinadas a estudiantes que vayan a doctorarse en Filología, Historia o Geografía. Decide crear estas ayudas en honor a su primo , el padre José García Oro, profesor de la Universidad compostelana, experto en paleografía e historia.

Entre los lalinenses estudiosos de la literatura, merece reseñarse la extensa obra de Julio Calviño Iglesias, que nació en la parroquia de San Fiz da Xesta, Lalín, en el año 1947, donde su madre, Josefina Iglesias, era maestra; su padre, Julio Calviño, fue concejal con el alcalde Jesús Golmar y en 1952 emigró a Venezuela, donde consiguió prosperar rápidamente y enviar dinero a su mujer para que sus hijos pudieran estudiar. Es hermano de María del Carmen Calviño, pintora y profesora de arte en A Coruña y José María Calviño, abogado, Director General de TVE, de 1982 a 1986. A Julio su madre lo internó en el colegio de los Padres Paúles de Nuestra Señora de los Milagros, en Baños de Molgas, de donde se traslada a los Paúles de Villafranca del Bierzo y de allí a la Academia Zorelle de Orense, luego pasa a los Dominicos de A Coruña y al volver su padre de la emigración se matricula en un Instituto de A Coruña.

Inicia sus estudios universitarios en Santiago de Compostela y los termina y se licencia en Filosofía y en Literatura Hispánica, en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral, Estructuras novelísticas y poder personal en Hispanoamérica”, fue dirigida por otro ilustre lalinense, Benito Varela Jácome y publicada por la Universidad Complutense (1982). La tesis es una plural y significativa investigación sobre las interpretaciones de las dictaduras del ámbito americano en las grandes novelas del siglo XIX. Terminada la carrera marcha a dar clases de Prácticas de español a Irlanda del Norte, de donde volvió a los dos años. Saca las oposiciones de catedrático de la asignatura de Lengua y Literatura Española, dando clase en varios Institutos de Málaga, entre ellos el IES Sierra Bermeja.

Novela hispanoamericana

En contrapunto con la docencia, realiza una constante y positiva labor investigadora, crítica y narrativa. Fue director, junto con Manuel Crespillo, de la colección de ensayo Hybris y colaborador en publicaciones como la revista Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Analecta malacitana, Anthropos, Anales de literatura hispanoamericana y Cuadernos del Norte.

Es un especialista en novelística hispanoamericana como lo confirman los libros La novela del dictador en Hispanoamérica (1985) e Historia, ideología y mito en la narrativa hispanoamericana contemporánea (1987) y numerosos artículos, publicados en revistas de la especialidad, anteriormente citadas. En su bibliografía destacan dos significativos estudios sobre poesía española: Poeta en Nueva York, como mentira metonímica (1986) y El grupo Cántico de Córdoba (1987). La narrativa de Julio Calviño, representado por los libros Teoría del fracaso (1986) y Del cero y sus múltiplos (1987), rompe radicalmente con las estructuras técnicas y lingüísticas tradicionales; es un ejemplo de humor corrosivo y una crítica plural de los convencionalismos sociales. Completan su bibliografía las obras: Método de lengua activa y creativa (1985), Uxío Novoneyra e os motivos de Circe. Texto poético íntegro de Tempo de elexía (1998), Anac(onda) (2004), O galo de Aloysius (2007), A Morena de Laza (2008), Subterfugio de Scherezade (2002), Del cero y sus múltiplos (1987), A morena de Laza (2008). Su último libro publicado: Carpe Diem. Nos axiomas do Nazionalcatolicismo (2014), es un libro lleno de erudición, que recoge algunos episodios de la vida familiar del autor en la parroquia de A Xesta.