El alcalde de Lalín, José Crespo, aprovechó la visita de su homólogo de O Grove, José Cacabelos, al municipio para relanzar su proyecto de creación de una asociación que integre a las principales fiestas gastronómicas gallegas para articular iniciativas comunes beneficiosas para la economía de estos territorios. Fue en el Pazo de Liñares, con motivo de la presentación de las XX Xornadas Gastronómicas da Centola do Grove, donde el primer edil lalinense recordó que esta idea ya había sido puesta en común con su colega meco y también con el mandatario de O Carballiño, Francisco Fumega.

La Feira do Cocido de Lalín y las fiestas del Marisco y el Pulpo ejercerían no solo como embajadores de las tres localidades sino que podrían representar la esencia de la gastronomía en eventos turísticos más allá del nivel doméstico y ser sus abanderados a nivel estatal o internacional. No en vano, Crespo recordó que tras la declaración del Cocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional (FITI) llegó la distinción para la Festa do Pulpo do Carballiño y confía que el Marisco la logre, también, este o el próximo año.

Al margen de la representación institucional de los tres concellos, las citas gastronómicas podrían impulsar propuestas conjuntas y para eso el mandatario dezano abre la vía a presentar proyectos para lograr financiación europea. “Las tres fiestas son una fuente de riqueza para nuestros pueblos”, manifestó.

Cabe recordar que en enero de este año, cuando José Crespo lanzó esta idea, tanto Cacabelos como Fumega la vieron con buenos ojos. Los regidores de ambos municipios, en declaraciones a FARO, refrendaron la creación de lo que su colega lalinense definió ayer de nuevo como un “lobby de las fiestas gastronómicas de primera división”.

El rey del mar en la tierra del “marisco de cortello”

El Pazo de Liñares de Lalín recibió a una delegación grovense, con su alcalde a la cabeza, para presentar las jornadas de promoción de la centolla de la villa meca. Pablo Agrelo, delegado de hostelería de Emgroves, que abrió las intervenciones, señaló que no es lo mismo “comer una centolla, que degustarla” e invitó a los lalinenses a acercase a O Grove para probar este preciado crustáceo. Cacabelos recordó que la lonja meca es la primera de Galicia en subasta de centolla, además de que son muchos los lalinenses y dezanos que tienen en O Grove y San Vicente do Mar una segunda residencia o su lugar de veraneo predilecto. “No podíamos haber elegido mejor sitio para hacer esta presentación”, declaró, e invitó a los dezanos a acudir a la localidad costera hasta el 12 de diciembre para comer este extraordinario marisco.

Los restaurantes colaboradores son;: A Fuego, A Solaina, A Taberna de Beli, La Posada, Metropol, O Almacén do avó, O Castro, O Porto, Pan de Millo, Punta Vendaval, Rincón de Norat, Sal de Allo y Solaina. “Merece la pena escapar hasta O Grove”, remarcó. En un acto con representación de restauradores y comerciantes lalinenses, José Crespo respaldó la conexión entre ambos municipios, que definió como “villas hermanas” y dijo que después de comer centolla en O Grove le tocaba a los mecos venir a Lalín a probar el cocido. También acudió la edil de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, y el líder de Compromiso, Rafael Cuíña. A la presentación y a la posterior degustación [a base de centollo, camarones y mejillones] también fue invitado el alcalde de Silleda, Manuel Cuíña.