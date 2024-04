Cuando estar invitado sale caro

Seamos sinceros, las BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones) son una bendición pero también un quebradero de cabeza y un importante desembolso de dinero, tanto para quienes las organizan como para quien recibe la invitación. Ahora que llega el buen tiempo y estos eventos empiezan a proliferar en el calendario, los vecinos de la zona se preparan para lucir lo mejor posible en dichas fechas especiales, o en las fotos que las inmortalizarán.

Muestra de ello es que los negocios locales, desde tiendas de moda y complementos, a salones de belleza y peluquería y centros estéticos trabajan ya a toda máquina ante la importante subida de demanda.

Pero la pregunta es, ¿cuánto cuesta ser invitado?. Efectivamente, la propia cuestión ya plantea una paradoja por sí misma, pero la realidad es que que te inviten a estas celebraciones, sale caro. Aunque, por supuesto, las cifras de gasto dependen de cada caso y es imposible dar una cuantía fija.

Poniéndonos en lado más generoso del espectro, asistir a una boda, por ejemplo, puede rondar los 500 euros de gasto, entre el regalo a los novios, el atuendo y el maquillaje, la peluquería y demás tratamientos de belleza.

En el centro estético Añil ya cuentan con paquetes especiales para estas ocasiones, que incluyen desde maquillaje, manicura y pedicura, a limpiezas faciales y tratamiento de spa. Los precios van desde 228 a 323 euros y aunque inicialmente están pensados para las novias, son muchos los invitados que optan por estas ofertas no solo para prepararse de cara a la celebración, sino también para el verano. Con todo, hay opciones más económicas en las que se incluyen manicura, pedicura y maquillaje, los tres tratamientos más demandados.

Del mismo modo, en Mitescere by Iris, un salón de nailart de A Estrada, la demanda ya ha subido estos días, aunque se espera que el plato fuerte llegue en julio, agosto y septiembre. Los servicios que ofrecen en este establecimiento son el de manicura y maquillaje. Para el primero las tasas van desde 28 a 45 euros, mientras que para una sesión de maquillaje el precio es de 60 euros.

Estos servicios se han ido externalizando con la aparición de salones o estudios especializados, aunque antes lo habitual era que con dos o tres horas en la peluquería lo arreglasen todo, desde la manicura y la pedicura, al maquillaje y cómo no, al peinado.

El pelo es uno de los detalles que más cuidan para asistir a una boda, tanto los protagonistas como los invitados. En un día especial, ya que la elegancia es el código al que hay que obedecer, y después de invertir en un buen traje o vestido, el peinado debe acompañar al atuendo. Es por ello que las peluquerías no paran de dar citas y se ven obligadas a ampliar horario para hacer frente a la demanda. Este es el caso del salón Monymar de A Estrada, donde las manos de las estilistas no descansan entre recogidos, tirabuzones y laca. Aquí las novias tienen su propio precio, entre 150 y 200 euros, incluyendo las pruebas de peinado, mientras que las invitadas pagan entre cincuenta y cien, dependiendo del tipo de look que escojan y del largo de la cabellera.

Las tiendas de moda, "a tope" con las ventas para estos eventos

El pelo, la manicura, el maquillaje... todos ellos son servicios que si bien suelen realizarse, no resultan imprescindibles. Sin embargo, el atuendo es indispensable, algo que no puede faltar. En Anna, una tienda de moda de A Estrada, la clientela no para de aumentar en busca del vestido perfecto. Las opciones son muchas, al igual que el rango de precios, pero desde este negocio afirman que cuando se trata de una ocasión especial, no se escatima en gastos. Estas prendas, que por lo general no suelen incorporarse a la indumentaria del día a día por su marcado estilo festivo se convierten en artículos de coleccionista para las compradoras, que premian el sentirse a gusto consigo mismas en un día en el que si se destaca, tiene que ser para bien. Así, desde el negocio afirman que, pese a la inflación y la tendencia a ahorrar en la medida de lo posible, las ventas asociadas a bodas, bautizos y comuniones se mantienen al nivel de otros años: “Estamos a tope, la verdad, la gente no escatima en gastos cuando se trata de una ocasión especial”.