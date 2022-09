El aire festivo ya ambienta las calles de Lalín, engalanadas con los arcos luminosos. Un goteo de camiones y caravanas que llegan con las atracciones se ha ido instalando desde la semana pasada en O Regueiriño, que se cierra al tráfico desde hoy hasta el próximo miércoles. As Dores 2022 apuesta fuertemente por las orquestas, con un desembolso de 83.325 euros del erario público municipal que ha levantado gran polémica. Las actuaciones de las verbenas se repartirán hasta en cinco espacios diferentes.

El más socorrido es el Campo da Feira Vello, que acogerá cuatro orquestas de sábado a martes; únicamente se libra la primera noche. En la Praza da Igrexa tocará Milladoiro el viernes y sendas orquestas el sábado y el martes, mientras que las otras tres lo harán en la Fonte dos Cabalos y las calles Nuno Eanes de Cercio y Avenida da Estación.

Viernes 23. El programa arranca a las 19:45 con pasacalles de la charanga KM 0. A las 20 horas está prevista la carrera nocturna solidaria, a beneficio de Cruz Roja. El pasacalles de Os Xuncos dará paso al pregón de Xoán Carlos García Porral y el lanzamiento del chupinazo, en principio, desde la Casa de Don Álvaro, cuya compra se espera cerrar mañana ante notario, tal como indicó ayer el alcalde, José Crespo. La primera verbena contará con el grupo Milladoiro en la Praza da Igrexa (22 horas) y América de Vigo junto a la Fonte dos Cabalos,a medianoche.

Sábado 24. Como cada uno de los restantes días, a las 10 de la mañana y por la noche, habrá tirada de bombas de palenque. Los pasacalles correrán a cargo de Os Dezas de Moneixas y Banda A Lira de Prado, que ofrecerá sendos conciertos en la Praza da Vila (13 y 20 horas). Entre medias, a las 18, A Xanela do Maxín pondrá en escena su espectáculo de títeres y ciencia Toupiciencia en la Praza do Concello y la charanga Ardores animará las calles, como preludio a su concierto en la Avenida Luis González Taboada (21:30). En la verbena tocarán la orquesta Finisterre, en la Praza da Igrexa, con un primer pase a las 22:30, y Top Líder en el Campo da Feira, a la 1:30.

Domingo 25. Carballo da Manteiga y Os Verbeneros, que repetirá por la tarde, animarán las horas previas a la misa solemne del mediodía cantada por la Coral Polifónica de Lalín y con ofrenda a la patrona a cargo de una persona refugiada de Ucrania. Marcará el ritmo de la procesión la Banda Escola Naval de Marín, que dará luego un concierto junto a la estatua de Loriga. La Praza do Concello albergará el espectáculo Tranvía Leonardo, de Inacio Vilariño (18), y una masterclass de zumba a cargo de Angy Dance (19). La Banda de Lalín ofrecerá su espectáculo Rebobinando junto a la estatua de Loriga (20:30) y, una hora más tarde, la orquesta Panamá realizará su primer pase en Nuno Eanes. A medianoche se celebrará el concurso pirotécnico en la Rolda Leste. Y media hora después arrancará Cinema en el Campo da Feira.

Luns 26. A Carballeira de Cercio y la charanga Leña Verde darán los pasacalles matinales y la Nova Banda de Vilatuxe los conciertos en la Praza da Vila (13 y 20 horas). A partir de las 17 se podrá practicar rugby en el entorno del Kilómetro Cero, de la mano del club Coreti Lalín. Leña Verde volverá a animar las vías públicas antes de su concierto en la Praza da Igrexa (18:30), en donde se instalará poco después el stand Agresión Off. Media hora antes será el recital didáctico Falando a música, de Pablo Carpintero, en la Praza do Concello. Las orquestas Olympus y Panorama tocarán junto a la estación de buses y en el Campo da Feira, respectivamente, desde las 22 y la 1 horas.

Martes 27. Los pasacalles contarán con Os Trasnos de Doade y la Banda de Música Popular de Muimenta, que ofrecerá sendos recitales en la Praza da Vila (13 y 20). Carballo da Manteiga saldrá a la calle a las 17 horas, momento en que también empezará la magia de José García García en la Praza do Concello, que luego acogerá la obra Petiscos de Lingua, de Migallas Teatro. A las 21:45, en la Praza da Igrexa, se sorteará un viaje al Caribe para dos personas en hotel de 5 estrellas, con posibilidad de canjear por 10 vales de compra de 200 euros para invertir en establecimientos colaboradores. A continuación, sobre el mismo escenario, abrirá la verbena El Combo Dominicano, mientras que la réplica se la dará París de Noia, media hora después de la medianoche, en el Campo da Feira.

Crespo: “Estas fiestas van a ser históricas”

“Estas fiestas van a ser históricas, la cartelería es excepcional, hay para todos los gustos”, afirmaba ayer el alcalde de Lalín en una entrevista radiofónica. “Repartimos el juego por todo el pueblo y las charangas estarán por las calles y, si el tiempo acompaña van a ser unas de las mejores fiestas de la historia”, rubrica José Crespo, que da su coste “por bien empleado”. “Si queremos unas buenas fiestas hay que poner dinero encima de la mesa. Prefiero ponerlo de entrada a tener que arreglar lo que no se da arreglado”, advierte, en alusión al “empeño” de la comisión de 2018, “que aún no se ha pagado a día de hoy”. “Queríamos pagarlo de forma legal desde el Concello, pero no pudimos hacerlo administrativamente, y me duele que esas personas quedaran con ese muerto a sus espaldas”, subraya el regidor, que muestra su “agradecimiento a todas las comisiones de todos los años”. Crespo subraya que la aportación municipal, superior a los 80.000 euros, se ve compensada en unos 25.000 euros de la recaudación de las atracciones. “Ese dinero hay que descontarlo, porque, si no hubiera fiestas, no vendrían”, declara. Ante las críticas de la oposición por este gasto en plena crisis, replica que “aquí los servicios sociales están bien atendidos, a nadie le falta lo básico”, por lo que pide “no ensuciar demagógicamente con determinadas cosas”. Además, valora positivamente la primera Festa da Cervexa, que “dinamizó el pueblo” en un fin de semana “muerto” entre las fiestas de Donramiro y Lalín. El alcalde resalta la apuesta lúdica para los fines de semana este verano: “Las terrazas estaban llenas y, por tanto, la gran beneficiada es la hostelería, y lo merecía”, remarca.