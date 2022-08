Hasta el 9 de septiembre esta abierto el plazo para la optar a la licitación del servicio de renting sin opción a compra de 8 vehículos par el Concello de Lalín, por 363.000 euros. Estos vehículos se dividen en 3 lotes y son 5 vehículos SUV; 2 tipo pick up y un furgón. Irán destinados para la brigada de obres, inspección urbanística y vías y obras.

Desde el BNG esta adjudicación va a ser un “lujo asiático” por varios motivos. El primero: el renting por cuatro año sin derecho a compra choca con lo que recoge la memoria del propio pliego, que indica la necesidad de ir renovando el parque móvil, obsoleto y con algunos vehículos con más de 25 años. Si se elimina el derecho a compra, al final esos 363.000 euros supone alquilar cada vehículo por nada menos que 45.000 euros.

En segundo lugar, la memoria indica que esa renovación será con vehículos de bajas emisiones. Pues bien, el pliego especifica que debe tratarse de vehículos diésel, ya ni siquiera híbridos. Otra cuestión que choca frontalmente con la Agenda Urbana 2030, cuyo plan de acción acaba de ser apoyado en el pleno del pasado viernes. El líder del BNG, Francisco Vilariño, recuerda que durante el gobierno de coalición se compraron ya 3 vehículos para obras, y que estos 8 que van a alquilarse “tendrían una vida más larga” si se pudiesen comprar, ya que además no tienen tantos kilómetros como para deshacerse de ellos.

Pliego a medida

El BNG llevará a pleno esta licitación, y echa en falta que la memoria no argumente por qué no existe esa opción a compra, ya que lo habitual en un contrato de renting es que, cuando remate el plazo (en el caso de esta licitación son cuatro años) se plantee la opción de compra. Así que al cabo de cuatro años habrá que negociar otro renting, mientras la empresa que logre esta adjudicación recuperará unos vehículos con una vida útil aún bastante larga. “Es muy sospechoso que de repente salga a licitación un lote de ocho vehículos, entre los que hay alguno que no resulta necesario”, añade Vilariño. Para el BNG, este contrato demuestra dos cosas, “o una nefasta gestión o que el contrato va dirigido a una empresa en concreto, porque es un pliego que está hecho a medida”. Cabe reseñar que esos 363.000 euros con que sale a concurso el servicio supone que, cada mes de esos 4 años de renting, Lalín gastará 7.562 euros.