Compromiso por Lalín comparte las numerosas denuncias que recibe de los vecinos, y las que se pueden consultar en las redes sociales, por el despropósito de “un Ayuntamiento que decreta restricciones por la sequía tras ser advertido meses atrás por nuestro grupo político de lo que iba a pasar, mientras riega rotondas y organiza actividades acuáticas en la que, según el propio Crespo Iglesias por unos miles de litros no pasa nada, a la vez que se prohíbe a los vecinos utilizarla para riegos o piscinas, por la absoluta desidia de un gobierno que aseguraba que no había problemas”.

La “chulería” política del gobierno haciendo lo que no permite a los vecinos es “propia de los tiempos de dictadura, y no de una democracia en la que todos deberíamos ser iguales. Un Ayuntamiento que tiene pérdidas estimadas de agua del 30%, y que no toma medidas, está condenado a que le pase lo mismo que en las zonas costeras del litoral pontevedrés, donde ya hay una prealerta de que a estas alturas ritmo terminaremos en Lalín”, señala el comunicado de Compromiso.

La formación que lidera Rafael Cuíña insta al Ayuntamiento a dar ejemplo en la gestión del agua, y “a no hacer exactamente lo contrario de lo que prohíbe a los vecinos, del mismo modo que exigimos que se informe semanalmente a los vecinos de esta situación, y cuál es el plan de medidas prevista en caso de continuar la sequía, o simplemente será una vez improvisar mientras los vecinos ven cómo les afectan medidas por falta de previsión”.