Mañá venres, 1 de xullo, remata o prazo de matrícula no curso Novas fronteiras na igualdade de oportunidades, que terá lugar en Lalín entre o 12 e o 5 de xullo. Nesta 17ª edición, a proposta da organización (USC e departamento de Igualdade de Lalín) aborda cuestións como a pornosocialización, a manosfera, as violencias e a coeducación. O seminario conta con tope de 320 asistentes e supón 30 horas lectivas. As conferencias desenvolveranse no Salón Teatro do auditorio. As persoas que estén interesadas en asistir poden formalizar a inscripción neste enderezo web www.uscgal/cultura/veran.