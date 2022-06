Lalín recupera este mes dos años después la Feria do Cabalo que este año celebra su edición número 32, que repartirá un total de 3.700 euros en premios repartidos en sus distintos concursos morfológicos. El evento fue presentado ayer en el consistorio lalinense por los ediles José Cuñarro y Begoña Blanco, el presidente de la Asociación Cabaleiros de Lalín y del certamen Carlos Seijas y directivos de Cabaleiros do Deza y de Cabaleiros de Lalín, Laura López, Javier Cuíña y Rubén Gordedo, los dos colectivos encargados esta vez de organizar el evento de forma conjunta.

Precisamente, José Cuñarro, el último presidente que tuvo la feria equina lalinense antes de la llegada de la pandemia recalcó ayer que en esta ocasión el certamen será una fuerte apuesta municipal por ser “uno de los motores que impulsan el mundo ecuestre en nuestro municipio”. Con tal motivo, el gobierno local concede en esta ocasión una ayuda de 25.000 euros (en la última la subvención fue de 18.000 euros). Cuñarro también destacó que el evento se organiza de forma conjunta entre Cabaleiros do Deza y Cabaleiros de Lalín, “aunque esta última es la que firmó el convenio con el Concello de Lalín” convirtiendo a Carlos Seijas en su máximo responsable.

Como adelantó FARO DE VIGO, la XXXII Feira do Cabalo de Lalín tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en el mercado de ganado de la capital dezana. La cita incluye la XXI Copa Galicia de Cabalos y Yeguas de Pura Raza Galega, concursos morfológicos de caballos cruzados y de pura raza árabe y española en las categorías de potros, caballos y yeguas. En el extenso programa del certamen también aparece el espectáculo ecuestre de origen cordobés titulado “Aire, Pasión y Vida de un Jinete”, así como otro de doma de alta escuela a cargo de la Asociación do Cabalo Galego. El domingo se celebrará una ruta ecuestre “que esperamos sea muy concurrida con jinetes y amazonas de toda Galicia”, según Seijas, y se sorteará una potranca de pura raza galega entre los presentes en la feria. Una demostración de andadura y enganche completa el programa. Además, el sábado 18 habrá actuaciones musicales de la charanga Ardores, el grupo Tentaciones y Pachi Show & Cristina.

Cena de socios

Mención especial tiene la celebración el sábado, a las 22.30 horas, de una multitudinaria cena de socios bajo la carpa habilitada en el recinto de la Feira do Cabalo. “Como por culpa de la pandemia no se pudo celebrar la cena de cada asociación ecuestre que habitualmente tiene lugar en Navidad, pues decidimos hacerla el sábado tanto Cabaleiros do Deza como Cabaleiros de Lalín”, explica Carlos Seijas. Los socios serán los únicos que cenarán de forma gratuita mientras que el resto del público que quiera asistir deberán “avisar unos días antes llamando al 664 650 569 y el precio es de 35 euros”. En cuanto a los tickets, se pondrán a la venta en varios puntos que se darán a conocer en las próximas jornadas.