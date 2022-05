El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer la presentación de la segunda edición del festival O Son dos Arrieiros, un evento enmarcado este año dentro de los Concertos do Xacobeo con patrocinio de la Xunta de Galicia. El festival se celebrará los días 16, 17 y 18 de septiembre y contará con la música de 21 artistas y grupos gallegos, que se extenderá por las calles y plazas del casco urbano estradense.

El cartel de esta edición incluye los siguientes artistas y grupos musicales gallegos: Sleepy Spice, Berto, C Mirazo, Mundo Prestigio, The Rapants, Mariagrep, Youcanthide, A Banda da Loba, Grima, Susana Seivane, Néboa, Ortiga, Treintañeras Cañeras, Allova, Copa Turbo, The Blind Crows, Grande Amore, Kris K DJ, Catuxa Salom, Señora DJ y Caamaño & Ameixeiras. La entrada para O Son dos Arrieiros será gratuita este año y las actuaciones se programarán combinando los espacios que se están humanizando en A Estrada con otros como el Teatro Principal.

El programa todavía está por confirmar, aunque durante la rueda de prensa se avanzó que la intención es llenar de música y actividades a jornada del sábado 17 de septiembre desde la mañana a la noche, para facilitar que los visitantes se queden en A Estrada durante el fin de semana, y dentro de las actividades está contemplada la celebración de una sesión vermú el domingo.

Este festival fue presentado por el alcalde de A Estrada, José López Campos, junto a la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; y a la gerente de la productora que organiza el festival, Patricia Hermida, de Dotbeat!. En su intervención, el regidor local aplaudió este “nuevo formato” que tendrá un importante retorno en la hostelería de A Estrada y agradeció la implicación de la Xunta de Galicia al incluir este festival dentro de su programación del Xacobeo 21-22. Esto permite contar con un proyecto “diferente y propio”, que permitirá que A Estrada se convierta en la “capital cultural de Galicia” durante ese fin de semana. Además, López mostró su deseo de darle continuidad a este festival en los próximos años y destacó su contribución para divulgar el Camiño da Geira e dos Arrieiros.

En su intervención, Nava Castro destacó que “desde la Xunta teníamos muy claro que uno de nuestros ejes de actuación de este Xacobeo sería el de acercar la cultura a la gente, diseminando los espectáculos culturales, artísticos y deportivos a los diferentes territorios, permitiendo de esta manera que todos los lugares de Galicia pudieran contar con eventos en esta celebración tan esperada”. En este sentido, valoró la celebración de este festival como “un éxito”.

Hermida por su parte recordó el reconocimiento de la edición del año pasado, coronándose como el primer festival de Galicia con público de pie en interior. En esta segunda edición O Son dos Arrieiros apuesta por mantener un cartel paritario con más de una veintena de artistas gallegos, pretendiendo mostrar que es posible formular propuestas de éxito en clave territorial y brindando la oportunidad de conocer los cabezas de cartel del mañana que no tienen cabida en otros festivales. “No será una programación habitual”, adelantó la directora del festival.

Un programa para completar la oferta en el verano estradense

El alcalde de A Estrada señaló que este festival O Son dos Arrieiros viene a completar la oferta de fiestas en A Estrada a lo largo de los meses de verano. Esta comenzaría, según manifestó el regidor local, el primer fin de semana de junio con la Festa da Sidra. A finales de mes la cita ineludible será con las Festas de San Paio, cuyo programa para este año está ya cerca de presentarse. El primer fin de semana de julio la fiesta se traslada a Sabucedo con la celebración de la Rapa das Bestas. A partir de ahí el testigo lo recogen las numerosas fiestas patronales repartidas por las parroquias estradenses y que este año vuelven con fuerza tras la pandemia. Para terminar el maratón llegará este festival a mediados de septiembre.