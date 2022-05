El BNG de A Estrada ha denunciado la situación que vive la Praza de Abastos y la falta de apoyo por parte del gobierno del PP. Los nacionalistas considera que su delicada situación se verá además agravada por la apertura de las nuevas superficies comerciales en el municipio. “Lo dijimos en su momento, la Praza de Abastos no puede ser un totum revolutum con un removido de espacios se comercia con producto fresco y de la huerta, junto con otros espacios que no tienen nada que ver. El resultado salta a la vista y así lo transmiten los placeros: en la Praza de Abastos hay una drástica bajada de clientes y puestos vacíos, que amenaza con cerrar el único espacio donde se pueden comprar producto fresco, de la huerta y de cercanías”.

“El gobierno municipal tiene que tomar medidas y tomarlas ya. No puede quedar de brazos cruzados como hace con todo. Si la situación es ya preocupante, esta puede hacerse irreversible con la puesta en marcha de los grandes centros comerciales en nuestro ayuntamiento”, afirman desde el BNG.

Una de las medidas que plantean es llevar más actividades a su entorno. “Limitar el uso extraordinario de la plaza a la Festa do Salmón no es suficiente, ya que en domingo los placeros no ponen a la venta su producto. Así como hay que dispersar las obras, no concentrándolas en el mismo espacio, el gobierno del PP debería descentralizar las actividades al aire libre, aprovechando el entorno de la Praza de Abastos, en días y horas en los que se concentra la actividad”.

Desde el BNG instan al gobierno municipal del PP a actuar rápido. “Deber ser la prioridad del alcalde en las próximas semanas y un primer paso debe ser reunirse con todas las personas de los puestos para buscar soluciones a la bajada de las ventas e impedir la pérdida de más puestos, algo que ya es muy evidente cualquier día de la semana”.