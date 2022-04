Compromiso por Lalín alerta de quejas de vecinos y visitantes ante el “caos” producido a la hora de cruzar las calles Principal y Joaquín Loriga, “tras la decisión de Crespo de no peatonalizar ese tramo, tal y como tenía previsto el gobierno anterior”, y dejar pasar a los coches. La formación que lidera Rafael Cuíña cree que se pone en riesgo la seguridad de las personas y señala que “nos preguntamos quién será el responsable en caso de siniestro”. Compromiso califica esta situación de “irresponsable” y advierte de que algunos peatones ya han tenido episodios desagradables con motos al cruzar. “También nos preguntamos si las mascotas tienen que ir con collar, salvo que sean de la especie “lalaíno”, y pueden andar libres y defecar por las céntricas calles de Lalín sin tener que recoger los excrementos de su dueño, como exige la normativa para otras especies animales y desconocemos si el lalaíno, tras invertir casi 500.000 euros de ayuda pública en su investigación, deja una especie de desecho no contaminante, o incluso puede ser bueno para abonar el cemento, mientras que los perros no tienen los mismos derechos”, ironizan. También quieren saber si el parque canino puede estar a disposición de los lalaínos, “o en este caso la zona es más amplia, llegando a ser la totalidad del casco urbano”.