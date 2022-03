El Teatro Principal de A Estrada cumple 75 años, motivo suficiente para preparar un calendario para 2022 plagado de actuaciones y propuestas diferentes. Una de ellas es la presentada en la mañana de ayer por el concejal de Cultura, Juan Constenla, y la periodista estradense Marga Pazos, de Wecom Consultora de Comunicación y Relaciones Públicas. La unión de ambos ha dado como resultado una iniciativa bautizada como Parladoiros, un espacio de conversación con destacados personajes de la cultura gallega. “Queremos que sexa un formato novo, incluso para nós difícil de etiquetar, porque vai haber monólogos, humor, debate, música en vivo, vídeos, xogos, preguntas, interacción co público, moito diálogo e pode que ata certa dose de improvisación”, afirmó la periodista estradense, que ejercerá como coordinadora y presentadora de cada una de esas entrevistas.

El primero de los Parladoiros tendrá lugar el próximo viernes 18 de marzo a partir de las 21.00 horas y tendrá como protagonista a Roberto Vilar, “uno de los rostros más populares y conocidos de la Televisión de Galicia”, como recordó Constenla. Las entradas ya se pueden recoger en el departamento de Cultura, aunque ya se han retirado setenta en pocos días. Son gratuitas para todos los Parladoiros. Con posterioridad, el miércoles 30 de marzo, llegará el Parladoiro con Miguel Ángel Bastos y Antón Losada para analizar la actualidad regional, nacional e internacional desde su particular punto de vista. Ya en el mes de abril, el día 21, la protagonista será la cantante Guadi Gallego y en mayo, el día 5, llegará el turno del actor y cómico Xosé Antonio Touriñán.

En su intervención Marga Pazos explicó que “a pretensión é encher o Teatro Principal da Estrada de experiencias, como mínimo, sorprendentes, e desexamos que únicas e inéditas”. “O Parladoiro é o acto de conversar e iso é o que buscamos con este ciclo. Será un espazo de conversa pero cun formato novo”. Desde Wecom dejaron claro que en este proyecto solo existen dos cosas invariables, el escenario, el Teatro Principal, y la gente de A Estrada, que tendrá un protagonismo importante en esta iniciativa. “Queremos animar a todos a participar. Eles, coas súas preguntas, serán os que condicionarán cada espectáculo”, afirmó la periodista estradense, quien destacó que el formato planteado de inicio es diferente para cada uno de los invitados. “Non tiña sentido replicar a mesma fórmula e o mesmo formato con invitados e temas tan variados como os que imos ter. Tamén queremos que cada estradense que veña teñá a sensación de estar vendo algo diferente”.

Pazos destacó además la calidad de unos invitados dispuestos a sincerarse sobre o escenario estradense. El programa arranca con un cómico de sobra conocido en Galicia, Roberto Vilar, “que ten una faciana agochada cara o público que será interesante coñecer”. Los siguiente serían Antón Losada y Miguel Ángel Bastos, “que ofrecerán a súa particular análise do que pasou no mundo nos días anteriores, e dende o seu particular punto de vista”. Guadi Galego sería el tercer Parladoiro, una habitual sobre las tablas del escenario que mostrará en esta ocasión su lado más cercano. Por último será el turno de Touriñán, un humorista, actor y presentador con muchas caras que descubrir.

La periodista agradeció la predisposición de todos ellos a participar, ya que “veñen dispostos a dalo todo”. “É evidente que o gran aliciente dos Parladoiros son os propios convidados, que virán á Estrada a, en certa medida, espirse diante do público como nunca o fixeron”, apuntó la presentadora, que les agradeció “a súa disposición inmediata a vir á Estrada en canto se lles propuso”. Adelantó además que se está trabajando en una segunda parte de estos Parladoiros para el segundo semestre del año.