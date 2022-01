El gobierno lalinense tiene ultimado el Consello Municipal do Deporte con el objetivo de ponerlo a funcionar lo antes posible, previa presentación a las entidades de la localidad. Este órgano funcionará como un “foro de encuentro” de los clubs y mantendrá un mínimo de un encuentro anual. Así lo indicó el responsable municipal de Deportes, Avelino Souto, quien rehusó dar más detalles del proyecto hasta hasta que las entidades implicadas conociesen su reglamento. En un balance de gestión de esta cartera, Souto anunció la recuperación de la Gala do Deporte lalinense, que tendrá lugar al rematar la temporada en el multiusos.

En su repaso al año que despedimos hace menos de un mes destacó que esta concejalía movilizó 1.202.820 euros. Puso el acento en primer lugar en los 42.000 euros destinados a la firma de los siguientes convenios: Sociedad de Caza e Pesca de Lalín (10.000), Lalín Bike Race (8.000), Nacional de Enduro (8.000) y 16.000 para el Rali do Cocido. Otros 190.320 euros tuvieron como destino la financiación de eventos como la Carreira do Cocido, el Trail de Vilatuxe y las pruebas de enduro, una concentración motera o actividades dirigidas en el Lalín Arena. También puso el acento en inversiones por 250.000 euros para las obras en el Cortizo, máquinas para el Arena (100.000), reparaciones en el pabellón (42.000), piscinas exteriores (47.000) o 37.000 para la renovación dela pista del multiusos [hay que sumar otros 32.000 aportados por el seguro]. En relación al dinamismo del multiusos destacó tanto las actividades propiciadas para mayores de 60 años por un taller de empleo como el récord de cursillistas en las piscinas alcanzado en diciembre. Para rematar, aseguró que a tareas de mantenimiento y “pequeñas obras” en infraestructuras el Concello dedicó 461.500 euros.

Compromiso desliza posibles denuncias de trabajadores del multiusos

Compromiso por Lalín, a través de su responsable del área de Deportes, Santiago Castro, pregunta al concejal si tiene constancia de una denuncia al Concello por parte de trabajadores del multiusos. También considera que Souto debería aclarar si existen documentos con su firma “para que trabajadores hagan tareas diferentes a las que le corresponden, de forma cuando menos irregular”. Al representante del principal partido de la oposición y exedil de Deportes durante el cuatipartito le resultan preocupantes “las diferentes circunstancias que están aconteciendo en el Lalín Arena y que están demostrando no solo el caos organizativo del gobierno lalinense sino el sectarismo de su concejal responsable”. Atribuye uno de los problemas al “pésimo ambiente de trabajo existente” debido a una política de personal por parte del ejecutivo de José Crespo “y de productividades, algo que causó una profunda división entre los trabajadores”, asegura. Por otra parte, Compromiso pide explicaciones a Avelino Souto por el hecho de que la piscina del multiusos permaneciese cerrada el pasado día 8 y si ello se debió a cuestiones relacionadas con socorristas. También en relación a esta misma infraestructura, Santiago Castro afirma que el pasado lunes “según fuentes del Lalín Arena” se realizaron cursos de natación sin la presencia de un socorrista porque este profesional estaba haciendo presuntamente trabajo en la zona de recepción por falta de personal “con el consiguiente riesgo para los usuarios de la instalación al no disponer de socorrista además de la irregularidad de la situación”. Del mismo modo, la formación de Rafael Cuíña exige que se aclare en quién recayó la responsabilidad de decidir los cursos de natación a consecuencia de la incidencia de los contagios por coronavirus y en base a qué criterio sanitario si no se celebró ninguna reunión de la comisión municipal del COVID-19 o fue “por mera arbitrariedad de Avelino Souto o Eva Montoto en base a sus conocimientos epidemiológicos”.

Pistas de pádel

Por último, Castro denuncia el deterioro que presentan las pistas de pádel por falta de mantenimiento, algo que a su juicio estaría provocando la marcha de usuarios a otros municipios vecinos.