Con motivo del protagonismo que Laxeiro tendrá en la edición de 2022 en el Día das Artes Galegas, la Xunta de Galicia pone en marcha una programación especial para difundir su obra y el legado del genio lalinense en colaboración con la Real Academia Galega de Belas Artes y el Concello de Lalín, así como otras entidades culturales. Entre la actividades programadas con tal motivo destaca la exposición titulada Foi un home. Laxeiro en América (Bos Aires, 1951-1970 cuyo comisario es Carlos López Bernárdez (Vigo, 1958) es licenciado en Geografía e Historia, sección Historia del Arte, profesor de Lengua y Literatura Gallegas y crítico de arte en el suplemento cultural de FARO DE VIGO. La exposición tiene un recorrido en el tiempo desde abril a diciembre y visitará, además de Lalín, Madrid, Santiago y París.

Bernárdez trabaja a buen ritmo en la preparación de la exposición que se inaugurará la próxima primavera tal y como explica diciendo que “desde mi perspectiva como comisario los plazos son relativamente rápidos porque la exposición se va a inaugurar en primavera y, por lo tanto, estoy trabajando en un proyecto bastante avanzado.” El comisario describe el concepto de la muestra enfatizando que “como la exposición va a estar en Lalín, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la Cidade da Cultura de Santiago y en el Instituto Cervantes de París, se adapta a un formato que pueda ajustarse a esos espacios expositivos. Es una exposición que se va a un formato de aproximadamente 40 obras y con ese tipo de condicionantes no se trata de una revisión total de la obra de Laxeiro, sino que se escogí un tema y un período concreto de la obra de Laxeiro”.

Bernárdez quiere llevar al espectador de Foi un home a un viaje en el tiempo que culmina a orillas del Río de la Plata en una bulliciosa urbe donde el exilio artístico gallego pujante y en el que el genio lalinense se encontrará como pez en el agua: “Se centra en la época de plena madurez de Laxeiro a partir del año 51 cuando empieza a vivir en Buenos Aires hasta los años 70, que regresa. Es un período de la obra y la vida del creador que corresponde también con su plena madurez y en el que hay unos estímulos distintos porque él llega a un Buenos Aires diferente a la Galicia y la España del año 50, una ciudad con una enorme vitalidad cultural donde, además, está el exilio gallego emergente con figuras como Seoane, por ejemplo. Y se encuentra una gran capital con una gran producción artística y hay una información muy amplia en el sentido cultural y artístico en particular”.

La ambiciosa exposición también contará con referencias a otros nombres ilustres de la historia del arte contemporáneo galaico. En este sentido, su comisario avanza que “va a haber un apartado en el que se recree el ambiente de aquellos años y por lo tanto también habrá obras de otros artistas a modo de gabinete de lo que fue la exposición del 51 en la capital argentina en la que estaban Isaac Díaz Pardo, Julia Minguillón, Pesqueira o Eiroa. Estarán representados con una obra e incluso piezas que estuvieron en aquella muestra y, después, habrá una revisión de la obra de Laxeiro de esos años que lleva por título Foi un home, que es un cuadro suyo y que remite un poco a su contacto con las estéticas del formalismo de postguerra y que tienen que ver con el existencialismo filosófico de ese momento”.

La tarea de selección también se encuentra muy avanzada en este inicio del año dedicado a Laxeiro. Carlos López Bernárdez desvela también que “todavía no está completa la solicitud de obras. Desde luego, Foi un home, que está en la colección de Abanca va a estar con certeza. No quiero adelantar ningún nombre en concreto por si me falla alguno después. La compilación no está concretada pero lo estará en los próximos días. Tengo la selección decidida a un 80% pero lo que pasa es que no están concretadas como digo las solicitudes. De todas formas, la mayoría de los cuadros se encuentran en la comunidad autónoma porque “son obras que están fundamentalmente en Galicia y alguna más que puede proceder de Madrid. En principio, la mayor parte de las piezas que aparecerán en la exposición son obras que proceden de colecciones que están asequibles. Además, hay una facilidad muy grande en el caso de Laxeiro porque existe un catálogo universal que está publicado por la Fundación Laxeiro y que es algo que la mayor parte de los artistas gallegos no tienen. Eso facilita mucho el trabajo porque el conocimiento de la obra de Laxeiro es muy fácil de encontrar ahí”, asegura el comisario.

Poner en marcha una exposición a estas alturas del siglo sobre Laxeiro e intentar sorprender no es fácil. Bernárdez lo sabe pero no por ello renuncia a poner en marcha una exposición en la que el espectador encuentre vertientes interesantes sobre el autor de Lalín. Al respecto, subraya que en esta exposición se verá a un Laxeiro “muy concreto, conocido porque van a ser obras que muchas ellas ya fueron expuestas en otras ocasiones y que pertenecen a colecciones públicas importantes. Lo que pasa es que enfatizo un aspecto de su obra que me interesa resaltar en ese discurso, sobre todo buscando un tipo de exposición muy concreto que se ajusta a lo que se quería tanto en los espacios expositivos como en la idea de emplear un argumento con una parte de la obra de Laxeiro y sin agotar su totalidad. De hecho, en el caso de Laxeiro hubo en los últimos años antológicas grandes sobre su obra y también es un autor que tiene una atención constante por medio de su fundación”.

Por último, y en cuanto a una valoración sobre el extenso programa del “Ano Laxeiro 2022”, el colaborador de FARO DE VIGO elude pronunciarse porque “formo parte de ella y seguro que no soy la persona más indicada para juzgarla desde un punto de vista crítica. Yo me estoy centrando casi en exclusiva no en valorar la programación que intencionadamente me parece muy interesante pero que estoy centrado en el trabajo que me corresponde y que no es otro que llevar adelante el proyecto. Seguramente que se completará con otras iniciativas porque la Real Academia de Belas Artes está muy comprometida con el “Ano Laxeiro” como hizo en todos los años con los artistas homenajeados. Se está creando un ambiente muy positivo en ese sentido de celebrar un poco en paralelo lo que se hizo con el Día das Letras Galegas, de crear un ambiente de reconocimiento creo que muy positivo a un artista gallego histórico y eso está muy bien”. El próximo mes de abril será cuando todo este trabajo vea por fin la luz.

Atención constante