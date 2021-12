Ayer no fue un día cualquiera en la parte baja de la Avenida de Santiago. Tras dos años y medio de lucha vecinal, esta zona, una de las más pobladas del casco urbano estradense, ha visto cumplida una de sus grandes demandas, el arreglo de una calzada castigada por el paso constante de camiones de gran tonelaje. Por el medio quedan innumerables parches, recogidas de firmas y la creación de una asociación vecinal que pudiese hablar con una sola y más potente voz ante el Concello de A Estrada. Finalmente, esa voz ha terminado por escucharse. El gobierno local ha decidido poner fin a los continuos problemas en la zona con una mejora que llevará al levantado de toda la calzada y a la creación de una base más sólida que pueda soportar mejor el paso de vehículos.

Allí, a pié de obra, nos encontramos con el presidente de la asociación de vecinos, Mario Blanco. “Hoy es un día de felicidad para todos los vecinos de esta parte de la Avenida de Santiago. Después de dos años y medio de lucha parece que por fin el Concello se ha decidido a hacernos la vida un poco más agradable”.

“Esto empezó con una reunión de unos vecinos que estábamos hartos de una dejadez que venía de lejos por parte de gobiernos de diferentes colores. Lo que más rabia nos daba sin embargo es que, cuando alguien iba a nivel particular a mostrar su malestar con el estado de esta calle y pidiendo una adecuación óptima para una zona con tanta población, no nos hacían ni caso. Así que decidimos formar una asociación para reclamar la humanización de esta calle de manera conjunta”.

No fue sin embargo una tarea fácil para los vecinos. “Hubo que pelear muchísimo. Siempre nos hacían caso omiso o nos daban largas. Desde el primer momento nos decían que sí a todo pero no se veían los resultados. Lo típico de los políticos. Nunca tuvieron ansias por hacernos caso”.

La asociación incluso llegó a recoger 600 firmas que fueron presentadas en el Concello y no se llegaron a debatir en pleno. “Me pareció una falta total de respeto hacia todos los vecinos de esta calle. 600 son muchas firmas. Eso fue lo que más me dolió de todo esto”, explica el dirigente, que señala la falta de voluntad de los políticos como la causa de que esta necesaria mejora no se hiciese antes.

“Había otras prioridades para ellos y el dinero se invertía en otras cosas. Nos daba rabia ver como se asfaltaban otras calles mientras que esta lleva años en dejadez. Veía como nos tomaban el pelo durante años y de vez en cuando mandaban por aquí unos operarios con un poco de asfalto malo para parchear. A los dos días llovía y volvían los baches. Aquí hubo accidentes por el estado de la calzada. También por ejemplo el pintado de las aceras en las salidas de los garajes, que es algo que se podía haber hecho sin un gran esfuerzo, y tuvimos que esperar hasta ahora”, manifestó Mario Blanco.

Pendientes de que se cumpla lo prometido

Las obras iniciadas ayer en la zona contemplan la dotación de un nuevo firme desde su base pero también la ampliación de las zonas en las que estará prohibido aparcar. Esto permitirá que los coches puedan salir con más seguridad de los garajes. La reducción de plazas de aparcamiento se compensará con la reciente dotación de un solar como parking. Desde la asociación reclamaron varias mejoras para esta parte de la Avenida de Santiago. Estas son dos de las principales, aunque otras todavía están en el aire. “Hoy estamos disfrutando del momento. Vamos a esperar a que acaben las obras. Queremos ver cómo va todo y vigilar que todo se cumple según nos prometieron. Si vemos que algo no se cumple vamos a denunciarlo. Una vez acaben todos los trabajos veremos si cumplieron con la expectativas. Si no lo hacen seguiremos reclamando. Somos muy duros”. Esta asociación nació para intentar poner freno a esta situación pero también es el comienzo de algo más. “Tenemos en mente construir una asociación fija para la zona, para hacer actividades, reuniones, fiestas, excursiones, clases... dinamizar la zona, siempre que pare de una vez esta pandemia”.

Últimos trámites para la peatonalización

También a nivel urbanístico, la junta de gobierno local del Concello de A Estrada aprobó ayer la aportación municipal al proyecto de peatonalización de la calle Calvo Sotelo y las obras de entronque con la Justo Martínez. De esta manera se dan los últimos pasos para una humanización que está previsto iniciar en enero o febrero del próximo año. Cuentan un plazo de ejecución de tres meses y se acompasarán con las de la feria y calle Ulla, ya que las realiza la misma empresa.