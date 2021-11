Defensas de coches tiradas en parroquias de Lalín y rueda flotante en Pozo do Boi

Erradicar los vertederos incontrolados es imposible si no existe un mínimo de compromiso cívico de los ciudadanos. Más allá de las sanciones a las que se enfrenta una persona por depositar basura en un espacio no autorizado o las posibles consecuencias que pueda acarrear para el medio ambiente, a veces hay actitudes que asustan. Este es el caso de lo acontecido en las parroquias lalinenses de Méixome y Madriñán, donde aparecieron varias defensas de vehículos tiradas. De este episodio se hizo eco el responsable municipal de Medio Ambiente, César Reboredo, en las redes sociales. También mostró su asombro por otro hecho llamativo: una rueda de un vehículo pesado apareció flotando en el curso fluvial de la playa Pozo do Boi de Vilatuxe. Cabe recordar que los neumáticos deben ser tratados por un gestor autorizado, como también los desguaces de vehículos.