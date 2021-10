Las inmediaciones del Concello de Lalín albergaron en la mañana de ayer la XI Carreira do Cocido organizada por la Escola de Atletismo Deza y condicionada por las actuales medidas sanitarias. A pesar de todo, el buen tiempo contribuyó a que la prueba fuera un rotundo éxito de participación y de organización, que contó con la ayuda de más de 60 voluntarios. Finalmente, un total de 418 corredores tomaron la salida divididos en las distintas categorías.

El evento contó con la presencia de numeroso público, entre los cuales se encontraban el alcalde Lalín, José Crespo, los ediles lalinenses Avelino Souto. Raquel Lorenzo, Karen Fernández y Paz Pérez, y el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis López.

José Canda Louzao, del Atletismo Arenteiro, y Laura Pérez Trabazo, del San Miguel de Marín, vencieron en la prueba absoluta de 10 kilómetros de la Carreira do Cocido de Lalín. Canda, que ganaba por tercer año consecutivo, hizo un tiempo de 31:42, superó a Amadeo Chaves, del Cárnicas Serrano (32:16), y a Ricardo Vázquez, del Adas O Barco (33:05), que fueron segundo y tercero, respectivamente, en la meta de la Praza de Galicia.

José Canda Louzao, del Atletismo Arenteiro, y Laura Pérez Trabazo, del San Miguel de Marín, vencieron en la prueba absoluta de 10 kilómetros de la Carreira do Cocido de Lalín

Junto a Pérez (40:24) el podio femenino absoluto de la distancia más larga de la prueba lalinense lo completaron Patricia Varela, del Atletismo Arenteiro (40:41), y Ana González, del Club Atletismo Lourenza (40:47).

En cuanto a la carrera de los 5 kilómetros absoluta, la victoria en hombres fue para Albino Fernández García, que llegó a la línea de meta de O Regueiriño tras 17 minutos y 11 segundos, por delante de Jordi Silva y Carlos Añón, que fue tercero para completar el podio. Mientras tanto, la lalinense Lucía Peón se coronó como ganadora absoluta en la misma distancia al completar el circuito en un tiempo de 22:30, seguida de Marga Villaverde y Lorena Lorenzo en la línea de meta.

Mejores locales

Los premios no acumulativos a los mejores atletas locales fueron para Andrea Elizabeth Saavedra y Daniel Rodríguez. En cuanto a los escolares (limitadas a un máximo de 45 corredores en cada categoría) el club organizador celebró la participación de buena parte de sus atletas, entre ellos los que lograron alcanzar podio fueron Beltrán Rivas (segundo puesto Sub 12), Xabier Salgueiro (tercera posición Sub 12), Brétema Núñez (segundo puesto Sub 14) y Eloísa Fernández (tercera plaza Sub 14).

Los primeros puestos de los podios llevaron premios especiales de Embutidos Lalinense y Avicultura Artesanal Pitagudín. Los galardones por equipos mixtos (tanto en 5k como en 10k) fueron para Atletismo Arenteiro que llevaron además del trofeo, un lote de productos de Embutidos Lalinense, Pazo de Anzuxao y Avicultura Artesanal Pitagudín. Todos los trofeos fueron elaborados artesanalmente por miembros de la asociación Aspadeza. Además, uno de los atletas fundadores de la EAD, el silledense Fernando Rodríguez recibió el Premio Especial Socio Honorífico 2021 como reconocimiento a su labor como directivo con años de trayectoria y por su colaboración “continua y desinteresada”.