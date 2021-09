Tras anunciar que finalmente se celebrarían As Dores, el gobierno local avanzó ayer la programación para las fiestas patronales de este año. Tal y como señalaba el alcalde, José Crespo Iglesias, son unas fiestas distintas para que disfruten, sobre todo, los vecinos del municipio. “Son unas fechas para que los lalinenses puedan disfrutar y cargar un poco las pilas, pero respetando siempre las medidas de seguridad”, indicaba el mandatario. De este modo, el evento se celebrará el próximo fin de semana y durará cinco días, hasta el martes 21 de septiembre. Aún así, el edil de Festas, José Cuñarro, añadía que se tituló el cartel bajo “actividades culturales” para que los vecinos “no pensaran que vendrían grandes orquestas”. Contará con diversas actividades culturales para todos los públicos y la gran parte de las citas tendrán lugar en la carpa montada en el Campo da Feira, aunque también habrá alguna actuación itinerante que recorrerá las calles de Lalín.

En cuanto a la programación en si, las formaciones lalinenses serán las protagonistas de As Dores de este año. Los actos comenzarán la tarde del próximo viernes, con un pasacalles ofrecido por Os Xuncos y el posterior lanzamiento del chupinazo, cerrando la primera jornada con el concierto de Leilía. El sábado comenzará con un pasacalles de Os Dezas de Moneixas, que también estarán por la tarde junto a la charanga Ardores, y un recital de la Banda de Música de Valladares. Habrá una actuación infantil a partir de las 18.00 horas en la plaza de la biblioteca de Pablo Díaz bajo el título Concerto coas miñas mans, para seguir con la charanga Ardores y cerrar el día con la actuación de la gira de los Cantantes Extraordinarios –programa de la Televisión de la Galicia–, que reunirá a Pili Pampín, Lucía Pérez, César Romero, Lito de la orquesta Panorama y Paco Lodeiro.

Durante el domingo, los grupos encargados de realizar la animación por las calles lalinenses serán Carballo da Manteiga y la charanga Os Verbeneros. A las 13.00 horas la anda de Música de Lalín ofrecerá un concierto y, por la tarde, se llevará a cabo otro espectáculo infantil llamado Derriba da Lúa. A partir de las 20.00 horas y acompañada por Rosa Cedrón, Paco Lodeiro y Miguel Ladrón de Guevara, la banda de Lalín presentará Ei cantar coa vosa banda, finalizando el fin de semana con el concierto Camiño das estrelas, un espectáculo de magia con voces en directo y danza.

Ya el lunes 20 de septiembre, los pasacalles serán ofrecidos por A Carballeira de Cercio y la charanga Leña Verde, siendo el turno esta vez para la Banda de Música de Vilatuxe, tanto a mediodía como a partir de las 20.00 horas. También habrá una actividad infantil y un concierto de Lucía Pérez. Para finalizar las jornadas festivas, se mantiene el mismo formato, con la animación itinerante de Os Trasnos de Doade y la charanga KM Cero. Ofrecerá dos conciertos la Banda de Música de Muimenta y concluirán las fiestas patronales con la actuación de Garufa Blue Devils.

Protocolo

Todas las actividades reflejadas en la programación han sido revisadas por la comisión municipal de gestión de la pandemia para su realización. “Resulta muy complicado encontrar el equilibrio entre volver un poco a la normalidad y cumplir con los protocolos ante el coronavirus”, comentaba Eva Montoto, edil de Sanidade. Las actividades que han tenido lugar durante estas semanas en la carpa han servido como una especie de “prueba” para comprobar su funcionamiento. De esta manera, los vecinos también se fueron adaptando a su funcionamiento. A pesar de que podría acoger 1.000 personas, el aforo se reducirá a 600. Los protocolos de seguridad serán los habituales y, para facilitar el control del público, se habilitará una página web en la que los asistentes podrán inscribirse a las distintas actividades de manera gratuita.

Cabe recordar también que la zona de las atracciones de feria estará cerrada y se encargará de ella una empresa externa. Habrá tres zonas de acceso a la misma y se diseñará un circuito para que todo el mundo siga una misma dirección y no se produzcan aglomeraciones. Además, habrá ocho personas de seguridad encargadas de que se cumplan las medidas en todo momento. El perímetro, habilitado para el disfrute de los más pequeños, también estará disponible durante la semana siguiente desde las 18.00 horas hasta las doce de la noche.

Críticas del PSOE

El PSOE de Lalín cuestiona la seriedad del gobierno ante la confusión generada por la celebración de las fiestas y de la Feira do Cocido. Recriminan la contradicción entre varios miembros del gobierno local sobre la puesta en marcha o no de dichos festejos. Además, los socialistas consideran que el cocido en Miame “constituye un regreso a los viejos delirios de Crespo” y que “la difusión de la feria fue un éxito durante la etapa del gobierno anterior y para eso no fue necesario gastar innecesariamente el dinero de los ciudadanos”.

El grupo coordinado por Román Santalla cuestiona también la contratación por partida doble de una agrupación musical compuesta por miembros vinculados a la edil de Cultura. Por otro lado, señalan también “un contrato a dedo” para un familiar de la concelleira Raquel Lorenzo, en este caso para la colocación de las maquetas de Feiradeza en el Lalín Arena.