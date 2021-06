La alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, aprovechó el pleno extraordinario convocado en la mañana de ayer en el municipio para informar de que la administración municipal canalizó ya más de un millar de alegaciones particulares de vecinos y vecinas de este municipio de Terra de Montes al proyecto del parque eólico de Tramontana. El dato fue aportado en una sesión solicitada por el Partido Popular para acceder a toda la información sobre los proyectos de instalación de parques eólicos y líneas de evacuación de energía recibidos por el Concello, así como para conocer las alegaciones y medidas tomadas por la administración forcaricense al respecto.

Desde el gobierno se indicó que, además de la tramitación de estas alegaciones particulares, el Concello colaboró con varias comunidades de montes a través de asistencia técnica y la redacción de los informes de prevalencia de uso forestal y de las propias alegaciones. Señalan que también se realizó otra asistencia técnica y se redactó el informe de prevalencia de uso ganadero, junto con otro relacionado con la capitación de aguas y manantiales.

A raíz de las charlas

En base a los datos aportados ayer, gran parte de las alegaciones vecinales llegaron a raíz de las charlas informativas organizadas por el Concello de Forcarei, en las que se puso a disposición de la ciudadanía los formularios y el asesoramiento jurídico y técnico. El importante volumen de recursos recibidos obligó a reforzar el servicio de tramitación, que también trabaja en horario de tarde para poder gestionar la entrada de toda la documentación que llega al registro.

Desde el Concello se indicó también que los puntos en los que el PP solicitaba la creación de una comisión de seguimiento de los proyectos eólicos y de una oficina municipal de asesoramiento y apoyo a afectados por este tipo de proyectos, un informe de secretaría limitó el debate y se retiraron del orden del día “por no estar reglada y por no ser competencia del pleno, respectivamente”. En todo caso, Pichel recordó que se aprobó, a iniciativa del BNG-Foro Forcarei, una comisión permanente de los proyectos con participación vecinal por la vía del asesoramiento,“única fórmula que se encontró válida para abrir este órgano a la ciudadanía”. La comisión se convocará en el plazo de tres días.

Por otro lado, la Alcaldía invitó ayer a toda la corporación, antes del pleno, a sumarse a un acto conmemorativo del Día do Orgullo LGTBIQ+, con la lectura del manifiesto oficial elaborado por la Fegamp ante la casa consistorial.