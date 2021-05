Un paseo pola historia de Lalín

O alumnado “descoñece moito esta parte da Historia, porque lles queda moi lonxe”, dado que estes alumnos de cuarto de Secundaria ainda nin naceran cando tiveron lugar os atentados do 11-S.

O percorrido comeza no CEIP Xesús Golmar, que leva o nome do último alcalde republicano de Lalín, e segue polas rúas Alcalde Ferreiro (rexedor republicano fusilado) e José Antonio, rebautizada como Monte Faro. A cuarta parada foi na igrexa de Lalín, onde ata 2017 houbo unha desas pracas de mármore en honor “ a los caídos por Dios y por España”, para seguir pola rúa Luis González Taboada (último alcalde franquista) ata o Hospitalillo, o actual instituto Laxeiro. A rúa E. Vidal Abascal leva o nome do presidente do PG de Lalín nos anos 35 e 36, e deu pé a visitar tamén a Casa da República na rúa Bos Aires, e as Casas Baratas levantadas durante o franquismo en Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán.

O percorrido inclúe o Museo Ramón Aller, para ver a foto do Seminario de Estudos Galegos, a rúa General Franco (hoxe Principal), a Praza de Calvo Sotelo (hoxe, Praza das Pipas), o monumento a Joaquín Loriga. as Casas Baratas do Barrio de Abaixo, o antigo consistorio e o Pontillón, onde estaba o cuartelillo da Brigadilla da Garda Civil.